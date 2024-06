Cambios en el equipo de Caputo: renunció el secretario de Política Económica, Joaquín Cottani

Joaquín Cottani

El secretario de Política Económica, Joaquín Cottani, renunció hoy a su cargo y se transformó en la primera baja del equipo que encabeza Luis Caputo en dejar el Gobierno de Javier Milei.

La explicación oficial del ministerio de Economía fue que Cottani, allegado a Domingo Cavallo y miembro de su equipo en los ‘90, decidió dejar el cargo “por razones personales”. “Su familia se quedó en Nueva York y le cuesta mucho ir y volver todo el tiempo”, explicaron fuentes de Economía, que aclararon que permanecerá en funciones hasta fin de mes.

En relación con su reemplazo, desde el Palacio de Hacienda explicaron que el principal candidato para reemplazarlo es el economista José Luis Daza, viejo conocido de Caputo ya que trabajó con el ministro en el ámbito privado, tanto en JP Morgan como en Deutsche Bank. “También vive afuera del país, por eso está arreglando sus temas personales para poder venir”, completaron las fuentes. Daza es chileno aunque nació en Buenos Aires, ya que su padre era diplomático destinado en la Argentina. En el ámbito público, fue funcionario del Banco Central de su país.

Cottani acaba de cumplir 70 años. Es licenciado en Economía por la Universidad de Córdoba, su provincia natal, y también realizó un doctorado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. En el ámbito privado, fue economista jefe para América Latina de Citigroup Global Markets y fue Managing Director de la calificadora de riesgo Standard & Poor´s hasta diciembre pasado en que decidió sumarse al equipo económico. También tuvo funciones en Lehman Brothers y en el Banco Mundial.

Pero su rol más relevante con la economía argentina se situó en los años del menemismo. En 1991 fue designado subsecretario de Programación Macroeconómica hasta 1994 en que pasó a desempeñarse como subsecretario de Financiamiento. Con la salida de Cavallo del gobierno de Carlos Menem, en 1996, abandonó el sector público y se mudó a Estados Unidos.

Justamente ese desempeño en aquellos años fue lo que más elogió Caputo a la hora de anunciar su incorporación al Gobierno. En su cuenta de X, Caputo había resaltado en diciembre: “Bienvenido Joaquín Cottani al equipo! Excelente economista, gran persona, y uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90”.

Críticas con el foco en el cepo

Quienes transitan el ministerio de Economía aseguran que en las últimas semanas Cottani pasaba más tiempo en Estados Unidos que en Buenos Aires. Pero más allá de las dificultades familiares que puede enfrentar por vivir en otro país -las mismas que, al parecer, enfrentará su potencial reemplazante- su cercanía con Cavallo no puede dejarse de lado en el marco de las recientes críticas del ex ministro de Economía al actual Gobierno.

Los cuestionamientos de Cavallo al tándem Caputo-Milei apuntan casi siempre al mismo lugar: el levantamiento del cepo. El ex ministro recomendó al presidente Javier Milei comenzar a flexibilizar las restricciones cambiarias en el corto plazo y avanzar en la creación de “un mercado libre para el dólar”. Eso implicaría eliminar el cepo para todas las operaciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales.

“Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mí me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales”, apuntó Cavallo en el Congreso del IAEF.

“A un mercado libre se podrían derivar todos los ingresos por exportaciones de servicios y no derivar ese 20% de las exportaciones de bienes a lo que hoy es el mercado contado con liquidación. Es mucho más razonable que para alimentar el mercado libre se utilicen ingresos por exportaciones que de otra manera se canalizarían por el mercado paralelo o se dejarían en el exterior”, agregó.

Pocos días atrás, el ex ministro volvió a la carga en un posteo en su blog personal. “El sistema cambiario no es un ‘mercado único y libre de cambio’ sino un desdoblamiento confuso e insincero, donde no existe ni unidad ni libertad”, disparó. También dejó un alerta en cuanto a que la inflación dejó de caer e instó al gobierno a avanzar en reformas microeconómicas, de desregulación de la economía y, una vez más, cambiarias.

“El gobierno tiene que preocuparse porque en los próximos meses no vuelva a aumentar”, dijo Cavallo, quien había enfatizado que bajo las actuales condiciones la inflación tendría un “piso” mensual cercano al 5%, escribió: “El ataque definitivo contra la inflación con simultánea reactivación vigorosa de la economía “recién podrá aplicarse a partir de la unificación y liberalización cambiaria que se logre sin salto devaluatorio”.