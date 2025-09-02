Economía

Dos beneficios clave para jubilados en septiembre: cuánto cobrarán y qué cambios habrá

Este mes los jubilados de ANSES recibirán un aumento por inflación y descuentos en supermercados para mejorar su capacidad de compra. Qué pasará con el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán nuevamente el bono de $70.000 sin actualizaciones

Las jubilaciones y las asignaciones sociales de ANSES tendrán un incremento de 1,90% en septiembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de julio publicada por el Indec. Por otra parte, los pasivos podrán acceder este mes a dos beneficios clave.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán nuevamente el bono de $70.000 sin actualizaciones, por lo que la suma total a recibir será de $390.277,17 ($320.277,17 de haber mínimo con aumento más $70.000 de bono). Quienes superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $326.221,74 ($256.221,74 de haber con aumento más $70.000 de bono). Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedarán en $294.194,02 ($224.194,02 de haber con aumento más $70.000 de bono).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $326.221,74

En tanto, aquellos que cobren sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) accederán sin trámites adicionales a una remuneración diaria de sus cuentas.

La entidad bancaria informó que los saldos depositados en las cuentas de jubilados y pensionados generarán un rendimiento extra. La entidad aplicará una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32%, con acreditación diaria de los intereses.

El rendimiento se aplicará sobre un saldo de hasta $500.000. De esta forma, si un jubilado conserva su haber mensual en la cuenta, obtendrá un extra que se irá incorporando a su saldo disponible.

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano anunció un programa que ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza.

Los jubilados que cobren a través del Banco Nación tendrán descuentos en supermercados. REUTERS/Francisco Loureiro

Además, quienes cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Calendario de pagos ANSES de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 12 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Otras prestaciones

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $115.088; la AUH por Hijo con Discapacidad se ubicará en $374.745, y la Asignación Familiar por Hijo en $57.549 para el primer rango de ingresos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $115.088 en septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 12 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de septiembre

• DNI terminados en 1: 11 de septiembre

• DNI terminados en 2: 12 de septiembre

• DNI terminados en 3: 15 de septiembre

• DNI terminados en 4: 16 de septiembre

• DNI terminados en 5: 17 de septiembre

• DNI terminados en 6: 18 de septiembre

• DNI terminados en 7: 19 de septiembre

• DNI terminados en 8: 22 de septiembre

• DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

