Economía

De cuánto es la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el inicio de septiembre entraron en vigencia los nuevos valores tras el aumento automático definido por ANSES. Estos son los montos y el calendario de pago

La ANSES actualizó los montos
La ANSES actualizó los montos mensuales de AUH y Tarjeta Alimentar para beneficiar a miles de familias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH)y otras prestaciones sociales en septiembre, aplicando un incremento del 1,90% según la fórmula de movilidad vigente. Los nuevos valores comenzaron a regir este mes y se acreditan de manera automática, sin requerir gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

De cuánto es la AUH en septiembre 2025

La AUH en septiembre de 2025 es de $115.088 por cada hijo. De ese total, la ANSES retiene el 20% ($23.017,60) hasta que se presente la Libreta AUH. El monto que se paga efectivamente cada mes es de $92.070,40 por hijo.

Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $374.744, con una retención de $74.948,80 y un pago mensual de $299.795,20.

Las familias que reciben AUH pueden acceder además a la Tarjeta Alimentar, cuyos valores en septiembre 2025 son:

  • $52.250 para familias con un hijo.
  • $81.936 para familias con dos hijos.
  • $108.062 para familias con tres o más hijos.
Madres, padres o tutores legales
Madres, padres o tutores legales pueden acceder a la AUH si cumplen condiciones establecidas

Cuándo cobro la AUH en septiembre 2025

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas:

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Quiénes pueden recibir la AUH

De acuerdo con ANSES, pueden ser beneficiarios de la AUH las madres, padres o personas titulares a cargo de niños y adolescentes menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de discapacidad), siempre que cumplan con los siguientes criterios​:

  • Estar desocupado, trabajar sin registrar aportes, desempeñarse como trabajador de casas particulares, o ser monotributista social.
  • En el caso de personas extranjeras o naturalizadas, deben acreditar al menos dos años de residencia legal en Argentina.
  • Los hijos deben ser solteros y estar bajo la guarda del titular del beneficio.

Además, es necesario contar con la documentación correspondiente: DNI del titular y del hijo, partida de nacimiento y eventualmente certificado de matrimonio, unión civil o convivencia. Todos estos datos deben estar registrados y actualizados en ANSES, lo que se puede verificar mediante la plataforma “Mi ANSES”​.

