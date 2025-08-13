“Tasa a los muñecos inflables”: el insólito tributo que cobra un municipio bonaerense

Continúa la disputa entre intendentes por las tasas municipales

En el marco de la discusión por las altas tasas municipales, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, denunció cargos insólitos en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires que recaudan poco y afectan a los residentes locales, principalmente a comercios e industrias, y que considera que habría que eliminar definitivamente.

Algunas de ellas son tasa a los muñecos inflables publicitarios (San Martín), tasa al perro peligroso (Pilar), tasa de habilitación tren de la alegría (Pilar), tasa de publicidad en sillas y mesas (La Matanza), tasa a la venta de rifas en la vía pública (Tigre), tasa a las paradas de taxis y remises (La Matanza), tasa de patentamiento de animales (Pilar), tasa para registración de profesionales (Pilar), tasa al libro de inspecciones (Pilar), tasa de habilitación de autos eléctricos, tasa para instalación de garita de seguridad, tasa al ascensor en vivienda privada (Morón), tasa del bicicletero (Luján), tasa de habilitación de coches escuela (Escobar), tasa al deck gastronómico (Luján).

Las tasas municipales sobre servicios públicos en el conurbano bonaerense oscilan entre el 0,5% y el 6,3% (Foto: Shutterstock)

La ordenanza municipal de San Martín sobre muñecos inflables, por ejemplo, se publicó en diciembre de 2024 e indica: “Por la publicidad realizada en la vía pública, instalando una figura o muñeco inflable sobre superficie, con o sin movimiento, en forma temporaria o con instalación de stand, carpas, sombrillas y/o similares, y hasta cuatro (4) personas ataviadas con ropas que representen o se conecten simbólicamente con el producto publicitado y que distribuyan muestras gratis de productos, objetos, folletería o volantes (en este último caso, habiendo abonado previamente los derechos del inciso F) del presente artículo), abonarán por día, previa autorización y sin obstruir el tránsito peatonal y/o vehicular”.

En cuanto a la tasa de perro peligroso, la normativa señala: “Por la inscripción en el Registro de Propietarios de Canino Potencialmente Peligroso por única vez”.

Valenzuela dijo: “Siempre hablamos que es necesario menos impuestos, más trabajo, bajar las alícuotas, poner un RIGI municipal y no cobrar por habilitar. No se trata de modificarlo, sino de eliminarlo para que mañana no venga un intendente y diga ‘le voy a poner un cargo impositivo a esto’”.

“Siempre hablamos que es necesario menos impuestos, más trabajo, bajar las alícuotas, poner un RIGI municipal y no cobrar por habilitar", dijo Valenzuela (Canva)

“El Estado tiene que ser simple: no cobrar tasas absurdas ni alícuotas altas. Por eso, hoy vemos lo que está pasando en el modelo de 3 de Febrero: llegan bancos, se muda Mercado Libre, hay movimiento. Todo esto responde a un régimen municipal con estabilidad tributaria.En ese contexto, lo que yo hago es revisar a la luz de lo que ya implementé en 3 de Febrero, donde eliminé todas las tasas absurdas, obsoletas, propias de otra época”, aseguró.

“Y ojo, yo mismo las tenía. Por ejemplo: la tasa de pesas y medidas, la tasa a la balanza, la de publicidad y propaganda… incluso había una tasa para los paseadores de ponis", añadió.

El Instituto de Economía (INECO) de la UADE advirtió en su último informe que las tasas municipales sobre servicios públicos en el conurbano bonaerense oscilan entre el 0,5% y el 6,3%, sin un criterio uniforme, incluso entre municipios vecinos. Según el estudio, esta disparidad provoca inequidades, ineficiencias en la recaudación y mayores dificultades para el cumplimiento tributario, con impacto tanto en los usuarios finales como en las empresas.

El informe detalló que las tasas municipales, en particular la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), muestran una gran dispersión en los 24 municipios del conurbano bonaerense. Las alícuotas van desde el 0,5 % en Berazategui hasta el 6,3 % en Lanús, sin que exista una relación evidente con la estructura o ubicación geográfica de cada distrito.

Las tasas municipales, en particular la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), muestran una gran dispersión en los 24 municipios del conurbano bonaerense.

Según el estudio, estas tasas suelen incorporarse directamente en las facturas de servicios públicos como energía, agua y gas, generando una “carga fiscal combinada que afecta de manera directa a los usuarios finales”. De los 24 municipios analizados, 16 aplican alícuotas que van del 1 % al 2,6 %.

Entre los municipios con tasas más elevadas se encuentran Lanús (6,3 %), Hurlingham (4,5 %) y Quilmes (3,7 %). En el extremo opuesto,Tres de Febrero, Florencio Varela y Berazategui aplican las alícuotas más bajas, con valores de 0,9 % y 0,5 %