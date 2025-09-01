Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

Se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés (Foto: Shutterstock)

Este lunes arrancó una nueva edición de Electro Fans, un evento que reúne a quienes buscan tecnología y electrodomésticos con precios promocionales y financiación en cuotas. Hay una amplia variedad de rubros y productos en oferta.

Entre el 1 y el 3 de septiembre, siete de las principales cadenas del rubro —Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City— ofrecerán descuentos de 45% en promedio y la posibilidad de financiar las compras en hasta 12 cuotas sin interés, abarcando diversas categorías de productos.

Esta edición incluirá promociones exclusivas en televisores, celulares, artículos para gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos para el cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y productos para bebés, entre otros. Las ofertas estarán disponibles tanto en tiendas físicas como a través de canales online, con envíos a todo el país, lo que facilita el acceso incluso a quienes no viven cerca de alguna sucursal.

Las compañías participantes señalan que el propósito central del evento es facilitar el acceso de los consumidores a tecnología y electrodomésticos con valores más bajos. Además de los descuentos, la posibilidad de comprar en cuotas ocupa un lugar fundamental para quienes desean distribuir el gasto y reducir la carga en su presupuesto.

“Electro Fans es un evento que ya se convirtió en una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, dijeron en la organización.

Entre las principales ofertas, se destaca el celular Samsung Galaxy A36 a $649.999 con un 28% de descuento y el Motorola Edge 40 Pro a $999.999 con una rebaja del 38%.

Un Smart TV LED de 65″ Hisense está disponible por $972.499, lo que representa un 31% menos respecto a su precio regular. En informática, la notebook HP de 8 GB con mochila se ofrece por $999.999 con un 20% de descuento.

En refrigeración, la heladera no frost Electrolux IW46S de 390 litros con dispenser y tecnología inverter se vende a $1.031.199, con una rebaja del 24%. Un lavarropas Drean tiene un precio de $726.499 y un descuento del 20%.

Para la temporada de calor, el ventilador de techo Codini figura a $119.999, con un 60% off, mientras que el aire acondicionado frío-calor Philco se comercializa a $698.199 con una rebaja del 29%.

En pequeños electrodomésticos, el horno de pan Lusqtooff se consigue por $144.599 con un 39% de descuento. De la misma marca, una pava eléctrica cuesta $72.999 con 20% off.

También, sobresale el horno eléctrico Codini de 33 litros a $119.999 con un 52% menos y la freidora eléctrica Overtech sin aceite, disponible por $69.999 con una rebaja del 77%.

Por último, la aspiradora robot inteligente Overtech cuesta $149.999 con un descuento del 70%.

El Electro Fans, considerado uno de los eventos más populares en materia de consumo durante el año, propone adelantar compras, renovar equipos del hogar o acceder a novedades tecnológicas, con precios y alternativas de financiación diseñados para brindar mayor acceso en todo el territorio nacional.

Las firmas organizadoras remarcan que la demanda registrada en los meses recientes fue superior a lo previsto y que la disponibilidad de pagos en cuotas sin interés resultó fundamental para el aumento de las ventas.

Otra alternativa para adquirir electrodomésticos a menor costo es la compra mediante courier desde Tierra del Fuego. Mirgor fue la primera compañía en implementar este sistema al lanzar una web específica para este servicio.

En este sitio, los usuarios pueden comprar celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint de manera directa, sin intermediarios ni gestiones complejas.

Por su parte, Newsan incorporó en su tienda online una sección llamada “Venta courier Tierra del Fuego”, donde ofrece seis productos: tres tipos de aires acondicionados, un celular y dos televisores. Las marcas incluidas, que presentan rebajas en sus precios, son Sansei, Noblex y Whirlpool.