Sin intervención oficial, el mercado de cambios encontró calma con los dólares del campo

Los inversores esperan señales más firmes pero abrieron crédito al Gobierno que bajó tasas y dejó moverse al dólar

Luis Beldi

Por Luis Beldi

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de
FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 17 de julio de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los inversores están viendo una película en un idioma que no entienden y no tiene subtítulos. Por eso, se dedican a interpretar las señales. Al iniciar la rueda presentían cambios en la estrategia electoral y cambio de roles en lo que antes era el “triángulo de hierro”. Por supuesto, anhelaban escuchar la autocrítica que trascendió el día anterior. Es que el mercado piensa la elección de medio término de octubre como si fuera presidencial. Nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires elevó el riesgo.

Además, vieron a aliados, ex aliados y gobernadores levantar la voz y lo interpretaron como un avance sobre la necesidad electoral de Javier Milei.

El Gobierno no hizo la autocrítica, pero reafirmó la estrategia económica y satisfizo medianamente al mercado. Pero los inversores entienden que hasta octubre hay un camino de prueba y error. Por eso aguardan que la política de señales tan firmes como las que provienen de Economía.

El Ministerio que lidera Luis Caputo no solo no envió al Tesoro a vender dólares, sino que hizo que el Banco Central bajara hasta 10 puntos la tasa de interés pagando las REPO y cauciones en 35%. La baja arrastró a todas las tasas del sistema y, por supuesto, es una señal para la licitación del Tesoro de hoy. Al cierre la caución a 1 día se operaba a 20% anual porque abundaron los pesos.

Las LECAP respondieron con subas generalizadas hasta fin de febrero, lo que implica una baja de sus tasas de retorno. Los títulos entre setiembre y octubre rinden ahora una tasa efectiva mensual de 3,5% contra 4,8% de la rueda anterior. Noviembre y diciembre tienen una renta de 4,03% y 4,23%. Los BONCER, que ajustan por inflación, aumentaron hasta 2%.

El dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) tuvieron una rueda volátil donde el precio subió y bajó $13 en el día quedando en los mismos valores del lunes. El “blue” se mantuvo en $1.385.

En el Mercado Libre de Cambios se operaron USD 402 millones y el dólar aumentó $7,50 a $1.416,50. El agro aprovechó la suba del lunes para liquidar exportaciones pendientes. Los exportadores ejecutaron declaraciones juradas con el mayorista por encima de $1.400 porque pagan las retenciones sobre el día anterior cuando estaba a $1.355.

Salvador Vitelli, analista de Romano Group y especialista en agronegocios, señaló que “el lunes aumentaron fuerte las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en torno a 1,5 millones de toneladas entre soja y derivados del maíz”.

Cabe aclarar que una vez presentada la declaración jurada hay un plazo de 15 días para liquidar la venta al exterior. Este incremento de las DJVE hace pensar que en los próximos días habrá ingresos de dólares.

La consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “el volumen de operaciones se mantiene cercano a 1,5 millones de contratos. Las cotizaciones siguieron al mayorista y dejaron leves incrementos en las tasas implícitas. El interés abierto volvió a desacelerar y sufrió la menor variación diaria desde el 20 de agosto dejando un agregado al cierre de la rueda de apenas USD 15,6 millones”.

F2 agrega que “la reducción en las tasas deja mejor parado al MECON para la licitación de deuda de mañana (por hoy), algo a lo que el mercado prestará particular atención sin quitar un ojo de encima del dato de IPC que publicará INDEC. Sin embargo, la política seguirá siendo el principal driver hasta las elecciones de octubre”.

La otra respuesta positiva fue la de los bonos de la deuda que subieron hasta 3,80% cuando se trató de los Globales 2041 que tienen ley extranjera. Esto incidió en una baja del riesgo país a 1.108 puntos básicos respecto del día anterior. El viernes el riesgo era de 837 puntos, o sea que la derrota electoral costó un aumento del riesgo de 271 unidades (+32,5%). La recomposición de precios parte de una base muy baja.

En la Bolsa todo fue decepción. Hubo una apertura con esperanzas de que se normalicen los precios, pero fue un espejismo. El entusiasmo se diluyó pasado el mediodía. El S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,26% en pesos y en dólares.

Los papeles más castigados siguieron siendo los de los bancos. Supervielle bajó 4,20% y Macro, 3,89%.

Las petroleras recuperaron parte de las pérdidas. Pampa Energía subió 3,06% e YPF, 1,95% después de abrir por encima de 4%. Transportadora Gas del Sur fue la otra empresa de energía que se destacó con un alza de 3,57%.

Bajar tasas con dólar estable fue una señal positiva para operar con tranquilidad. La licitación del Tesoro de hoy será una prueba para los bancos que no tienen la obligación de comprar bonos para sus encajes. El Gobierno debe renovar $7,4 billones.

