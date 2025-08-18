La actividad industrial retrocedió a niveles de 2007 tras cuatro meses de caídas, según un informe privado

La industria argentina acumuló una caída de 7,1% en el primer semestre de 2025

La actividad industrial en Argentina se redujo por cuarto mes consecutivo y alcanzó niveles similares a los de 2007, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Según el informe, la magnitud de la contracción ubicó al sector en uno de sus peores registros en los últimos 18 años.

El trabajo difundido por la entidad rosarina precisó que la medición de junio mostró un retroceso de 8,8% interanual, mientras que en la comparación con mayo la caída fue de 2,3% desestacionalizado. De esta manera, la serie acumuló cuatro meses de bajas consecutivas, una tendencia que reflejó el impacto de la recesión sobre la industria manufacturera.

La BCR señaló que la última vez que la actividad se encontraba en un nivel similar fue en agosto de 2007, antes del inicio de la crisis financiera internacional de 2008. “El índice actual muestra un retroceso equivalente a casi dos décadas”, detalló el informe.

Sectores más afectados

El estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario puntualizó que la contracción golpeó a la mayoría de los rubros fabriles. La producción de maquinaria y equipos registró una fuerte caída interanual, explicada por la menor inversión en bienes de capital. Algo similar sucedió con el sector de vehículos automotores, donde la retracción respondió a la menor demanda interna y a un retroceso en las exportaciones.

La industria textil también mostró una reducción significativa. Según el informe, la combinación de menor consumo interno y encarecimiento de insumos importados deterioró la capacidad de producción. En tanto, la actividad vinculada a la construcción enfrentó un escenario de bajas en la elaboración de materiales básicos como cemento, hierro y acero.

El nivel de junio equivalió al de agosto de 2007, según la Bolsa de Comercio de Rosario

El panorama incluyó además un desempeño negativo en la producción de alimentos y bebidas, uno de los sectores con mayor incidencia dentro del índice general. La disminución en el poder adquisitivo de los hogares impactó directamente en el consumo masivo y generó una merma en la elaboración de productos de primera necesidad.

Comparaciones históricas

El documento remarcó que la caída acumulada llevó al índice a valores que no se observaban desde hace 18 años. Para graficar la magnitud del retroceso, la entidad explicó que el nivel actual de actividad industrial equivale al que se registraba cuando el Producto Bruto Interno de Argentina rondaba los 300.000 millones de dólares, frente a los más de 600.000 millones alcanzados en 2022.

La comparación con 2007 resultó clave para dimensionar el retroceso. Ese año, la industria argentina mostraba un ciclo de crecimiento sostenido, impulsado por la expansión del mercado interno y la recuperación posterior a la crisis de 2001. La situación actual, en cambio, evidenció un estancamiento prolongado y un retroceso en la mayoría de los sectores productivos.

Factores que incidieron en la caída

De acuerdo con el relevamiento, el deterioro de la actividad fabril respondió a múltiples factores. Entre ellos, se destacaron la fuerte contracción del consumo interno, la menor inversión privada y el freno en las exportaciones.

El informe subrayó que la volatilidad del tipo de cambio, las restricciones al acceso de divisas y el encarecimiento de los insumos importados redujeron la capacidad de producción. También incidió la baja en la confianza empresarial, que limitó la toma de decisiones de inversión en un contexto recesivo.

A esto se sumó la disminución en la demanda de bienes durables, como autos, electrodomésticos y maquinaria. Estos segmentos resultaron especialmente sensibles a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y al encarecimiento del financiamiento.

Evolución en el año

La BCR indicó que en el primer semestre de 2025 la actividad industrial acumuló una caída de 7,1% interanual. El segundo trimestre fue el más débil desde 2002, con un retroceso promedio de 9,4% frente al mismo período del año anterior.

Los sectores más golpeados fueron vestimenta, textiles, maquinaria y tabaco

Junio representó el cuarto mes consecutivo en baja, luego de las caídas registradas en marzo, abril y mayo. “La serie evidenció un sendero descendente persistente, con pocas señales de recuperación en el corto plazo”, señaló el documento.

En paralelo, el informe reflejó que algunos sectores específicos mostraron resultados levemente positivos, aunque no alcanzaron para compensar el desempeño general. Entre ellos se mencionaron ciertos rubros vinculados a la producción de energía y la elaboración de productos químicos básicos.

Impacto regional

El análisis también abordó el efecto de la contracción en distintas provincias. Según el relevamiento, la provincia de Buenos Aires concentró gran parte de la caída, debido a la importancia de su parque industrial. Córdoba y Santa Fe también registraron retrocesos notables, asociados al menor nivel de actividad en el sector automotriz y agroindustrial.

En contraste, provincias del norte del país presentaron una contracción más moderada, dado que su estructura productiva se apoya en actividades primarias que no integran de manera directa el índice industrial.

Comparación internacional

La Bolsa de Comercio de Rosario incluyó en su informe un apartado sobre la evolución industrial en la región. El documento remarcó que, si bien países como Brasil también enfrentaron un retroceso en su producción fabril, el nivel de caída en Argentina resultó mayor.

En el caso brasileño, la industria acumuló una disminución de 2,1% en el primer semestre de 2025, frente al 7,1% informado en Argentina. Chile y Uruguay mostraron bajas menores, en un rango de entre 1% y 3%. Esto confirmó que la contracción argentina tuvo una magnitud superior a la de sus principales socios comerciales.

Perspectivas inmediatas

El informe advirtió que la evolución de la industria dependerá en gran medida del comportamiento del consumo interno, de la disponibilidad de financiamiento y de la dinámica de las exportaciones. Aunque algunos sectores podrían registrar mejoras puntuales, la mayoría enfrentó un escenario restrictivo.

La entidad rosarina destacó que, en el corto plazo, las señales de recuperación resultaban limitadas. El nivel alcanzado en junio reflejó la profundidad del retroceso y su impacto sobre el empleo y la producción en las principales ramas fabriles.