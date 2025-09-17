Economía

La inflación mayorista subió 3,1% en agosto, el valor más alto de los últimos doce meses

El Indice de Precios Internos al por Mayor informado por el Indec mostró un fuerte alza tanto en los productos nacionales como en los importados

Los productos nacionales primarios tuvieron un aumento del 4,4% en agosto (Reuters)

El índice de precios mayoristas que releva mensualmente el Indec aumentó 3,1% en agosto, impulsado tanto por los productos nacionales como importados.

Según señaló el organismo en su último informe, los artículos producidos en el país tuvieron un incremento del 3,1% en el octavo mes del año. Ese resultado surge del promedio de la suba de los productos primarios (4,4% de suba en relación a julio), los manufacturados (2,8%) y la energía eléctrica (0,1% de variación).

Por su parte, los productos importados tuvieron una variación promedio del 2,9%, aunque el informe no hace una subdivisión de ese ítem.

En reiteradas oportunidades, tanto el presidente Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, han manifestado que los precios mayoristas son “un adelanto” de lo que ocurrirá en los meses siguientes con los precios minoristas. Siguiendo esa lógica, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría mostrar una aceleración en los próximos meses, aunque habrá que esperar a los informes oficiales del Indec para confirmarlo.

Noticia en desarrollo

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

