Los bonos soberanos caen 5% y el riesgo país vuelve a acercarse a los 1.100 puntos

La aversión al riesgo golpea sin contemplaciones a las valuaciones de la deuda doméstica.

En un viernes con tensa operatoria financiera, dado el ascenso del dólar y las caídas generalizadas para los activos bursátiles, el riesgo país vuelve a escalar, para posicionarse en torno a los 1.100 puntos básicos.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- amplían las pérdidas del día a un 5% en promedio, para profundizar el descuento de los precios que registran en septiembre a un 14% en promedio.

Así, la brecha de las tasas de retorno de los bonos argentinos respecto de las emisiones del Tesoro de los EEUU con una duration comparable avanza más de 40 unidades en el día, a la zona de 1.190 puntos básicos a las 14 horas. Cabe señalar que el riesgo país de JP Morgan cerró en los 1.047 puntos básicos el jueves, mientras que el lunes 8 de septiembre, la rueda posterior a los comicios bonaerenses, llegó a los 1.108 puntos, un máximo desde el 14 de octubre de 2024.

La inquietud de los operadores pasa por la posibilidad de que el Banco Central tenga que intervenir con ventas en el mercado de cambios, debido a que el dólar mayorista tocó esta tarde los $1.157, frente a posturas vendedoras oficiales de 1.172 pesos. Sucede que el Banco Central aún está obligado a acumular reservas netas por unos USD 5.000 millones hasta fin de año, según el acuerdo de facilidades extendidas vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI ).

Efectuar ventas de divisas en lugar de acumularlas es una señal contraria a la solvencia de las arcas oficiales, hecho que hace temer por un eventual impago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera en los próximos meses.

“En el medio de la banda, el poder de intervención del Gobierno Nacional pareciera acotado: USD 1.100 millones del Tesoro, que además tiene que pagar USD 800 millones por intereses al FMI en noviembre y USD 200 millones al Club de París en los próximos días. Si bien el propio Palacio de Hacienda tiene depósitos en pesos por más de USD 8.000 millones -si aplicamos la conversión al tipo de cambio del 11 de septiembre-, que podría cambiarle por dólares al Banco Central y eventualmente venderlos en el mercado, a priori no se están usando. Esta capacidad acotada explica por qué el dólar pasó tan rápido de 1.360 a 1.420 pesos”, evaluó la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

En contraste, “por encima del techo de la banda, ya no intervendría el Tesoro, sino el Banco Central, que según nuestras estimaciones cuenta con, al menos USD 14.000 millones para vender en el mercado. Este poder de fuego sí es relevante: entre 2003 y 2025, las máximas ventas para 34 días hábiles -es decir, los días que hay entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre- fueron USD 9.000 millones entre abril y mayo de 2018. La amenaza, entonces, pareciera estar disuadiendo eventuales presiones que lleven al dólar por encima del techo de la banda -pero que lo dejen ‘bien cerca’ de esta-”, consideró el análisis.

Los expertos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) definieron que “durante las últimas semanas, la demanda por activos argentinos -pesos, bonos y acciones- ha venido cayendo como consecuencia del miedo y la incertidumbre que genera un potencial panorama político adverso. Los resultados electorales de las elecciones de Provincia de Buenos Aires acentuaron aún más esta sensación y generaron caídas más pronunciadas. Comprender el escenario político resulta clave para entender la dinámica de las variables macro, ya que la volatilidad corresponde a una cuestión de mayor percepción de riesgo y no a los fundamentos estructurales del programa económico-”.