Cuál es la acción argentina que se desploma 20% en Wall Street después de un mal balance

El 2025 se muestra como un año sumamente negativo para las acciones argentinas

Tras la presentación del balance corporativo correspondiente al segundo trimestre del año, las acciones de Bioceres - empresa argentina de biotecnología agrícola integrada, enfocada en desarrollar soluciones para la productividad y sostenibilidad de cultivos como el trigo, la soja y el maíz- se hunden 20% en Wall Street, a 2,20 dólares. Ello implica una reducción de la capitalización bursátil de la compañía de unos USD 33 millones en el día, para alcanzar ahora los 134,7 millones de dólares.

Bioceres registró en el ejercicio 2024/25 una pérdida neta de USD 55,2 millones en comparación a una ganancia de USD 7,3 millones en 2023/24 debido a una caída abrupta de las ventas de fitosanitarios y la decisión de abandonar el negocio de las semillas tomada comienzos de este año.

“Estamos reportando un decepcionante último trimestre de un año fiscal extremadamente difícil. Nuestros resultados de este trimestre se vieron significativamente afectados por el cambio en nuestra estrategia de negocio de semillas, que por sí solo representó cerca de la mitad de la disminución del margen bruto”, señaló el CEO de Bioceres, Federico Trucco, en una carta contenida en el último balance presentado por la compañía controlada por Moolec.

En los últimos 12 meses, Bioceres acumula un desplome bursátil del 78%, mientras que en lo que va de 2025, la caída alcanza el 56 por ciento.

“Si bien este impacto era anticipado y tiene implicaciones positivas para nuestro negocio en el futuro, la persistente desaceleración en la Argentina y un nivel de deterioros superior al normal también afectaron el rendimiento. Creemos que muchos de estos efectos son transitorios y esperamos que la situación se normalice en los próximos meses”, añadió Trucco.

Durante el ejercicio 2024/25 los ingresos totalizaron USD 335,3 millones, un 28% menos que en el ejercicio 2023/24 a causa, según explicó la empresa, de “ventas extraordinarias del año anterior vinculadas a la devaluación del peso, que llevaron a los canales a acumular inventarios más allá de las necesidades a corto plazo; una economía agropecuaria más debilitada; y una financiación más restrictiva en todo el sector agrícola”.

Bioceres Crop Solutions no alcanzó las estimaciones de ingresos del segundo trimestre, con caída de ventas del 40%

En el rubro de protección de cultivos, los ingresos cayeron un 20%. “Si bien las ventas en la Argentina afectaron los resultados anuales, el crecimiento de productos básicos como adyuvantes y bioprotección en otras regiones demuestra la solidez subyacente de la cartera, lo que posiciona a este segmento para recuperarse a medida que se recupera la demanda argentina”, indicó la empresa.

En nutrición de cultivos, los ingresos anuales se derrumbaron en un 37% a causa de “una fuerte contracción en las ventas de fertilizantes microperlados, debido a la menor superficie cultivada con maíz en la Argentina a principios de año, agravada por la débil situación de la economía y los elevados inventarios en los canales de distribución, que limitaron el comportamiento de compra durante toda la temporada”.

A los adversos resultados de ventas se le sumó una gestión financiera decepcionante, ya que el resultado financiero total fue en 2024/25 negativo en 50,1 millones de dólares contra -34,8 millones en el ciclo previo.

Bioceres, que cotiza bajo el nombre de BIOX en el mercado estadounidense Nasdaq, aseguró que “hemos tomado medidas para cumplir con nuestras obligaciones financieras y fortalecer la gobernanza: modificamos nuestros contratos de compraventa de bonos y los bonos en circulación, ampliando los vencimientos de los títulos convertibles bajo nuevas condiciones e implementamos cambios relacionados en la composición de nuestro Consejo de Administración”. En ese sentido, tras la salida de Enrique López Lecube como director financiero, la empresa está buscando nuevo responsable para esa área clave.

El interés de Tether

Tether es el gigante detrás de la criptomoneda USDT, una stablecoin que sigue la cotización del dólar. O sea, una cripto con poca volatilidad: la más usada a nivel global y mucho más aún en países con monedas inestables, grupo del que la Argentina es un histórico abanderado.

Hay rumores de que va por más. Se habla de su interés por Bioceres, otra prometedora compañía de agribiotech –campo y biotecnología–, no exenta de problemas, a la que habría puesto también en la mira. La saga tiene también como protagonista a Juan Sartori, un joven millonario uruguayo, político y dueño de un equipo de la Premier League inglesa.

Bioceres registró una caída abrupta de las ventas de fitosanitarios, además de haber abandonado el negocio de las semillas a comienzos de año

Todo en un contexto poco favorable a nivel local para el sector agrario, con las commodities que cayeron 25% en lo que va del año, márgenes locales cada vez más bajos –negativos en algunos casos–, reclamos al Gobierno por las retenciones (un capítulo que tuvo novedades favorables de parte de Javier Milei en Rural), compañías muy golpeadas financieramente, como los casos de Los Grobo, Red Surcos y Agrofina, que incumplieron pagos y dejaron muchos interrogantes sobre sus futuros.

En marzo pasado Tether cerró el deal con Adecoagro, que tiene más de 210.000 hectáreas de tierras agrícolas propias, 14 plantas industriales en Argentina, Brasil y Uruguay, donde produce más de 2,8 millones de toneladas de productos agrícolas y más de 1 millón de MWh de energía renovable, y es dueña de marcas de consumo masivo como Las Tres Niñas, Molinos Ala y Apóstoles, entre otras. En Brasil, además, Tether/Adecoagro, haría criptominería a partir de energía excedente de sus operaciones y sumaría bitcoins a sus activos, idea que el italiano Paolo Ardoino, CEO de Tether, ya había ventilado en mayo pasado.

Tether hizo una oferta pública por 49,5 millones de acciones de Adecoagro a un precio de 12,41 dólares por acción y pagó más de USD 600 millones. Ya era dueña del 19% y luego de esa operación se quedó con el control.

Las acciones de Bioceres perdieron el 78% en doce meses (Fuente: Yahoo Finance)

El resto del capital está atomizado en accionistas minoritarios. Uno de ellos es Mariano Bosch, quien es fundador y CEO. Bosch, también presidente del Coloquio de IDEA de este año, aseguró que no vendió ninguna de sus acciones y seguirá al frente de la compañía, algo que ratificaron los compradores. Eso sí, días después, Tether cambió el directorio y nombró a Sartori como executive chairman. En el sector no duda de que el empresario uruguayo fue quien acercó las partes y facilitó la operación.

“Nuestra adquisición de Adecoagro refleja el compromiso de Tether con el desarrollo de infraestructura sostenible en regiones donde históricamente la inversión fue limitada”, declaró Ardoino. “Al alinearnos con la experiencia comprobada de Adecoagro en agricultura y energía renovable, damos un paso concreto hacia la convergencia entre industrias tradicionales y tecnologías emergentes”, agregó.

En una entrevista con Forbes Argentina, meses atrás, Ardoino habló de la potencia agrícola del país y no descartó otras inversiones locales. “Si surgen oportunidades adecuadas en Argentina, o en cualquier otro lugar, que nos permitan posicionarnos como un actor clave en el apoyo a estas economías, tomaremos las medidas necesarias”, dijo.