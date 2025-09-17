Mercados: vuelven a caer los bonos y el riesgo país alcanza los 1.220 puntos frente a un dólar cerca del techo de la banda

Los operadores bursátiles no disipan sus dudas sobre el futuro de la economía argentina.

Las presiones coyunturales con las que convive el Gobierno libertario de Argentina mantenía el miércoles bajo precaución las decisiones de inversores institucionales, con la atención puesta en los comicios de medio término de finales de octubre.

La plaza bursátil sigue atenta a la evolución del dólar mayorista y si la cotización llega a superar el techo de la banda, hoy apenas sobre $1.475, frente a posturas compradoras en 1.474,50 pesos.

A las 13:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,3% en pesos, en los 1.795.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street se observan números mixtos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen 1% en promedio, con un riesgo país que se mantiene próximo a los 1.220 puntos. El indicador de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, finalizó el martes en 1.167 puntos básicos.

El presidente Javier Milei viene de sufrir una dura derrota en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, lo que abrió dudas en cuanto a su gestión para sumar bancas en la futura conformación del Congreso.

Además, el descontento en la calle por fuertes recortes en áreas sensibles como la salud y la educación -con el objetivo de mantener el superávit fiscal- hace que el ambiente social se vaya enrareciendo con crecientes protestas.

Milei anunció a inicio de semana detalles del proyecto de Presupuesto 2026 que remitió al Congreso, en el que se compromete a dar más fondos para áreas necesitadas en lo social, aunque expertos dudan de su efectividad.

“Más allá de algunos puntos sobre las proyecciones ‘macro’ del Presupuesto que despiertan inicialmente inquietudes entre los operadores, se valora la apertura al diálogo político y la mayor atención a la demanda social en busca de descomprimir presiones”, sostuvo el economista y consultor Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

El adverso escenario general ha pegado duro sobre los activos soberanos y ha hecho saltar el riesgo país a los máximos en casi un año, lo que repercute en la marcha de una economía con signos de desaceleración y en una dura advertencia de la UIA (Unión Industrial Argentina).

Los mercados de renta variable y renta fija arrastran una pérdida superior a 30% en dólares en el transcurso del año.

Las tensiones con impacto en lo financiero hacen temer una alguna eventual cesación de pago con la deuda soberana, lo que oficialmente se descarta.

El propio ministro de Economía Luis Caputo señaló a través de su cuenta en la red social “X” que el equipo económico está preparado para escenarios adversos y que los pagos de deuda se cumplirán como se hizo desde el inicio de la gestión.

Milei vetó un par de leyes con la excusa de un exceso de gastos del Estado, a lo que la oposición peronista se resiste en el Congreso, sumando más enfrentamiento político a una coyuntura ya compleja.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país en superficie y población, informó que alcanzó un pacto -en términos similares a los de la reestructuración de deuda de 2021- con aquellos bonistas que habían obtenido sentencias firmes en las Cortes de Nueva York, lo que se suma a acuerdos cerrados recientemente por juicios iniciados en Alemania.

“De esta forma, se da solución a todos los juicios vigentes contra la Provincia en relación a los bonos no canjeados en la reestructuración de 2021”, expresó un comunicado de prensa del Ministerio de Economía bonaerense.