Economía

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “Las piedras contra Milei son el cajón de Herminio del peronismo”

El empresario advirtió sobre la violencia política, respaldó el programa económico y describió la retracción del consumo

Guardar
El presidente de la CAC
El presidente de la CAC respaldó la continuidad del rumbo económico y pidió paciencia para consolidar la baja de la inflación

Tras haber participado del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el que el presidente Javier Milei se refirió a los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, remarcó que la violencia en actos públicos se asemeja al “cajón de Herminio” del peronismo. En declaraciones radiales, también señaló que los mercados reaccionan a las expectativas, defendió el rumbo de orden macroeconómico y compartió los últimos resultados del indicador de consumo de la entidad.

Grinman calificó las agresiones contra el Presidente como un hecho de gravedad institucional. Consultado acerca de si las piedras lanzadas son el cajón de Herminio para el peronismo, el dirigente afirmó: “Yo me atrevo a decir que sí. Me atrevo a decir que sí, porque es una locura. El ciudadano que piensa bien no puede permitir volver a esas épocas”, sostuvo en referencia a la imagen de una piedra dirigida a Milei.

Planteó que los hechos de violencia no representan a la democracia. “Con el caos no se construye nada. Este Gobierno no es perfecto, tiene aciertos y tiene errores. Ahora, si ponemos en la balanza todas las cosas, hay un cambio fundamental. Después hay cosas que las van a ir solucionando con el tiempo, pero han pasado 18, 20 meses de gestión. No se puede solucionar un problema de décadas de despilfarro y de corrupción”.

Para Grinman, lo sucedido con las piedras funciona como un símbolo similar al recordado “cajón de Herminio” de 1983. “Eso no es democracia, eso es salvajismo. Y eso es lo que hay que cuidar. No importa nuestra ideología. Lo que hay que cuidar es la democracia”, afirmó.

Respaldo al rumbo económico

El titular de la CAC destacó que el discurso de Milei ante empresarios, políticos y embajadores en el CICyP transmitió la señal que necesitaba el mercado. “Obviamente fue un discurso para un auditorio importante de empresarios, había políticos, embajadores, lo cual necesitábamos escuchar algo fundamental para el mercado, como es que no le van a torcer el brazo en el rumbo elegido”, explicó.

En su análisis, remarcó que la Argentina arrastró décadas de atraso a pesar de contar con recursos abundantes. “El que haya un Presidente con la profunda convicción de que éste es el camino y no importa las cantidades de piedras que le tiren o las cosas que lo agregan o las cosas que aparezcan, va a seguir en este camino de ordenar la macroeconomía, de consolidarla, porque no está consolidada”, señaló.

Advirtió que todavía queda trabajo pendiente. “Los que creen que la batalla contra la inflación está ganada, falta todavía. Los que creen que la batalla para tener un equilibrio fiscal permanente ya está solucionado, no. La Argentina, siempre que pudo fracasar, fracasó, porque creíamos que ya teníamos todo acomodadito, entonces salimos a festejar y a descorchar antes de tiempo”, dijo.

El presidente Javier Milei, durante
El presidente Javier Milei, durante su discurso en el almuerzo del Cicyp

El dirigente estimó que la consolidación llevará por lo menos un año más. “Esto va a llevar tiempo, por lo menos un añito más, hasta tanto consolidar la baja de la inflación y todas las reformas estructurales necesarias. Pero el Presidente reiteró una vez más su profunda convicción en el camino, en el rumbo, y eso es lo que nosotros queremos escuchar, porque los mercados se mueven por expectativas y cuando las expectativas son positivas, invertimos”, sostuvo.

Expectativas y antecedentes electorales

Grinman repasó episodios de la historia reciente para subrayar que los mercados reaccionan según los resultados políticos. “Van a ver que con el 2009, creo que fue cuando ganó De Narváez, el mercado subió, cuando ganó Massa en el 2013, subió, cuando ganó Milei en el 23, subió y en el 2011, cuando gana Cristina Kirchner, bajó y en el 19, cuando ganó Alberto Fernández, bajó. Así que no es que yo esté inventando algo, es la historia”, explicó.

En este contexto, señaló que la oposición busca capitalizar el clima político. “Hay una oposición que se ha fortalecido en estos últimos tiempos, especialmente con haber logrado voltear unas leyes importantes para el Gobierno, con el auxilio de otras fuerzas. Y ahora quieren ir por todo porque huelen sangre, quieren volver al poder”, sostuvo.

El indicador de consumo de
El indicador de consumo de la CAC mostró en julio un freno respecto a los meses previos, pero Grinman afirmó que esperan una recuperación luego de los comicios de octubre

El titular de la CAC también se refirió a los casos judiciales recientes. “Todo lo que tenga tufillo a corrupción, hay que dejárselo a la Justicia. Ahora, también da que sospechar que algo que se comenzó a grabar en agosto de hace un año, hace 15 días salió a la luz, qué casualidad en un momento electoral. Pero dejemos las casualidades, no importa. Pero todo lo que sea corrupción tiene que ir a la justicia, no importa quién gobierne”, remarcó.

Consumo amesetado

Otro de los puntos de la entrevista giró en torno al indicador de consumo de hogares que elabora la Cámara. Grinman detalló que en junio registró una suba interanual de 4%. “Ahí habla de luz, energía, gas, transporte, alquiler, impuestos, consumos para vivir después alimentos y ropas, colegios, etcétera. Junio 25 contra junio 24, dio un 4% arriba”, explicó.

Sin embargo, el informe de julio marcó una suba menor, de 1,5%. “Es decir, que bajó el consumo y eso era esperable porque hay una pequeña retracción, un amesetamiento que comenzó en junio. Y eso es absolutamente invencible en estas circunstancias”, señaló.

De cara a los próximos meses, proyectó una recuperación. “Nosotros pensamos e imaginamos que a finales de octubre, luego de todo el proceso electoral, las cosas empiezan a encaminarse para que esta meseta empiece a transitar un camino ascendente, como lo venía haciendo antes del mes de junio. Y eso va a suceder sin ninguna duda”, aseguró.

Temas Relacionados

Mario GrinmanCACCámara de Comerciocajón de Herminioperonismoconsumoúltimas noticias

Últimas Noticias

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

Con la decisión del Gobierno de mantener las tasas altas hasta después de las elecciones, la industria automotriz debe definir su política de financiación para septiembre. Algunos ya definieron bajar las ofertas de cuotas sin interés

¿Fin de la tasa 0%

Nueva norma para contener el dólar: el BCRA limitó los movimientos de los bancos en un día de grandes vencimientos de futuros

La autoridad monetaria cambió las reglas para el mercado de contado en dólares y endureció los límites a las posiciones en moneda extranjera que manejan los bancos

Nueva norma para contener el

El electrodoméstico que consume 4 veces más energía que un lavarropas nuevo y muchos argentinos conservan en sus casas

En la vida doméstica, algunos dispositivos incrementan el gasto energético mensual y alteran el presupuesto familiar de manera significativa

El electrodoméstico que consume 4

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre 2025

Trabajadores del sector doméstico en Argentina recibirán un incremento salarial y un bono extraordinario, según el acuerdo paritario, aunque la homologación oficial aún está pendiente por parte del Gobierno

Cuánto cobrarán las niñeras por

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos regulares entre Bariloche y San Pablo

La medida se oficializó a través de la publicación de la Disposición 26/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía

Autorizaron a una aerolínea a
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Fin de la tasa 0%

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo?

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

INFOBAE AMÉRICA
El video de un nuevo

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

TELESHOW
Anita Espasandin celebró su primer

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina