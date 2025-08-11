El dólar mayorista acumula una baja de casi 4% en agosto, contenido por la suba de las tasas de interés

El tipo de cambio oficial cae 3,8% en agosto, luego de subir 14% en julio.

Los negocios cambiarios de este lunes ratificaron la estabilización de los precios del dólar con una brecha entre cotizaciones en un mínimo 1% y más cerca de la zona de los 1.300 pesos, ahora un 10% debajo del techo bandas de libre flotación dispuesta por el Banco Central para la divisa.

El dólar al público finalizó negociado sin variantes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación. Al mediodía llegó a ofrecerse a 1.340 pesos. El Banco Central dio cuenta de que el dólar minorista es vendido en el promedio de entidades financieras a $1.339,16 (alza de 2,12 pesos o 0,2%), y alcanza los $1.296,89 para la compra.

El tipo de cambio oficial experimentó un nuevo descenso este lunes, el séptimo consecutivo, para descontar cuatro pesos o 0,3%, a 1.322 pesos, el nivel más bajo desde el 30 de julio. En el transcurso de agosto el dólar mayorista anota un descenso de 52 pesos o 3,8 por ciento.

Los contratos de dólar futuro -en pesos, atados a la evolución del dólar mayorista- ofrecieron escasa variantes este lunes. Las posturas más operadas, al cierre de agosto, cedieron un peso o 0,1%, a 1.356 pesos. Para fin de año subieron también un peso, a $1.536, frente un techo de la banda de libre flotación en los $1.531 para el cierre de diciembre.

La cotización blue del dólar anotó una ganancia de diez pesos o un 0,8% este lunes, a $1.335 para la venta, ahora al mismo precio que en el Banco Nación. Asimismo, la brecha cambiaria con el dólar mayorista vuelve a ser positiva, por un escaso margen de 1 por ciento. El blue regresó al nivel de precios del cierre de julio.

Lo que está dando clara contención al dólar son los rendimientos en pesos del sistema, que avalan las apuestas inversoras en moneda doméstica, el llamado “carry trade”.

La tasa de prestamos privados -caución- en la Bolsa operó al cierre en el 47% nominal anual para operaciones a un día de plazo, y quedó en el 40% a siete días de plazo, tras haber tocado el 48% al mediodía. Las tasas por colocaciones a plazo fijo rondaban el 36% nominal anual a 30 días de plazo.

Mientras se esperan la licitación de deuda y el IPC, el dólar sigue tranquilo -a nivel mayorista en torno a los $1.330-, lo cual podría estar dando señales de piso luego de un mayor oferta alimentada principalmente desde apuestas al carry“, comentó el economista Gustavo Ber.

“Más allá de que un reacomodamiento de la divisa podría regresar próximamente a escena, a partir de la habitual cobertura electoral y un posible descenso en las tasas, el proceso podría ser ordenado de continuar sin evidenciarse señales de un importante pass through. Dicho escenario incluso sería positivo para continuar mejorando el tipo de cambio real, las cuentas externas y las reservas internacionales en el tiempo", consideró el titular del Estudio Ber.

“La renovada calma cambiaria llegó tras un julio agitado, aunque con costos asociados: las tasas de interés volvieron a ubicarse en torno al 40% anual, impulsadas por la fuerte absorción de liquidez vía licitaciones del Tesoro y por el reciente incremento de encajes bancarios”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

Los expertos de MegaQM enfatizaron que “sigue muy alta la volatilidad en la tasa de interés, aún en un contexto en donde las presiones cambiarias bajaron un poco. Se suman dos componentes en simultáneo como son los altos niveles de tasa real y la mencionada volatilidad”.

“El otro factor importante es la disociación entre el nivel del tipo de cambio, la distancia al techo de la banda y el nivel de tasas de equilibrio. Claramente estamos en un nuevo escenario, en donde la agenda electoral empieza a pesar y eso es parte del proceso de formación de expectativas. Los inversores lucen muy atentos a los distintos escenarios posibles y eso ha impactado en la valuación de los diferentes activos”, indicaron desde MegaQM.

Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) explicó que la “caución sigue elevada en la zona de 45% y esto tira para abajo al resto de la curva”.

“También será importante ver cuanto se ‘rollea’ (renueva) del vencimiento del Tesoro de 7 billones de pesos. La licitación es el miércoles, junto con el dato de IPC. Por lo tanto mañana se espera otra rueda tranquila, pero el miércoles podría haber más movimiento”, agregó.

Las cotizaciones financieras exhibieron descensos marginales entre dos y cuatro pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos finalizó a $1.328,59 (-0,1%) y el dólar MEP quedó a $1.323,56 (-0,3%), también en mínimos desde el 30 de julio.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 138 millones, en los USD 41.976 millones, con la incidencia de un fuerte retroceso de 2,6% para el oro.