Con una nueva designación, continúan los cambios en el Ministerio de Economía

Anteriormente, el subsecretario había ocupado un cargo en la Superintendencia de Servicios de Salud

Luego de que el ex subsecretario de Transporte Automotor, Mariano Plencovich, presentara su renuncia, el Gobierno nacional designó como reemplazo al contador José Manuel Urdiroz. La modificación se oficializó esta madrugada, a través de una publicación en el Boletín Oficial.

El nombramiento se hizo efectivo mediante el Decreto 598/2025, que fue aprobado por el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En dicho documento, las autoridades asentaron el apartamiento de Plencovich y el nombramiento de Urdiroz.

“Desígnase, a partir del 16 de agosto de 2025, al contador público José Manuel Urdiroz en el cargo de Subsecretario de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía”, establecieron en el escrito.

De la misma forma, las autoridades informaron que el ex subsecretario de Transporte Automotor había presentado su renuncia el pasado 15 de agosto. Sin embargo, no trascendieron los motivos detrás de su dimisión.

Previo a su designación, Urdiroz supo ocupar el cargo de gerente de Evaluación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El funcionario había sido designado en junio de 2024, hasta que fue transferido hacia el área de la Secretaría de Transporte.

Estos cambios se dan días después de que el Gobierno anunciara la reestructuración en la cartera comandada por Caputo. De hecho, este mismo martes se hizo efectiva la salida de algunos funcionarios claves dentro del Ministerio.

Se trata de Esteban Marzorati, ex secretario de Industria y Comercio; Santiago Migone, quien renunció al cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Gestión de Producción; y Marcos Martín Ayerra, quien hasta el 14 de agosto ocupó el cargo de secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento.

Apartaron a la directora del INAME por ignorar incumplimientos del laboratorio que distribuyó fentanilo contaminado

Durante la madrugada de hoy se confirmó que la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumado, fue apartada de su cargo por haber ignorado unos informes que exponía incumplimientos por parte de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, acusados e investigados por la venta y distribución de fentanilo contaminado.

La decisión fue plasmada en la Resolución 2415/2025, publicada en el Boletín Oficial, después de que se conociera que la funcionaria y un grupo reducido de colaboradores tuvieran acceso exclusivo a un informe, en el que se denunció que las empresas acusadas habrían producido medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera las normas de buenas prácticas.

A partir del descubrimiento realizado por la Justicia, que lleva adelante un proceso para determinar las responsabilidades y la vinculación con las 96 muertes contabilizadas, se determinó que Mantecón Fumado había recibido el documento el 26 de marzo de 2025.

Gabriela Mantecón Fumado, la directora del INAME que fue apartada de su cargo

Según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno nacional a Infobae, la limitación de las funciones de la directora del INAME respondía a la búsqueda de “esclarecer las responsabilidades sin interferencias”. Por eso, se abrió un sumario para determinar si existieron “omisiones deliberadas, negligencia o responsabilidades concretas” en el accionar de los funcionarios del organismo.

En el documento que fue anexado a la causa judicial que investiga el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se indicaba que había varios productos que no cumplían con la normativa sanitaria vigente. Entre ellos, enumeraron ansiolíticos, tratamientos para la hipertensión y diabetes.

“La empresa comunicó telefónicamente que no iniciaba los expedientes por no estar de acuerdo con el criterio técnico”, asentaba el informe. Por esto, para la Justicia, la inacción de las autoridades habría desencadenado la llegada de los lotes contaminados con bacterias a los 96 pacientes muertos.

Por el momento, la investigación judicial involucró a 24 imputados, quienes quedaron inhibidos de disponer de bienes y con prohibición de salida del país. Asimismo, avanzó en la detención del dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, sus hermanos, Diego y Damián García, y su mamá, Nilda Furfaro, identificada como accionista y vicepresidente de la compañía.

Como fruto de los diez allanamientos que se realizaron el miércoles por la noche, también quedó detenido el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, y los directores técnicos de las dos empresas, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano. También se ordenó el arresto del presidente de Laboratorio Ramallo, Horacio Tallarico, y su director suplente, Rodolfo Labusciano.