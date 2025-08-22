ARBA presentó un nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor de Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo

La devolución exprés eleva el tope de $1 millón a $3,5 millones y se acreditará en hasta 72 horas hábiles.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema que busca impedir la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos. El mecanismo se basa en ajustes automáticos de alícuotas para que las retenciones y percepciones no superen el impuesto efectivamente a pagar por cada contribuyente.

Según se informó, en los casos en que de todas maneras se genere un crédito fiscal, la Agencia aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas. De esta forma se busca otorgar mayor previsibilidad y resguardar el capital de trabajo de las empresas en un contexto económico caracterizado por la caída de las ventas y elevadas tasas de interés.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Con este régimen de Saldos a Favor Cero damos un paso decisivo para evitar la acumulación de saldos a favor, ordenar el flujo de anticipos y cuidar el capital de trabajo de quienes producen y generan empleo en la Provincia”.

Devoluciones más ágiles

En paralelo, se introdujeron mejoras en el sistema de devolución exprés de saldos a favor. El tope para tramitar esta gestión por la web se elevó de 1 millón a 3,5 millones de pesos, lo que implica un incremento del 250%. Además, la acreditación se concretará en un plazo máximo de 72 horas hábiles en la cuenta bancaria declarada por el contribuyente.

Este mecanismo de reintegro alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores. Según Girard, hasta la fecha ya se devolvieron más de un billón de pesos, lo que redujo a menos de un tercio el stock acumulado. “Somos la provincia que más redujo el SAF en los últimos cinco años”, aseguró.

Reordenamiento del sistema de recaudación

El paquete también contempla un reordenamiento del esquema de agentes de recaudación. Para ello se implementará una plataforma digital de comprobantes que permitirá la emisión y consulta en línea de las retenciones aplicadas. El sistema generará declaraciones juradas prearmadas y brindará acceso en tiempo real a la información tanto para empresas retenidas como para los propios agentes y la Agencia.

La devolución exprés de saldos a favor también alcanza al Inmobiliario, con reintegros de hasta $3,5 millones acreditados en 72 horas.

La nueva herramienta apunta a mejorar el control sistémico, reducir errores y dar mayor transparencia. A la vez, se avanzará en la suspensión de agentes que no cumplan con sus obligaciones de manera correcta. ARBA publicará el listado de suspendidos para que los contribuyentes puedan verificar y evitar retenciones indebidas.

En paralelo, la Agencia tendrá la facultad de inscribir de oficio a quienes debían registrarse como agentes y no lo hicieron, así como dar de baja a quienes no cumplan, con el objetivo de ordenar todo el sistema.

Suspensión de embargos

Con enfoque en aliviar la presión financiera, se dispuso la suspensión hasta fin de año de los embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas. La medida no implica condonación, ya que las obligaciones seguirán siendo reclamadas, pero busca no afectar el capital de trabajo de las empresas.

Ampliación del Ingresos Brutos Simplificado

Otra de las iniciativas incluidas es la reglamentación del procedimiento de inscripción de oficio en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. Esta disposición alcanza a monotributistas con domicilio fiscal en la provincia que aún no se encuentren registrados.

Hasta el momento, más de un millón de contribuyentes habían adherido voluntariamente a este régimen, que unifica el pago del impuesto con el Monotributo nacional. El objetivo es ampliar la cobertura y facilitar la formalización de contribuyentes con un esquema sin declaraciones juradas ni retenciones bancarias.

Impacto esperado

Desde ARBA señalaron que el conjunto de medidas apunta a simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga administrativa y acelerar las devoluciones de créditos fiscales, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.

En un comunicado la Agencia destacó: “Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes, que son el corazón de la economía bonaerense”.

La implementación de las nuevas herramientas y beneficios se gestionará de manera digital desde la página web de ARBA, con acreditación directa en la cuenta bancaria declarada y seguimiento en línea de los trámites.