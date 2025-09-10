Salón del Automóvil de Múnich: los nuevos modelos se mudaron a las calles en un despliegue de diseño y tecnología sobre ruedas

Las marcas instalaron sus stands en las plazas de la zona antigua de Munich. Una excelente idea para acercar los autos a la gente

Desde Münich, Alemania - El segundo día de actividad del IAA Mobility 2025 marcó una línea, un antes y un después en el modo de hacer salones internacionales del automóvil. Luego de un día completo de presentaciones comerciales y negocios dentro del predio convencional que consta de 6 pabellones en el Messe München, la verdadera fiesta empezó este martes en el casco antiguo de la capital de la provincia de Baviera, donde se realizó lo que llaman oficialmente Open Space.

La idea ya se puso en práctica en 2023, pero este año, con más expositores que vieron la oportunidad de llevarles los autos directo a los consumidores, las calles céntricas de Múnich se convirtieron en una verdadera fiesta. Los organizadores esperan que unas 500.000 personas desfilen entre el martes y el domingo por el recorrido, que abarca una vasta zona con la calle Ludwigstraße como eje del evento.

Saliendo de Marienplatz, donde está montado el Citizen Lab, un espacio de entretenimiento para toda la familia con diferentes acciones referidas al mundo de la movilidad, el camino hacia el norte comienza con el stand de BMW en la plaza Max-Joseph, donde instalaron una estructura abierta que albergaba también los autos de MINI.

En pleno casco histórico de Múnich, un arco le da la bienvenida a los ciudadanos para participar del IAA Mobility en la zona denominada Open Space

El recorrido sigue hasta llegar dos cuadras más adelante al inicio de la calle principal, justo al lado del acceso oeste al Hofgarten, un famoso jardín renacentista que tiene en uno de sus laterales el Residenz Museum, uno de los edificios más valiosos de la ciudad.

El contraste es muy grande, porque los asistentes al IAA Mobility van a un ambiente de modernidad y tecnología, pasando por el lateral de un espacio construido en 1.613, donde ciudadanos de Múnich y visitantes suelen ir en busca de un silencio inusual en el medio de una ciudad de 1,5 millones de habitantes.

Entre el stand de BMW y el comienzo de la calle principal, se aprecia un gran arco que deja ver de fondo y, en perfecta coincidencia con la parte superior de su símbolo, el logo circular de Mercedes-Benz. Sin embargo, para llegar hay que pasar ese arco, atravesar una plaza más pequeña donde se instaló Cupra, y luego de cruzar una reja, entrar a la plaza Apothekenhof.

La nueva identidad eléctrica de Mercedes-Benz es su gran parilla luminosa en el GLC 400 100% eléctrico

En este caso, se trata del más imponente edificio fabricado para la IAA Mobility 2025, ya que en su frente representa la parrilla delantera de la gran novedad de la marca, el Mercedes GLC 400, y en su interior tiene dos niveles, con la parte superior destinada a ver el escenario central desde lo alto.

Del otro lado, también fuera de la calle principal, en la Wittelsbacherplatz, Porsche y Audi comparten el espacio para colocar dos stands muy distintos entre sí, pero ambos impresionantes. El de Porsche luce en el techo su gigantesco escudo inclinado hacia adelante.

El de Audi, en cambio, es una enorme caja gris que está atravesada por un cilindro longitudinal y un río interior. Adentro se muestran vehículos de todas las épocas, desde el primer Auto Unión que competía en la que todavía no era la Fórmula 1, los modelos actuales, y como fondo, el concept presentado este año en el IAA Mobility, el Audi Concept C.

En plena ciudad de Múnich, Audi construyó un stand cerrado con un río interior y el Audi Concept C en el fondo

Ya en la calle Ludwigstraße, al pasar el arco de ingreso, el stand de Volkswagen es el más grande con tres secciones que muestran desde el Golf GTI 50 aniversario, hasta el nuevo VW ID.Cross, pasando por todos los modelos actuales entre los que se destaca el VW Tayron y el VW T-Rock, los dos modelos más recientes.

