Economía

Plazo fijo: cómo quedaron las tasas de interés banco por banco justo antes de las elecciones bonaerenses

El aumento en las tasas modificó de forma significativa los rendimientos de las colocaciones y mostró la influencia de las expectativas electorales en la dinámica financiera

Guardar
Las tasas de plazos fijos
Las tasas de plazos fijos subieron en promedio más de 15 puntos porcentuales en dos meses (Bloomberg)

El sistema financiero llegó a la antesala de las elecciones bonaerenses con un escenario marcado por el salto de las tasas de interés que ofrecieron los bancos para depósitos a 30 días. Entre el 7 de julio y los primeros días de septiembre los rendimientos crecieron con fuerza y modificaron las ganancias de quienes colocaron dinero en plazos fijos.

En promedio, las tasas subieron más de 15 puntos porcentuales en dos meses. El Banco de la Nación Argentina, que en julio pagaba 30,5%, ofreció en septiembre 47%. En esa misma línea, el Banco Macro pasó de 30% a 47%, mientras que el Banco de Galicia avanzó de 29,5% a 44%. Estas variaciones significaron un incremento en los resultados de entre 12.000 y 15.000 pesos para un millón invertido en apenas un mes.

Los extremos se observaron en bancos medianos y financieros. El Banco CMF y Reba Compañía Financiera llevaron sus tasas de 32% y 33% en julio a 55% en septiembre. Esa suba se tradujo en un salto del rendimiento de poco más de 1.026.000 pesos a más de 1.045.000 pesos por cada millón colocado. El Banco Meridian también avanzó de 34% a 54,25%, mientras que el Banco Provincia de Tierra del Fuego pasó de 30,5% a 54%.

El contraste entre julio y septiembre fue notorio incluso en entidades que ya entonces ofrecían rendimientos más altos, como el Banco de la Provincia de Córdoba, que de 35,5% escaló a 52%. El Banco VOII subió de 35% a 54%. En todos los casos el salto porcentual amplió la brecha entre lo que un ahorrista recibía en julio y lo que recibió en septiembre.

Un mercado electoral

La evolución de las tasas no puede leerse sin el contexto de los mercados financieros en la previa de la elección legislativa bonaerense del 7 de septiembre. La jornada de hoy 5 de septiembre fue descripta como una “rueda electoral” por operadores, en la que los inversores asumieron riesgos en acciones y bonos a pesar de la volatilidad cambiaria y de un trasfondo político agitado.

El propio presidente Javier Milei habló de “empate técnico” en la provincia de Buenos Aires, una definición que, en la lectura de los inversores, funcionó como señal de que el Gobierno no esperaba un resultado adverso. El mercado reaccionó con compras en bonos soberanos y con alzas de hasta 5% en acciones de compañías líderes.

El Tesoro intervino en el mercado cambiario con ventas de divisas a través del Banco Central. Entre el 2 y el 5 de septiembre destinó alrededor de 400 millones de dólares, casi una cuarta parte de sus depósitos en moneda extranjera. La operación no logró frenar la suba del dólar mayorista, que cerró en 1.362,50 pesos, pero buscó enviar una señal de control en la semana previa a la elección.

Los dólares financieros también acompañaron esa dinámica. El MEP trepó a 1.378,31 pesos y el contado con liquidación se ubicó en 1.380,95 pesos. El dólar informal retrocedió levemente a 1.365 pesos tras la suba pronunciada del día anterior.

Tasas y bonos

En paralelo, las tasas del mercado secundario reflejaron la tensión electoral. Los rendimientos de las LECAP hasta fin de noviembre permanecieron por encima de 4% mensual, aunque algo más bajos que en la jornada anterior. La suba de la tasa TAMAR a 66% anual fortaleció la demanda de bonos duales, que permiten optar al vencimiento entre esa tasa y la fijada por el propio bono.

Los BONCER, ajustados por inflación, registraron alzas de hasta 1%. El riesgo país bajó cuatro unidades hasta 1.893 puntos, impulsado por el repunte de bonos con ley extranjera de mayor plazo. El movimiento fue interpretado como una señal de confianza en el escenario inmediato.

El informe de Adcap Grupo Financiero advirtió que una derrota del Gobierno superior al 5% en la elección bonaerense podría disparar un escenario de cobertura, con menor demanda de pesos y una corrección adicional del tipo de cambio. También indicó que la sostenibilidad del esquema cambiario depende de la capacidad de renovar deuda en pesos y de eventuales restricciones si los mercados lo exigen.

Fondos y liquidez

En medio de la volatilidad, los fondos money market aparecieron como una alternativa de liquidez inmediata para inversores conservadores. Según explicó Lucas Silva, portfolio manager de Fondos Crecer del Banco Ciudad, el fondo Crecer Liquidez ofrecía rendimientos cercanos al 40% nominal anual y brindaba cobertura en un contexto de incertidumbre electoral.

Los operadores de mesas de dinero señalaron que la eliminación de las LEFI no redujo el riesgo de acumulación de pesos a un día. El Banco Central absorbía cerca de 14 billones de pesos diarios entre cauciones y operaciones simultáneas, apenas por debajo de los 16 billones previos a la eliminación del instrumento.

Expectativas inmediatas

El escenario combinó un salto generalizado en las tasas de plazos fijos, la intervención cambiaria del Tesoro, la presión sobre los dólares financieros y el ingreso de capitales especulativos en bonos y acciones. Cada movimiento se interpretó a la luz de la votación del 7 de septiembre, donde el resultado en la provincia de Buenos Aires condiciona la dinámica política y financiera.

Temas Relacionados

Plazo FijoTasas de interésBancosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y qué monto extra les corresponde cobrar en sus salarios

La fecha es el 26 de septiembre, pero se trasladó para más adelante. Cuáles son las opciones que tienen los trabajadores

Día del Empleado de Comercio:

Dólar hoy en vivo: la divisa abrió estable en la última rueda antes de unas elecciones bonaerenses clave

El mercado cambiario comenzó la jornada con el dólar mayorista estable, en una rueda que concentra la atención de operadores e inversores a dos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Dólar hoy en vivo: la

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3%

Los datos publicados también revisaron a la baja los resultados de junio, el primer mes desde la pandemia en que el balance de contrataciones y despidos fue negativo

Estados Unidos creó menos puestos

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

En un comunicado divulgado por el ministerio de Comercio del régimen de Beijing, se indica que la tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en una investigación “antidumping”

China anunció aranceles temporales de

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor

Una nueva resolución autoriza, por primera vez, que quienes actúan como responsables ante el Fisco puedan aplicar créditos propios para saldar impuestos generados en esa función

Más facilidad para cancelar impuestos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día del Empleado de Comercio:

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y qué monto extra les corresponde cobrar en sus salarios

La medicina regenerativa en fertilidad desafía la visión tradicional sobre el envejecimiento y la maternidad tardía

Entre Ríos: un hombre atropelló a un caballo en la ruta y quedó atrapado en su auto

Randazzo y Schiaretti respaldaron a candidatos de Somos Buenos Aires en una fábrica de La Matanza

Temblor en Salta: se registró un sismo de magnitud 4,1 en el oeste de la provincia

INFOBAE AMÉRICA
Los tesoros ocultos de Wayne

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

Zelensky pidió avanzar más rápidamente en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

TELESHOW
Los homenajes familiares a Romina

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”