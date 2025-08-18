Economía

El dólar y los precios: un número clave muestra que la tensión cambiaria tuvo un leve impacto en la inflación

En julio, el dólar cumplió cuatro meses seguidos con un ritmo más rápido que la inflación de bienes. En lo que va del año solo un tercio de la escalada del dólar se “filtró” a las góndolas

Según Invecq, el impacto de la suba del dólar en los precios fue el más bajo de los últimos movimientos devaluatorios. Bloomberg

Una de las evidencias sobre el bajo traslado a precios que tuvieron los movimientos cambiarios de los últimos meses se deja ver en la inflación de los bienes, que es grupo de productos medidos por el Indec que está generalmente más influenciado por el dólar.

Un informe reciente de la consultora Invecq reveló que el ritmo de suba de precios de los bienes acumuló cuatro meses por debajo del ritmo del dólar, lo cual refuerza la hipótesis de que el traslado del tipo de cambio a precios, desde el inicio de la flotación del dólar entre bandas, fue muy menor.

Invecq destacó que el IPC nacional avanzó un 1,9% mensual en julio, a pesar de la volatilidad cambiaria y financiera de los últimos meses. Aún más notable fue la inflación núcleo, que subió apenas 1,5% en el mes, y registró el nivel mensual más bajo desde noviembre de 2017. La inflación núcleo acumuló tres meses consecutivos de desaceleración y el promedio móvil trimestral bajó por primera vez desde febrero de 2018 por debajo del 2% (1,8%, equivalente a 24% anualizado).

Al desagregar los componentes, Invecq explicó que los servicios subieron 3,1% mensual, mientras que los bienes avanzaron solo 1,4% mensual. Aunque ese salto representó una aceleración de 0,5 puntos respecto a junio (0,8 ), se mantuvo en niveles históricamente bajos desde que se mide bajo el índice actual. Es decir, el impacto de la depreciación del peso sobre los precios fue limitado: dado que el tipo de cambio incide más en los bienes (por su mayor contenido importado), este diferencial con los servicios es relevante.

Además, el reporte subrayó que el pass through sobre bienes fue el más acotado de los últimos episodios de devaluación. Entre marzo y fines de julio, el dólar mayorista avanzó 18,2% en promedio y 20,5% punta a punta, mientras que la inflación acumulada fue solo del 5,9 por ciento. Esto implica un traslado a precios de solamente 32% y 29%, respectivamente. En comparación, la devaluación durante el gobierno del Frente de Todos tuvo un traslado a precios cercano al 100%, y al inicio de la gestión actual alcanzó el 67%; en 2018 y 2019 esos valores fueron del 40% y 70 por ciento.

El dólar le ganó la carrera a la inflación de bienes en los últimos 4 meses (Fuente: Invecq)

El escenario consolidó una conclusión: “El pass through sobre bienes ha sido el más acotado de las últimas experiencias devaluatorias” y esa dinámica, afirmaron, “refuerza la teoría de que el traslado a precios del tipo de cambio fue moderado en este ciclo”.

“El IPC Invecq avanzó 1,1% en la primera semana (donde suele haber ajustes por inicio de mes) y 1,5% en la segunda; en consecuencia, el promedio móvil de cuatro semanas pasó de 2,4% a 2,2 por ciento”, amplió esa consultora. “Si bien se esperaba un efecto adicional en los precios, lo cierto es que el tipo de cambio ya retrocedió 3,2% lo que va del mes (3,9% respecto del máximo del 04/08), lo que podría moderar el impacto inicial previsto. El lado negativo: un pass through reducido podría estar reflejando una actividad más débil de lo imaginado“, concluyó Invecq.

Además, otras fuentes complementan este análisis. Aunque en julio el dólar subió cerca del 15%, el traspaso a precios fue parcial y, en promedio, inferior al 2% en la primera semana de agosto. Analytica observó que la inflación en alimentos y bebidas creció apenas 0,1% semanal, mientras que Equilibra registró un aumento general del 1%, impulsado por bienes regulados (2 por ciento). El Gobierno, por su parte, insistió en que “no hay convalidación monetaria”, y que “el consumidor ya no teme que los precios suban al día siguiente” gracias a la mayor competencia.

Por otra parte los servicios, con ajustes tarifarios y salariales más frecuentes y poca competencia, tienden a subir más rápido que los bienes, especialmente en un esquema con ancla cambiaria. Al mismo tiempo, los bienes desaceleran debido a una mayor apertura comercial, baja de aranceles y competencia externa.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones en Bolivia: cinco claves

Elecciones en Bolivia: cinco claves para entender el fin de la hegemonía del MAS y el ascenso de Rodrigo Paz

Jorge “Tuto” Quiroga, el ex mandatario conservador que plantea un “cambio radical” en Bolivia y un recorte drástico del gasto público

Rodrigo Paz, la sorpresa electoral en Bolivia que promete “capitalismo para todos” y desafía 20 años de hegemonía del MAS

¿El éxito de la IA generativa de “El Eternauta” pone en riesgo a espectadores y creadores?

Las memorias del hombre que encontró la redención salvando palomas

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”