Enfrente, Smart presenta dos modelos el #3 y el #5; a su lado BYD exhibe todo su lineup que va desde el Mini Dolphin Surf hasta la novedad del salón, el Seal 6 DM-i Touring, la primera rural de la marca que llega a Europa con su propuesta de motorización híbrida enchufable de rango extendido que ofrece hasta 105 km de propulsión eléctrica y 1.500 km de autonomía total.

El nuevo Renault Clio Full Hybrid es la noticia más relevante del Salón de Múnich 2025. Fue el auto más vendido de Europa en el primer semestre del año y se renovó completamente en diseño y propulsión

Inmediatamente, uno de los stands que más expectativa había despertado, el de Renault, ausente en el salón cerrado, porque se presentaba el Renault Clio de sexta generación, que no sólo representa un cambio estético sorprendente e inesperado, casi no parece un Renault, sino que no es eléctrico sino híbrido.

De hecho, el nuevo Clio, el auto más vendido del primer semestre en Europa, tendrá dos motorizaciones. El térmico con un motor de 3 cilindros y 1,2 litros que entrega 115 CV de potencia, y el E-Tech, que es un Full Hybrid autorecargable que combina el motor térmico 1,8 litros y dos motores eléctricos desarrollado por Horse (la compañía que une a Renault, Geely y Aramco), alimentados por una batería de 1,4 kWh, que le permite circular el 80% del tiempo ciudad sólo en modo eléctrico alcanzar una autonomía de 1.000 kilómetros.

La Ford Ranger PHEV MS-RT es la versión deportiva de la pick-up híbrida enchufable que podría llegar en 2026 a Argentina

Pocos metros más adelante, en el stand de Ford se puede ver, entre sus modelos eléctricos –Mustang Mach-E, Puma, Capri y Explorer– se destaca uno que posiblemente llegue pronto a Argentina: la Ford Ranger PHEV (híbrida enchufable). Sin embargo, no es la misma pick-up vista en el Salón de Paris 2024, sino la MS-RT, versión deportiva de la camioneta mediana que se produce en Sudáfrica.

Tiene un motor eléctrico de 75 kW y otro de gasolina EcoBoost de 2.3 litros. Entre ambos alcanzan 281 CV de potencia combinada. Su batería de 11,8 kWh puede recargarse con el vehículo en movimiento o enchufándolo a la red y le permite circular hasta 40 kilómetros en modo eléctrico.

Avanzando por la calle principal se llega a los stands de Polestar, que presentó los modelos 4 y 5 en los que se destacan 800 CV y potencia de carga de 350 kW con los que puede llegar del 10 al 80% de la batería en sólo 22 minutos.

La marca de lujo Denza llega a Europa con esta berlina de más de 5 metros de largo que puede cargar su batería a una potencia de 1.000 kW

La siguiente sorpresa la da el impresionante Denza Z9GT, la primera berlina eléctrica de la marca de lujo de BYD, que además de girar con las cuatro ruedas en una circunferencia de poco más de 9 metros por sus ruedas directrices traseras, puede cargar su baterías de 100 kWh con una potencia de 1.000 kW, es decir tres veces mayor a la más alta que se cuenta en la actualidad.

También en esas primeras cuadras está Leapmotor, que exhibe en su stand uno de los modelos que llegará a Argentina en los próximos meses, el C10, un C-SUV híbrido de rango extendido que puede superar los 900 km de autonomía. En Europa se vende en 39.900 euros, un dato que sirve para comparar con el precio que definirá Stellantis cuando lo traiga al país.

El Leapmotor C10 es un modelo híbrido de rango extendido que llegará a Argetina importado por Stellantis dentro del cupo habilitado por el Gobierno

El día no fue perfecto en Múnich. Empezó a llover cerca de las 12 del mediodía y la precipitación cayó alternadamente hasta las 17 horas. Sin embargo, nada detuvo a los visitantes, que coparon las calles del centro histórico, demostrando un gran interés por los autos y la tecnología.

Los alemanes, que acaban de renovar el contrato con Múnich para seguir organizando el IAA Mobility por seis años más (3 ediciones), entendieron que si la gente no iba a los salones del automóvil, había que llevarle el salón a la gente. Fue un éxito.