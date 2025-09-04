Economía

Por la suba de tasas, el financiamiento a las empresas cayó por primera vez en los últimos 15 meses

El crédito para el consumo también se vio afectado y tuvo su menor suba en más de un año. Crece la morosidad y el riesgo de un impacto sobre la actividad económica

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

Guardar

La volatilidad de las tasas de interés iniciada a mediados de julio tras el desarme de las Lefi impactó en el financiamiento de agosto, reduciendo los préstamos al sector privado en casi todas sus variantes. La consecuencia principal fue la caída del 2,3% en el crédito a las empresas en términos reales, es decir, descontada la inflación del mes. Esa baja se produjo tras 15 meses consecutivos de aumento, en particular por la merma en los adelantos de cuenta corriente, el método más común para comercios y mipymes que precisan financiamiento de corto plazo, que retrocedió un 10,3% real según datos de la consultora LCG.

“Gran parte de esta disminución se debió al fuerte aumento de las altas tasas de interés que tuvieron estas líneas, al tiempo que pudo haber influido en menor medida la recomposición de liquidez luego del pago de aguinaldos de los meses anteriores”, apuntó el informe de LCG. Según datos del BCRA, el promedio de la tasa de adelantos a fin de agosto fue del 85%, mientras que un mes atrás era del 55%.

infografia

En cuanto a los préstamos al consumo, que prácticamente no habían crecido en los dos meses anteriores, registraron un aumento del 3,6% mensual real. El repunte, explicó LCG, respondió principalmente al financiamiento con tarjetas de crédito que había mostrado caídas desde junio, “probablemente debido al repago de montos no saldados con los fondos obtenidos de los aguinaldos, pero que ahora volvió a ganar impulso”.

Por lo tanto, lejos de representar una mejora en el consumo, el dato de las tarjetas refleja que muchos argentinos usaron el aguinaldo para pagar deudas y no para comprar. “No consideramos, sin embargo, que esto indique un resurgimiento significativo del financiamiento mediante esta vía”, señaló la consultora. Agregó que la suba de tasas tuvo como contrapartida “la desaceleración en los préstamos y un incremento en la morosidad, especialmente entre las familias”.

El informe estimó un crecimiento del 1,3% real para la totalidad del crédito al sector privado en agosto, considerando una inflación del 2,2%, un dato que el Indec recién informará el próximo miércoles 10. Ese crecimiento es el menor aumento desde que comenzó la recuperación del crédito en mayo de 2024 y se ubicó por debajo del promedio de subas mensuales de este año (3,5%), “lo que muestra una clara desaceleración”.

infografia

“Las variaciones en el volumen global de la cartera ya evidencian un freno a raíz del incremento de las tasas activas que se viene observando en el mercado”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En el caso particular de las tarjetas de crédito, Barbero destacó que los bancos reaccionaron frente a la suba de la morosidad: “El desempeño de esta línea se está manifestando en forma errática, alternando alzas y bajas de diferente magnitud, las cuales pueden deberse a una sintonía fina que vienen realizando las entidades financieras a raíz del alza del costo del financiamiento y el incremento de la mora por un lado y la necesidad de no perder el dinamismo de este negocio por el otro“, explicó.

Hubo un menor impacto de la suba de tasas en los préstamos de garantía real, que se incrementaron un 5,3% mensual descontada la inflación. En valores nominales, según el BCRA los préstamos hipotecarios crecieron un 10,5% y los prendarios un 3,6%. En estos casos, agosto todavía mostró un movimiento que resistió a la volatilidad de las tasas.

infografia

El financiamiento, tanto para las familias como para las empresas, ha sido uno de los principales motores de la recuperación económica, en particular en la segunda mitad de 2024 y el comienzo de este año, cuando los bancos tenían necesidad de colocar su liquidez ante la desaparición de los pasivos remunerados del BCRA. Pero esa liquidez fue terminándose en forma paulatina y hoy el escenario es diferente.

El informe de LCG puntualiza que la suba de tasas impulsada por la política económica del Gobierno continuará “ralentizando el crecimiento de los préstamos en pesos y aumentando los niveles de morosidad”. Ese escenario de tasas altas, se prevé, se extenderá hasta después de las elecciones.

“En este contexto, la ralentización del crédito tendrá un efecto en la ya menguada actividad económica (con proyecciones de crecimiento ajustándose a la baja), lo que aumentaría la probabilidad de una recesión”, concluyó la consultora.

Temas Relacionados

suba de tasasfinanciamiento a empresascréditos al consumoLCGBCRAEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Las 10 SUV más vendidas en Argentina en lo que va 2025

El segmento es uno de los que más viene creciendo en el mercado automotor local

Las 10 SUV más vendidas

El mercado financiero perdió algo de confianza en el Gobierno, aún cuando no descarta que haga una buena elección

La intervención del Tesoro en tres ruedas fue de USD 150 millones. El dólar cerró estable, pero con tasas de interés en alza hasta fin de noviembre

El mercado financiero perdió algo

Boom minero: las exportaciones de San Juan, Jujuy y Catamarca crecieron más del 20% en el primer semestre

Las mejoras fueron impulsadas por la minería de oro, plata y litio. También se destacó Neuquén, que aumentó 17,6% sus ventas externas gracias al petróleo de Vaca Muerta

Boom minero: las exportaciones de

JP Morgan calificó las elecciones de Buenos Aires como “evento de riesgo clave” y recomendó tres estrategias para inversores

El último informe del gigante de Wall Street resaltó distintas alternativas de inversión con foco en activos de renta fija y operaciones de carry trade en moneda local. Denuncias de corrupción, la incertidumbre electoral y proyectos de la oposición explicaron la volatilidad de las últimas semanas

JP Morgan calificó las elecciones

Salida del cepo: el 45% de los dólares comprados por ahorristas quedó en el colchón y el resto se usó en tarjeta o para hacer “puré”

Desde abril hubo compras por USD 14.730 millones. Un informe privado analizó qué utilidad se le dieron a esas divisas. Además del atesoramiento, se destinaron a pagos de resúmenes de tarjeta en dólares y para dólar MEP

Salida del cepo: el 45%
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos se preparan para fotografiar

Científicos se preparan para fotografiar al escurridizo cometa 3I/ATLAS desde Marte

¿Son más inteligentes los perros o los gatos? Qué dice la ciencia

Cómo elegir y cuidar flores en macetas para la primavera

Las 10 SUV más vendidas en Argentina en lo que va 2025

El crecimiento de la esperanza de vida se detuvo en países de altos ingresos, según una investigación

INFOBAE AMÉRICA
De España a Latinoamérica: Grupo

De España a Latinoamérica: Grupo Azvi lleva su experiencia ferroviaria de alta velocidad

El crecimiento de la esperanza de vida se detuvo en países de altos ingresos, según una investigación

Nazis, Shakespeare y Sydney Sweeney: Hollywood impacta de lleno en el Festival de Cine de Toronto

El partido del presidente Irfaan Ali se encamina a una victoria holgada en las elecciones de Guyana

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

TELESHOW
Flavio Azzaro: “Mi abuelo se

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación

Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte