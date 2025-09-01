Economía

Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

El evento de promociones se extenderá durante 3 días y ofrecerá también cuotas sin interés

Guardar
Se ofrecen hasta 12 cuotas
Se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés (Foto: Shutterstock)

Este lunes arrancó una nueva edición de Electro Fans, un evento que reúne a quienes buscan tecnología y electrodomésticos con precios promocionales y financiación en cuotas. Hay una amplia variedad de rubros y productos en oferta.

Entre el 1 y el 3 de septiembre, siete de las principales cadenas del rubro —Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City— ofrecerán descuentos de 45% en promedio y la posibilidad de financiar las compras en hasta 12 cuotas sin interés, abarcando diversas categorías de productos.

Esta edición incluirá promociones exclusivas en televisores, celulares, artículos para gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos para el cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y productos para bebés, entre otros. Las ofertas estarán disponibles tanto en tiendas físicas como a través de canales online, con envíos a todo el país, lo que facilita el acceso incluso a quienes no viven cerca de alguna sucursal.

Esta edición incluirá promociones exclusivas
Esta edición incluirá promociones exclusivas en televisores, celulares, artículos para gaming, entre otros (On City)

Las compañías participantes señalan que el propósito central del evento es facilitar el acceso de los consumidores a tecnología y electrodomésticos con valores más bajos. Además de los descuentos, la posibilidad de comprar en cuotas ocupa un lugar fundamental para quienes desean distribuir el gasto y reducir la carga en su presupuesto.

“Electro Fans es un evento que ya se convirtió en una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, dijeron en la organización.

Entre las principales ofertas, se destaca el celular Samsung Galaxy A36 a $649.999 con un 28% de descuento y el Motorola Edge 40 Pro a $999.999 con una rebaja del 38%.

Un Smart TV LED de 65″ Hisense está disponible por $972.499, lo que representa un 31% menos respecto a su precio regular. En informática, la notebook HP de 8 GB con mochila se ofrece por $999.999 con un 20% de descuento.

En refrigeración, la heladera no frost Electrolux IW46S de 390 litros con dispenser y tecnología inverter se vende a $1.031.199, con una rebaja del 24%. Un lavarropas Drean tiene un precio de $726.499 y un descuento del 20%.

La heladera no frost Electrolux
La heladera no frost Electrolux IW46S de 390 litros con dispenser y tecnología inverter se vende a $1.031.199

Para la temporada de calor, el ventilador de techo Codini figura a $119.999, con un 60% off, mientras que el aire acondicionado frío-calor Philco se comercializa a $698.199 con una rebaja del 29%.

En pequeños electrodomésticos, el horno de pan Lusqtooff se consigue por $144.599 con un 39% de descuento. De la misma marca, una pava eléctrica cuesta $72.999 con 20% off.

También, sobresale el horno eléctrico Codini de 33 litros a $119.999 con un 52% menos y la freidora eléctrica Overtech sin aceite, disponible por $69.999 con una rebaja del 77%.

Por último, la aspiradora robot inteligente Overtech cuesta $149.999 con un descuento del 70%.

El Electro Fans, considerado uno de los eventos más populares en materia de consumo durante el año, propone adelantar compras, renovar equipos del hogar o acceder a novedades tecnológicas, con precios y alternativas de financiación diseñados para brindar mayor acceso en todo el territorio nacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las firmas organizadoras remarcan que la demanda registrada en los meses recientes fue superior a lo previsto y que la disponibilidad de pagos en cuotas sin interés resultó fundamental para el aumento de las ventas.

Otra alternativa para adquirir electrodomésticos a menor costo es la compra mediante courier desde Tierra del Fuego. Mirgor fue la primera compañía en implementar este sistema al lanzar una web específica para este servicio.

En este sitio, los usuarios pueden comprar celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint de manera directa, sin intermediarios ni gestiones complejas.

Por su parte, Newsan incorporó en su tienda online una sección llamada “Venta courier Tierra del Fuego”, donde ofrece seis productos: tres tipos de aires acondicionados, un celular y dos televisores. Las marcas incluidas, que presentan rebajas en sus precios, son Sansei, Noblex y Whirlpool.

Temas Relacionados

electro fansdescuentoselectrodomésticoscuotas sin interésofertasúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

La Secretaría de Justicia habilitó nuevos proveedores y reforzó la logística para responder al alza en la demanda de vehículos 0 km. El trámite de entrega recuperó ritmo tras el colapso de 2023 y los registros informan la disponibilidad en 48 horas

El Gobierno aseguró que se

Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

El dólar minorista trepa 20 pesos este lunes. El feriado del día del trabajo en los EEUU hace que los precios locales sean poco significativos

Dólar hoy: suben las distintas

Celulosa Argentina se presentó en concurso preventivo de quiebra

Paralización en plantas y proceso formal por deudas marcan un nuevo capítulo en uno de los mayores fabricantes de productos de papel del país

Celulosa Argentina se presentó en

El drama de las inundaciones en el campo: “Hay miles de hectáreas bajo el agua sin producir, sin pagar impuestos”

Los excesos hídricos en el centro bonaerense generaron pérdidas en cosechas, ganadería y tambos. Productores advirtieron que no hubo obras para mitigar el impacto

El drama de las inundaciones

¿Se va un reconocido shopping de Palermo?: el Gobierno le puso un precio millonario a la subasta del terreno donde se aloja

El predio de 42.044 metros cuadrados en la intersección de Cerviño y Bullrich quedó bajo un proceso de venta impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado

¿Se va un reconocido shopping
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tienen 15 y 16 años

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón: uno era buscado por un homicidio

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

Celulosa Argentina se presentó en concurso preventivo de quiebra

INFOBAE AMÉRICA
Venecia premió a Kim Novak,

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Científicos logran seguir la “contaminación” de los rayos en tiempo real con un satélite de la NASA

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

TELESHOW
El mensaje de Mauro Icardi

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica