Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de agosto

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron USD 61 millones en el día, en los 42.049 millones de dólares. Contribuyó a la suba la mejora en la cotización del oro (+0,3%) y del yuan chino respecto del dólar norteamericano (+0,1%).

El efecto de la licitación de Bonos del Tesoro que liberó más de $5 billones que no fueron renovados, se verá el lunes porque la liquidación se hará el 18 debido al feriado del viernes. Y para ese lunes, ya anunció otra licitación fuera de cronograma.

La proximidad de las dos fechas principales del calendario electoral , el 7 de septiembre -comicios para renovar la Legislatura bonaerense- y el 26 de octubre -para renovar 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, y 24 de las 72 del Senado- puede ocasionar turbulencias en el plano cambiario . Y a ello se suma la preocupación por un nuevo rebote del dólar después de una licitación del Tesoro que consiguió renovar apenas el 61% de los 15 de billones pesos de vencimientos en manos privadas.

El Gobierno terminará la semana con una operación de deuda del Tesoro que dejó como resultado una masa de pesos “liberado” y que le exigió al equipo económico apurar una nueva licitación de letras el próximo lunes para reforzar la “aspiradora” de pesos y así evitar un impacto en las tasas de interés y en el dólar.

El dólar al público restó cinco pesos el miércoles, a $1.325 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 30 de julio. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista quedó ofrecido a $1.328,23 para la venta (baja de 2,53 pesos o 0,2%) y a $1.286,93 para la compra.

Últimas noticias

