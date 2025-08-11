Inflación, dólar y salarios: cómo evolucionó el poder adquisitivo durante la gestión Milei, según un informe privado

La suba acotada del dólar contribuyó al proceso desinflacionario.

Mientras en los países desarrollados un salario promedio cubre con holgura vivienda, alimentación y ocio, en gran parte de América Latina la mayor parte del ingreso se destina solo a necesidades básicas. Y en la Argentina, cuya economía estuvo golpeada por el proceso inflacionario más grande en más de tres décadas, la limitación de los ingresos es uno de los factores que puede tener más incidencia en el resultado de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

La combinación de salarios bajos, alta inflación y tarifas dolarizadas deteriora el poder adquisitivo. Incluso países vecinos como Chile o Uruguay superan ampliamente a Argentina en este indicador. Según un reciente relevamiento de la Universidad Católica Argentina, el salario real argentino perdió más del 25% en la última década.

En este aspecto, el último informe del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) que efectuó la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) para una familia de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires correspondiente a junio de 2025 indicó que un hogar tipo requirió el mes pasado ingresos de $1.128.398 para no caer bajo la línea de pobreza. Esto es al tipo de cambio presente unos 990 dólares.

Dadas las variaciones de inflación, ingresos y tipo de cambio, cabe preguntarse si hoy los consumidores tienen más poder adquisitivo y, por lo tanto, advierten algun progreso en este aspecto que tanto influye en el voto de cara a las elecciones.

Un informe de Aracre y Asociados efectuó un análisis de la variación del poder de compra al cierre de noviembre de 2023 y el presente, medido en dólar blue.

En ese lapso, la inflación acumuló un 215 por ciento. Y en el mismo período, el dólar blue aumentó solo 33,8%, desde los $990 a los $1.325. Así, los precios generales de la economía -y también el salario- crecieron con fuerza medidos en dólares, aunque no necesariamente mejoró el poder adquisitivo en el mercado doméstico. Esto da que la inflación en dólares -según la cotización blue- fue de 181% en 20 meses.

El informe de Aracre toma como base el salario de un empleado de comercio y lo compara con la evolución de los precios de un menú de bienes de consumo y bienes durables. Así, determina en qué proporción varió la incidencia porcentual de estos bienes frente a ese salario de muestra a julio en 2025.

El salario del ejemplo medido en dólares mejoró 137% desde los USD 350 blue de noviembre de 2023 a los USD 830 de julio de 2025, unos 43 puntos porcentuales menos que la inflación. O dicho de otro modo, el salario de USD 830 debería aumentar 18,7%, a USD 985, para equiparar a la inflación acumulada en dólares blue.

El estudio de Aracre indicó que el alquiler de un departamento de dos ambientes en el barrio porteño de Palermo pasó de representar el 114% del salario tomado como base -USD 350 en noviembre de 2023- a 65% del salario presente -USD 830-. En esta comparación “mejora el poder adquisitivo de la población de jóvenes menores de 35″, años, según la consultora.

Si se toma una caja de 20 kilos de azúcar, esta pasó de representar el 7% del ingreso en noviembre de 2023 a solo el 4% del ingreso en julio último.

Sin embargo, con la referencia de otros bienes la pérdida de poder adquisitivo es palpable. Por ejemplo, 100 litros de nafta pasaron de representar el 6% del ingreso al 12%, y diez kilos de asado, del 10 al 13 por ciento. En el primer caso, la inflación en dólares blue fue de 330% en 20 meses, y en el segundo, de 195% en el período.

En estos casos, “empeora el poder adquisitivo de clase media y media baja”, consideró el estudio.

En el caso de un plan de medicina prepaga para dos adultos, pasó de equivaler el del 15% del salario al 20% en menos de dos años, con un incremento de 219% en dólares. Un medicamento para la presión muy utilizado por adultos mayores, el Losartán pasó de representar el 24% del ingreso (diez cajas) al 34%, con un aumento de 233% en 20 meses medido en dólar blue.

En cuanto a los bienes durables, Aracre y Asociados indicó que la compra de un auto 0 kilómetro insumía 5,5 años de salario en noviembre de 2023, mientras que en el presente esa relación se redujo a solo dos años. A la vez la compra de un departamento de dos ambientes en Palermo pasó de representar 33 años de sueldo en 23 a 15 años en 2025, y la compra de una moto 0 kilómetro pasó de demandar el ahorro de siete meses de ingresos o cuatro meses.

“Esto explica el apoyo bastante masivo al programa económico de los jóvenes menores de 35″, concluyó el estudio.

Un informe de la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) observó que “el desempeño de la economía argentina y el consumo presentan un comportamiento similar, lo cual se expresa en tasas de variación interanual que, usualmente, se incrementan o reducen en la misma línea. En gran parte del 2024, las variaciones interanual, tanto del Índice de Consumo como del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC) presentaron un comportamiento negativo, pero con un claro cambio de tendencia en 2025″.

“El consumo masivo continúa en una senda de recuperación, mientras que el consumo de bienes durables muestra cierta moderación, aunque mantendría una tendencia positiva. No obstante, persiste un cambio en la composición del gasto de los hogares, con una mayor orientación hacia bienes durables, impulsada por el acceso al crédito, en cierto movimiento de sustitución del consumo cotidiano. Se estima que el ingreso disponible registrará una mejora a lo largo del año a medida que la actividad económica siga recuperando, en especial, en el último trimestre del año”, detectó la CAC.

“Durante julio, el dólar registró una marcada suba que encendió alertas en distintos sectores económicos. Sin embargo, y contra muchos pronósticos, el traslado a precios fue prácticamente nulo en ese mes. Ahora, tenemos la mirada del análisis puesta en agosto, donde veremos si el impacto fue postergado o no”, afirmó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.