Economía

Simplificación digital: ARBA reglamentó un nuevo procedimiento para emitir comprobantes de retenciones

Según el titular de la Agencia, la facilitación, que regirá desde el 1 de diciembre, fortalece la transparencia, brinda seguridad jurídica y mejora la relación con contribuyentes y agentes de recaudación

esta facilitación digital, que regirá desde el próximo 1 de diciembre, fortalece la transparencia, brinda seguridad jurídica y mejora la relación con contribuyentes y agentes de recaudación

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), reglamentó un nuevo procedimiento digital que permitirá la emisión de comprobantes on line de retenciones, simplificando los procedimientos a seguir por parte de los agentes de recaudación.

La agencia precisó que a partir del 1 de diciembre de 2025 entrará en vigencia un nuevo procedimiento que permitirá a agentes de recaudación generar y presentar comprobantes de retención de manera totalmente digital.

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y forma parte del paquete de iniciativas anunciadas por el gobernador Axel Kicillof.

Modernización y simplifación

“La resolución se inscribe en el camino de modernización y simplificación que venimos impulsando para reducir la carga administrativa y agilizar el cumplimiento tributario”, señaló el director de la Agencia, Cristian Girard, quien además subrayó: “esta digitalización fortalece la transparencia, otorga seguridad jurídica y mejora la relación de la Agencia con contribuyentes y agentes de recaudación”.

Entre los principales aspectos el nuevo procedimiento digital establece que la generación y emisión de los comprobantes deberá realizarse directamente en el sitio web oficial de ARBA, a través del aplicativo “Emisión Comprobante de Retención”, utilizando CUIT y CIT, y completando los datos requeridos.

Toda transmisión de información tendrá carácter de declaración jurada y deberá enviarse antes de las 18 horas del día de vencimiento correspondiente. El nuevo formulario A-122R constituirá para contribuyentes la constancia oficial de las retenciones practicadas.

Desperfectos y prórrogas

Asimismo, la normativa contempla que, en caso de verificarse desperfectos técnicos el día del vencimiento, se habilitará como prórroga el día hábil inmediato siguiente a la subsanación del inconveniente. Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes generados, que permanecerán registrados como “datos históricos”.

La medida, subrayo el ente fiscal bonaerense, se enmarca dentro de un reordenamiento integral del sistema de Agentes de Recaudación, cuyo propósito es hacerlo más claro, eficiente y justo.

En los próximos días se avanzará en la suspensión de aquellos agentes que no cumplen con sus obligaciones de manera adecuada, condición que se publicará para consulta de contribuyentes a fin de evitar retenciones indebidas

En este sentido, ARBA avanza en una plataforma digital que genera declaraciones juradas prearmadas de forma automática y permite la consulta en línea de las retenciones aplicadas, brindando información en tiempo real a empresas retenidas, agentes de recaudación y al propio organismo. Esto implica menos errores, más control sistémico y una administración mucho más transparente.

Suspensiones

En los próximos días, se avanzará en la suspensión de aquellos agentes que no cumplen con sus obligaciones de manera adecuada, condición que se publicará para consulta de contribuyentes a fin de evitar retenciones indebidas. La Agencia también contará con la facultad de inscribir y dar de baja de oficio a agentes, garantizando un mayor ordenamiento. Además, se inscribirá de manera automática a quienes debían registrarse y no lo hicieron, fortaleciendo así la equidad entre quienes cumplen y quienes no, informaron desde ARBA.

Al anunciar la nueva facilitación digital, Girard destacó que se trata de transformaciones que demuestran cómo la Provincia avanza en “un esquema tributario más justo y eficiente, en el que quienes más tienen aportan más, mientras simplificamos el día a día de pymes, comercios y profesionales”.

La resolución, patrocinada por la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro (SERyC), se aplicará a operaciones posteriores a la fecha de su entrada en vigencia y no alcanza a bancos ni entidades financieras.

