Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.325 en el Banco Nación y a $1.340 en el mercado blue. Las reservas superaron los USD 42.000 millones

13:10 hsHoy

El dólar, a $1.325 en el Banco Nación

El dólar al público restó cinco pesos el miércoles, a $1.325 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 30 de julio. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista quedó ofrecido a $1.328,23 para la venta (baja de 2,53 pesos o 0,2%) y a $1.286,93 para la compra.

13:10 hsHoy

El Gobierno reforzará la “aspiradora” de pesos con más deuda para evitar un impacto en las tasas y el dólar

El Ministerio de Economía anunció a última hora del miércoles una nueva licitación, otra vez fuera de calendario, para el próximo lunes. Habían quedado $5,7 billones sin absorber. Las tasas tuvieron una fuerte volatilidad por la escasez de pesos

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El Gobierno saldrá a aspirar
El Gobierno saldrá a aspirar pesos en una nueva licitación sorpresiva el próximo lunes. Reuters

El Gobierno terminará la semana con una operación de deuda del Tesoro que dejó como resultado una masa de pesos “liberado” y que le exigió al equipo económico apurar una nueva licitación de letras el próximo lunes para reforzar la “aspiradora” de pesos y así evitar un impacto en las tasas de interés y en el dólar.

13:10 hsHoy

Dólar: los 4 factores que pueden mantener al tipo de cambio dentro de las bandas y en línea con la inflación

La cotización mayorista quedó negociado a $1.313, tras nueve ruedas en baja en el transcurso de agosto. Cuál es la visión de los analistas en el tramo final del año electoral

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

En 2025 el dólar oficial
En 2025 el dólar oficial anota un alza de 27,2%, frente a una inflación en torno a 18%

La proximidad de las dos fechas principales del calendario electoral, el 7 de septiembre -comicios para renovar la Legislatura bonaerense- y el 26 de octubre -para renovar 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, y 24 de las 72 del Senado- puede ocasionar turbulencias en el plano cambiario. Y a ello se suma la preocupación por un nuevo rebote del dólar después de una licitación del Tesoro que consiguió renovar apenas el 61% de los 15 de billones pesos de vencimientos en manos privadas.

13:10 hsHoy

Con su política de tasas, el Gobierno sigue dando la señal de que asumirá cualquier costo para que no suba el dólar

El Tesoro premió a los inversores estimulando el alza de los rendimientos en pesos, cuando se suponía que iba tratar de bajarlos

Luis Beldi

Por Luis Beldi

REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El efecto de la licitación de Bonos del Tesoro que liberó más de $5 billones que no fueron renovados, se verá el lunes porque la liquidación se hará el 18 debido al feriado del viernes. Y para ese lunes, ya anunció otra licitación fuera de cronograma.

13:10 hsHoy

Las reservas superaron los USD 42.000 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron USD 61 millones en el día, en los 42.049 millones de dólares. Contribuyó a la suba la mejora en la cotización del oro (+0,3%) y del yuan chino respecto del dólar norteamericano (+0,1%).

El monotributo se actualizó y

El Ford Mustang de calle

Cuánto hay que ganar para

Saltan las tasas de plazo

Con su política de tasas,

Denise Dumas celebró los 18

Científicos desarrollan una pasta dentífrica

Las fotos del festejo de

