Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Michio Kaku - IAEF

En un auditorio colmado, el reconocido físico estadouniodense Michio Kaku abrió su presentación en el Digital Finance Forum organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) con una mirada al futuro de la humanidad. Con su estilo didáctico y provocador, habló de la “cuarta revolución tecnológica”, una etapa que –según anticipa– transformará profundamente la economía, la ciencia y la vida cotidiana a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, la biotecnología y la computación cuántica.

Kaku, una de las figuras más influyentes en la divulgación científica a nivel global y autor de Una semana en el futuro, sostuvo que el mundo está transitando un punto de inflexión comparable a la Revolución Industrial, pero potenciado por avances que hasta hace pocos años pertenecían al terreno de la ciencia ficción. La física cuántica, explicó, será clave en esta transformación, en la medida en que permita crear computadoras millones de veces más potentes que las actuales, capaces de resolver problemas imposibles para la tecnología clásica.

Mientras los líderes empresariales y financieros del país lo escuchaban con atención, Kaku planteó que esta nueva era no solo redefinirá los negocios, sino también el trabajo, la medicina, la energía y la forma en que las personas se relacionan con el conocimiento. De hecho, la “carrera cuántica” ya está en marcha y enfrenta a potencias como China, Estados Unidos y Europa, cada una con sus propios diseños y estrategias.

El impacto en el empleo

Uno de los primeros puntos que abordó el físico fue el impacto de estas tecnologías en el empleo. Según Kaku, “los trabajos que son repetitivos van a ser reemplazados en el corto plazo por la tecnología”. Y advirtió que esto no afecta únicamente a tareas de baja calificación: “También un trabajo de alto nivel puede quedar en el olvido. Si tu trabajo es ser contador y haces lo mismo una y otra vez, ten cuidado”. La clave, explicó, está en la capacidad de adaptación y en el tipo de actividad que se desempeña.

El físico advirtió que la computación cuántica permitirá resolver problemas complejos en medicina, agricultura y finanzas (Reuters)

A modo de contraste, puso como ejemplo a los plomeros: “Cada pieza de plomería es diferente. No hay dos iguales. Entonces no te pueden reemplazar”. Lo mismo ocurre con los trabajos que requieren una fuerte interacción humana, como el de los maestros. “Un maestro maneja un montón de programas de los niños. Eso no lo puede hacer una máquina”, sostuvo, remarcando que la tecnología no puede replicar la empatía ni la capacidad de gestionar las complejidades de la conducta humana.

Por qué la computación cuántica “es todo”

Pero la inteligencia artificial es solo el comienzo. Para Kaku, el siguiente salto es la llegada de las computadoras cuánticas, máquinas que hace poco tiempo eran vistas como ciencia ficción y que hoy ya existen en laboratorios de vanguardia. “¿Por qué se habla tanto de las computadoras cuánticas? Primero que nada, hay una carrera por ver quién llega primero”, señaló, mencionando que en Estados Unidos los líderes de estas investigaciones son IBM y Microsoft.

El atractivo de la computación cuántica radica en su capacidad de evaluar todas las soluciones posibles a un problema de forma simultánea. Esto, dijo Kaku, permitirá resolver desafíos extremadamente complejos: “Podrán curar el cáncer, el Alzheimer e incluso hacer que los humanos no envejezcan”. En el campo financiero, advirtió, una nación con dominio de esta tecnología sería capaz de descifrar cualquier código, lo que representa un alerta para el sistema financiero internacional. “¿Qué está en juego? Todo, tu vida, tu trabajo, todo. Por eso la CIA lo está monitoreando”, afirmó.

Tras disertar, el físico estadounidense dialogó con el presidente del Consejo Nuclear Argentina, Demian Reidel (Foto: Gustavo Gavotti)

La computación cuántica, subrayó, también tendrá un fuerte impacto en la agricultura, la medicina y en áreas tan diversas como el diseño de nuevos materiales o el desarrollo de energías limpias. “La madre naturaleza es una computadora cuántica”, sostuvo, explicando que, a nivel cuántico, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, un fenómeno que abre posibilidades radicalmente nuevas para la ciencia y la industria.

Para Kaku, acceder a la tecnología cuántica equivale a tener “la respuesta a todo”. Lo describió como “la pregunta del billón de dólares” y recordó que la economía de las naciones dependerá de quién domine esta carrera tecnológica. “Si eres un analista de mercado, la computadora puede analizar patrones, pero si quieres entender el comportamiento humano, eso todavía es algo que necesitamos para descifrar el mercado de valores”, ejemplificó.

Hacia el final de su exposición, el físico reforzó la idea de que la revolución cuántica no es un futuro lejano, sino una realidad en construcción que transformará el modo en que vivimos, producimos y nos relacionamos. “La economía, la ciencia y la vida humana van a cambiar. La pregunta es quién liderará ese cambio”, concluyó ante un auditorio que, por un momento, dejó de pensar en las urgencias del presente para asomarse a un porvenir tan desafiante como fascinante.