Economía

Las empresas argentinas que cotizan en el mercado “overnight” de Wall Street caían anoche hasta 10 por ciento

La mayor caída era la de YPF, la petrolera de mayoría estatal, que también ayer recibió la mala noticia de un nuevo aumento de la producción de la OPEP, que pondrá presión bajista sobre el precio del petróleo

Guardar
FILE PHOTO: The Wall Street
FILE PHOTO: The Wall Street entrance to the New York Stock Exchange (NYSE) is seen in New York City, U.S., November 15, 2022. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Además de las señales negativas que arrojaba el mercado de “dólar-cripto”, otra de las reacciones inmediatas al resultado electoral de la elección bonaerense fue la variación de las cotizaciones “overnight” de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street y que también están reflejadas en esta pizarra.

Según los datos que informaba el portal Yahoo Finance, pasadas las once de la noche del domingo el precio de la acción de YPF, la petrolera de mayoría estatal, caía un 9,67%, la del Banco Galicia registraba una pérdida del 9,48%, la de Pampa Energía caía 4,44%, la del Banco Macro 3,41%, la de Edenor 3,89% y la de Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, la empresa más valiosa de la Argentina pero con un mercado mucho más amplii que el argentino, dada, por caso, su presencia en Brasil, la mayor economía sudamericanas, caía 0,1 por ciento.

Hacia las 23 horas de la Argentina, sin embargo, la acción de YPF recortaba sus pérdidas a un 6 por ciento.

Qué es el mercado overnight

Las llamadas “cotizaciones overnight” reflejan la actividad comercial durante la sesión nocturna en Blue Ocean ATS, disponible de 8:00 pm a 4:00 am, hora del Este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

Blue Ocean ATS es un sistema de negociación alternativo (ATS) con acciones del Sistema de Mercado Nacional de Estados Unidos en esos horarios. Su objetivo es transformar el comercio del país del norte en comercio global al proporcionar acceso a los mercados de capitales de EEUU fuera del horario habitual de las bolsas principales.

Vale destacar que ninguna de las cotizaciones de dólar cripto tuvo una reacción negativa tan negativa al resultado electoral como, por caso, el precio de la acción de YPF. Sucede, por un lado, que en el mercado del dólar luce muy arriesgado comprar por sobre el techo de la banda cambiaria móvil que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional y empezó a aplicar el 14 de abril pasado. Ese “techo” era en la noche de este domingo de 1.468,83 pesos. A partir de ese precio, el gobierno ya no dispone para intervenir solo con los cerca de USD 1.200 millones que le quedan al Tesoro luego de haber usado cerca de USD 500 millones la semana pasada. A partir del techo se suman los poco más de USD 14.000 millones de que dispone el Banco Central y que en virtud del mismo acuerdo está habilitado a usar con el visto bueno del organismo internacional.

Javier Milei, en septiembre de
Javier Milei, en septiembre de 2024, cuando visitó el principal mercado bursátil de EEUU (AP Photo/Seth Wenig)

La cotización de las empresas argentinas, en cambio, no tiene esos límites. Y tal vez por eso mostró en la noche del domingo una reacción negativa más marcada. En el caso de YPF, la empresa cuya cotización más cayó, se suma además que este mismo domingo ocho países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron un nuevo aumento de cuotas de producción, que pondrá presión bajista adicional sobre los precios internacionales del petróleo crudo, que el viernes ya había registrado caídas de 2,2% en el caso del Brent, de referencia para la Argentina, y del 2,5% del West Texas Intermediate (WTI), la referencia del mercado norteamericano.

Horacio Marín, el presidente de YPF, podrá dar cuenta mañana de cuánto afectan estos desarrollos los planes de la petrolera de mayoría estatal, cuando hable en el ciclo de “Contacto con los CEO” en la jornada inicial de la Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025), que se desarrollará hasta el jueves en la Sociedad Rural de Palermo.

Temas Relacionados

EleccionesBuenos AiresWall StreetEmpresas argentinasOvernightEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras la derrota electoral, el Gobierno ratificó el plan económico y Caputo descartó cambios para el dólar y el superávit

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía descartaron cambios en el esquema de flotación y en el ajuste del gasto

Tras la derrota electoral, el

Tras la derrota electoral del Gobierno se esperan presiones sobre el dólar, los bonos y el riesgo país

El tipo de cambio abrirá a $1.380, a menos de 100 pesos de distancia con el techo de flotación. El equipo económico afrontará otra semana de fuerte volatilidad por un resultado electoral no esperado entre los inversores

Tras la derrota electoral del

Qué decía sobre el dólar y las tasas el informe de JP Morgan, si se registraba una “victoria arrolladora del kirchnerismo”

El banco de inversión estadounidense contempló los posibles desenlaces en el mayor distrito electoral del país. Qué previsiones quedan en pie

Qué decía sobre el dólar

Dólar cripto: después de conocerse los resultados, la cotización que nunca cierra se ubicó en torno a los $1.430

Desde el mismo viernes el precio se desprendió del oficial, decayó levemente durante algunas horas del domingo, y volvió a subir, aunque sin desbocarse, pero hacia las 21 horas, los cotizaciones aceleraban

Dólar cripto: después de conocerse

Mala noticia para el sector petrolero argentino: la OPEP decidió un nuevo aumento de producción y presiona hacia abajo el precio del crudo

Lo hizo en vísperas del gran evento hidrocarburífero local, que empieza mañana, con amplia participación nacional e internacional. Difundirán estudio sobre cuántos dólares “genera y generará” la industria. En la primera “ronda de CEOs” expondrá Horacio Marín, presidente de YPF

Mala noticia para el sector
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Es para Axel, la conducción”:

“Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

Los gobernadores felicitaron a Kicillof y dijeron que la elección bonaerense es “un llamado de atención” para Milei

Tras la derrota electoral, el Gobierno ratificó el plan económico y Caputo descartó cambios para el dólar y el superávit

Javier Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó el quorum propio en el Senado y se acerca en Diputados

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
Lamine Yamal presentó la prueba

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”

Wanda Nara recordó la fuerte frase de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador: “Busquemos el varón”

Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo festejó con una foto junto a la China Suárez

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta