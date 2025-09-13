Economía

Qué va a pasar con la marca Armani luego de la muerte de su fundador y qué empresas podría comprarla

El testamento del ícono de la moda Giorgio Armani dejó claro cómo podría ser el proceso de venta del emporio que creó

Giorgio Armani en uno de sus últimos desfiles, en el Milán, Italia (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

El testamento de Giorgio Armani describe los planes para vender una participación en su casa de moda a una importante empresa de lujo, lo que pone en marcha un proceso que finalmente llevará a la integración de la marca italiana en un grupo más grande.

El documento, que se hizo público el viernes, establece las condiciones para que la fundación Armani venda una participación inicial del 15% de la casa de moda a LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, EssilorLuxottica, L’Oréal u otra empresa de similar prestigio en un plazo de 18 meses, según una copia del documento obtenida por Bloomberg News.

Armani también afirmó que el grupo que compre la participación inicial podría aumentarla hasta el 54,9% tres años después de la sucesión, allanando el camino para la adquisición del grupo de lujo que él mismo fundó.

Giorgio Armani dejó su empresa Giorgio Armani SpA, de capital cerrado, a su fundación, a sus familiares y a su socio Leo Dell’Orco. Por ahora, Dell’Orco, a quien el magnate italiano consideraba su “mano derecha”, desempeñará un papel clave. Sus herederos decidirán ahora qué grupo principal podría comprar la mayoría de la casa de moda.

Un 15% de la casa de moda podría ser vendido agigantes del rubro como LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, EssilorLuxottica y L’Oréal (REUTERS/Toby Melville)

Bajo la dirección de Armani, la empresa logró mantener su independencia y, según todos los indicios, su solidez financiera, pero ha tenido dificultades para aumentar sus ingresos. Su fallecimiento este mes se produce en un momento delicado para la industria de los artículos de lujo, que se ha visto afectada por el aumento de los aranceles y la caída de la demanda tras la pandemia.

En una entrevista concedida en abril de 2024 a Bloomberg News, Armani afirmó que no quería descartar ninguna posibilidad para el futuro y que serían sus herederos quienes evaluarían las oportunidades que surgieran en el futuro. Aunque la independencia podría seguir aportando valor a Armani, “lo que siempre ha caracterizado el éxito de mi trabajo es la capacidad de adaptarme a los tiempos cambiantes”.

Armani ha obtenido resultados dispares al navegar por los cambios en los hábitos de los consumidores: perfumes como Acqua di Gio, con licencia de L’Oréal SA, han tenido buenos resultados en un mundo ahora dominado por las ventas en línea. La sastrería masculina clásica y elegante, sello distintivo de Armani en su apogeo, ha sido una apuesta menos segura en el entorno más informal de hoy en día.

El funeral del diseñador italiano (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Armani presenta una oportunidad excepcional”, afirmaron los analistas de Berenberg, Nick Anderson y Harrison Woodin-Lygo, quienes estimaron que la empresa tiene un valor de entre 5.000 y 7.000 millones de euros.

Armani mantiene una larga trayectoria de colaboración con el fabricante italiano de gafas EssilorLuxottica y la marca francesa de fragancias L’Oréal. Su fundador mantenía una estrecha relación con el presidente de LVMH, Bernard Arnault, con quien en una ocasión conversó sobre una posible alianza.

Arnault afirmó que Armani había “honrado” a LVMH al considerarlo un socio potencial. “Si colaboráramos en el futuro, LVMH se comprometería a fortalecer aún más su presencia y liderazgo a nivel mundial”, afirmó. Por su parte, EssilorLuxottica también dijo que consideraría cuidadosamente invertir en la marca, mientras que representantes de L’Oréal declinaron hacer comentarios.

El presidente de LVMH, Bernard Arnault (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El emporio, según los balances aprobados en 2024, generó ingresos de alrededor de2.300 millones de eurosese año, aunque la desaceleración de la industria global de la moda recortó los márgenes de ganancia. Con fortuna personal estimada en más de12.000 millones de euros, Armani carecía de descendientes directos.

La familia —luego de un acuerdo unánime— decidió que los restos de Giorgio Armani descansen en el Famedio de Milán, enclave reservado únicamente para las grandes personalidades históricas de la ciudad.

Con información de Bloomberg

