El fundador de Oracle superó a Elon Musk y es la nueva persona más rica del mundo: cuáles son sus principales activos

Larry Ellison, cofundador de Oracle y Skydance (Reuters)

Larry Ellison, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología de la compañía, se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez y desplazó a Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X.

La fortuna de Ellisson alcanzó los USD 393.000 millones según informó la agencia Bloomberg tras un aumento récord de USD 101.000 millones en Nueva York, impulsado por los resultados trimestrales de Oracle, que superaron las expectativas del mercado y anticiparon un crecimiento adicional para la empresa de software.

Este incremento estableció un nuevo récord en el índice de multimillonarios de Bloomberg, al tratarse del mayor aumento en un solo día registrado por este indicador. Con esta cifra, Ellison superó los USD 385.000 millones de Musk, quien había liderado la lista durante poco más de 300 días.

Musk alcanzó por primera vez el título de la persona más rica del mundo en 2021. Posteriormente, perdió el liderazgo ante Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., y Bernard Arnault, de LVMH, antes de recuperarlo el año pasado.

El desempeño de Oracle fue determinante en este cambio de posiciones. Las acciones de la compañía, que ya acumulaban un alza del 45% en lo que iba del año hasta el martes, experimentaron un repunte adicional del 41% el miércoles.

Este avance se produjo después de que la firma reportara un fuerte aumento de reservas y presentara una proyección especialmente optimista para su negocio de infraestructura en la nube, lo que representó el mayor repunte diario en la historia de la empresa.

Vale mencionar que Oracle también es parte del Proyecto Stargate, una iniciativa conjunta con OpenAI, SoftBank y MGX para construir infraestructura de inteligencia artificial en EE.UU.

El patrimonio de Ellison está vinculado fundamentalmente a Oracle, empresa que fundó y en la que mantiene un rol activo como presidente y director de tecnología. Su fortuna refleja el valor de las acciones de la compañía, que se han visto impulsadas por el crecimiento sostenido y las expectativas positivas del mercado.

Al respecto, la empresa comunicó el martes que prevé que los ingresos contratados de su negocio superen el medio billón de dólares, debido a la mayor demanda por sus servicios de infraestructura en la nube con menores costos. Las Remaining Performance Obligations (RPO), principal indicador de ingresos contratados, crecieron 359% y alcanzaron 455.000 millones de dólares en el primer trimestre, cerrado el 31 de agosto.

“En los próximos meses anticipamos cerrar con varios clientes adicionales acuerdos por miles de millones de dólares, lo que probablemente llevará al RPO por encima del medio billón”, indicó la directora ejecutiva Safra Catz.

La compañía alcanzó acuerdos con Amazon, Alphabet y Microsoft para que Oracle Cloud Infrastructure (OCI) opere dentro de las infraestructuras de nube de cada una. Los ingresos generados a partir de estos clientes aumentaron 1.529% en el primer trimestre.

En contraste, las acciones de Tesla Inc. acumulan una baja del 13% en lo que va del año. Musk había logrado que la junta de la compañía le pague un salario de USD 1.000.000.000.000.

El incentivo busca garantizar la continuidad del magnate al frente de la compañía, mantenerlo enfocado en las metas centrales y neutralizar la influencia de intereses externos —principalmente políticos— que afectaron las ventas, la rentabilidad y la valoración internacional de la marca.

Vale recordar que Tesla experimentó una notable caída en sus cotizaciones en la Bolsa de Nueva York a principios de junio pasado luego de un desacuerdo público entre Musk, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto implicó una pérdida de más de USD 100.000 millones en la capitalización de mercado de la compañía.

Entre los objetivos a cumplir figuran el desarrollo del negocio de robotaxis, la consolidación de los androides industriales y el aumento del valor de mercado de Tesla hasta USD 8,5 billones, frente al billón actual. El plan, comunicado a los accionistas, contempla un horizonte de diez años.