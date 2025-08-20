Economía

Santa Fe lanzó la segunda edición de su foro internacional de negocios en Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó en Buenos Aires el encuentro internacional que se realizará en Rosario del 1 al 5 de septiembre. Habrá 250 visitantes del exterior y más de 700 empresas locales

Maximiliano Pullaro presentó la segunda


El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este miércoles en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ante embajadores de distintos países y empresarios argentinos, la segunda edición del Santa Fe Business Forum. El encuentro internacional se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre en La Fluvial de Rosario, con el objetivo de impulsar el intercambio comercial y las inversiones extranjeras.

En la ocasión se presentaron los principales ejes del Santa Fe Business Forum que consiste en tres áreas principales de intercambio: ronda de negocios, Foro de Inversiones y auditorio destinado a charlas y capacitaciones. Este año participarán 250 compradores internacionales, 50 más que en la edición pasada, y ya cuenta con más de 700 empresas inscriptas como vendedores, mayoritariamente de Santa Fe.

"Con la riqueza natural y el esfuerzo de nuestros pobladores, logramos consolidar la provincia más productiva del país" (Pullaro)

Durante la actividad, el gobernador Pullaro destacó: “Estamos muy orgullosos de lo que somos y de lo que es nuestra provincia invencible de Santa Fe. Sentimos que tenemos mucho para aportar a la República Argentina. Con la riqueza natural y el esfuerzo de nuestros pobladores, logramos consolidar la provincia más productiva del país. Los santafesinos hemos sabido salir adelante en momentos muy difíciles y mostrar que hay otro camino”.

El mandatario santafesino agregó: “Debemos consolidar los mercados internacionales que ya tenemos y, al mismo tiempo, abrir nuevos destinos, por eso apostamos fuertemente al comercio exterior. Cuando iniciamos la gestión había muchos problemas en la Provincia, sin embargo, cuando nuestra secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, trajo esta idea, inmediatamente dijimos que sí porque sentíamos que el mundo nos iba a dar una oportunidad. Así nació este foro de negocios, que hoy ya es una marca de nuestra gestión”.

La vicegobernadora Gisela Scaglia destacó


Pullaro recordó que en la primera edición participaron 30 embajadores, 200 compradores internacionales y cerca de 900 empresas locales y de provincias vecinas. “Se realizaron rondas de negocios, se concretaron acuerdos y logramos que Santa Fe se abra al mundo y sea observada con otros ojos. Seguimos en la búsqueda de inversiones y socios comerciales para que nuestra provincia crezca”, concluyó.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia sostuvo: “Detrás de cada empresa hay una familia que se arriesgó a crearla y sostenerla. Cada producto santafesino que llega al mundo es de calidad. Por eso estamos logrando que nuestra provincia sea una marca reconocida”. Y remarcó: “Para nosotros es fundamental que nos vean y comprendan que, cuando hablamos del corazón productivo de la Argentina, hablamos de Santa Fe. Tenemos el honor de gobernarla, pero fue su gente la que la hizo grande, trabajando sin descanso para mostrar todas las cadenas productivas que tenemos”.

Segunda provincia exportadora

El ministro provincial de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país. “El año pasado registramos exportaciones por más de 14.000 millones de dólares, lo que representó el 18% del total nacional. Seguimos trabajando para internacionalizar nuestras empresas y economías regionales”, comentó.

Santa Fe es la segunda


“La provincia santafesina cuenta con seis mil compañías que conforman una matriz productiva sólida, sustentada en el talento humano, que es nuestra mayor riqueza. Queremos exportar más, pero para eso necesitamos más infraestructura y marcos normativos adecuados. La Provincia está invirtiendo fuerte en ese sentido”, agregó.

Segunda edición del Santa Fe Business Forum

A su turno, Losada afirmó que el Santa Fe Business Forum es el evento más relevante del país en materia de comercio exterior. “Nos sentimos muy orgullosos de eso. Cuando decidimos que la provincia debía liderar la internacionalización productiva de la Argentina, trazamos un plan ambicioso con distintos programas”, apuntó.

Además, la funcionaria detalló que participarán 250 compradores de 16 sectores productivos distintos, 30 fondos de inversión extranjeros y locales, y se realizarán más de 35 charlas.

