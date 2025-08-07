Digital Finance Forum: cómo la IA irrumpió en el sistema financiero y qué estrategias adoptan las empresas

El evento tomó lugar en el Golden Center porteño y asistieron más de 1.000 personas. Fotografía: Adrián Escandar

Bajo el lema “Proyectá el futuro, revolucioná el presente”, este jueves se llevó a cabo el 7° Digital Finance Forum, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y donde figuras destacadas del sector público y privado pusieron foco en las nuevas tecnologías y su impacto en el ecosistema financiero en particular pero en las organizaciones en general.

El evento tiene lugar en el Golden Center porteño con la asistencia de más de 1.000 personas, incluyendo CEOs y ejecutivos de las principales empresas del país. Además, para el cierre se espera la presencia del reconocido físico y referente global, Michio Kaku, quien es autor de Una semana en el futuro.

En los paneles se abordaron los desafíos que enfrentan las compañía ante una transformación tecnológica acelerada, que exige reconvertir modelos de negocio y estructuras internas.

Pablo Miedziak, presidente del IAEF, estuvo a cargo de la ceremonia de apertura y explicó que el objetivo del encuentro, el cual comenzó a gestarse hace 10 años, es proyectar el futuro de las finanzas y de las organizaciones en medio de una irrupción tecnológica sin precedentes.

“Vivimos tiempos de enorme transformación, donde la tecnología redefinió los modelos de negocios y los servicios financieros. Es necesario generar un espacio de debate y compartir experiencias”, dijo.

Pablo Miedziak, presidente del IAEF. Fotografía: Adrián Escandar

La pregunta trascendente para las distintas organizaciones es cómo construir un ecosistema financiero más ágil y competitivo en la nueva economía digital. “Nuestra responsabilidad como ejecutivos es liderar esa transformación”, sostuvo Miedziak.

Con ese telón de fondo, “si uno no tiene visión de futuro, puede caerse del mapa y desarrollar una estrategia que en poco tiempo quede obsoleta”, consideró Perdriel y agregó que la idea del foro “es que podamos escuchar hacia dónde vamos en las próximas décadas”.

El primer orador que pasó por el estrado fue Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien contó la historia del medio en paralelo con la revolución tecnológica. “Con Infobae en los teléfonos crecimos mucho, siendo en la actualidad el sitio de noticias más leído en español a nivel global”, subrayó.

Se remitió a una famosa frase del escritor uruguayo Mario Benedetti para ilustrar este momento: “Cuando aprendiste todas las respuestas, te cambian todas las preguntas”.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae (Adrián Escandar)

En ese marco, Hadad afirmó: “Creo que internet le dio 20 años al mundo para adaptarse, pero en noviembre de 2022 nos enteramos de la aparición de ChatGPT y vamos a un escenario muy distinto al que conocemos”. Contó que días después del anuncio armó un equipo de IA y el resultado fue el desarrollo de una tecnología propia pionera: ScribNews. Generación de imágenes, videos, artículos y voces en off son solo algunas de las herramientas que provee.

Y manifestó: “No creo que todos los humanos vayan a ser reemplazados en sus trabajos por la IA, pero sí aquellos que no sepan usarla”.

Luego, CEOs de diferentes firmas debatieron las temáticas y coincidieron en que la transformación digital exige reconfiguraciones continuas, planificación anticipada y liderazgo cercano. Señalaron que la inteligencia artificial, la automatización y la personalización marcarán el rumbo del futuro. La incorporación de Cloud, IA y data será un pilar básico en las organizaciones.

En primer lugar, Roberto Nobile, CEO de Telecom, aseguró que las disrupciones son cada vez más rápidas y por ello, la adaptación en las empresas debe ser constante.

El ejecutivo planteó que la investigación y los desarrollos para futuras inversiones son imprescindibles a fin de que en los próximos años se pueda seguir brindando el servicio de calidad que los clientes esperan. En ese sentido, detalló que invirtieron USD 800 millones este año y prevén que esa cifra ascienda a USD 1200 millones en 2026.

Roberto Nobile, CEO de Telecom. Fotografía: Adrián Escandar

Nobile también apuntó que para tomar decisiones en ambientes cambiantes, como sucede en Argentina, es clave anticiparse en la planificación y evaluar posibles imprevistos.

A su turno, Gustavo Manriquez, flamante CEO de Supervielle, expresó que la industria se transforma día a día y que seguramente haya nuevos jugadores en el corto plazo.

Por ese motivo, “tenemos que crear un nuevo concepto de banco, cercano a la gente y que brinde experiencias más que productos”. Añadió que hoy el cliente quiere inmediatez y plataformas sencillas. “El gran desafío es cómo hacemos le acercamos soluciones simples”.

“El ecosistema se está transformando y hacia adelante veremos pagos internacionales tan simples como enviar dinero con un número de teléfono, sin fricciones ni demoras” (Soto)

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia, dijo que el mercado cambia rápidamente y destacó que un individuo en Argentina tiene 4 medios de pagos en el teléfono y en ese contexto, es necesario mejorar la propuesta de valor, más allá de las apps en sí, algo que en un principio era lo más relevante.

En otro orden, opinó: “Para transformar la organización no solo es importante transformar la estructura sino que también la cultura”. A su vez, cree que “si hoy un líder no es más cercano y abierto ni tiene visión, no tiene sentido”, teniendo en cuenta que el banco viene de fusionarse recientemente con el ex HSBC.

Gustavo Manriquez, flamante CEO de Supervielle. Fotografía: Adrián Escandar

Carlos Cirimelo, CEO de Andreani, afirmó que la logística “forma parte de la vida de todos”. “Es importante que nuestros transportistas sepan usar la tecnología a favor de nuestros clientes”, remarcó, al considerar que esa capacidad resulta clave ante el aumento de los envíos internacionales impulsado por el repunte de las importaciones.

En cuanto al desafío de innovar en los procesos, mencionó que la automatización será central. Y advirtió que “todos aquellos que impulsamos cambios profundos tenemos que estar dispuestos a sufrir, no todo lo que va a pasar va a ser bueno”. Frente a esas circunstancias, recalcó la necesidad de contar con equipos preparados y el rol fundamental del liderazgo.

Para 2040, los empresarios proyectaron que la segmentación para atender y resolver los problemas de los clientes de manera más personalizada será imprescindible y en ese sentido, la IA jugará un rol central.

Sofía Guidotti, Managing Director de Oracle Argentina, señaló que el mundo atraviesa un punto de inflexión impulsado por un nuevo superciclo: el de la inteligencia artificial. Recordó que en décadas pasadas hubo ciclos marcados por el procesamiento de datos, la digitalización y las aplicaciones empresariales, pero hoy se transita una transformación estructural de largo plazo.

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia. Fotografía: Adrián Escandar

En esa línea, aportó algunos datos: este año el 25% del crecimiento de las empresas se explicará por el uso de IA y a nivel global ya se invierten 1,1 billones de dólares en esa tecnología. En Argentina, el 92% de las compañías prevé aumentar su inversión allí, aunque apenas el 1% se considera madura en su uso y menos del 20% mide su impacto con indicadores claros. “Entonces la pregunta no es si la uso, sino cómo la voy a usar, cuándo y para qué”, afirmó.

Según Guidotti, el verdadero desafío para los líderes empresariales es salir del entusiasmo inicial y avanzar hacia una implementación estratégica que genere eficiencias, reduzca costos y contribuya al crecimiento.

Alejandra Cabo, Co-Founder de Moonflow y Board Member de Farmatodo, apuesta a un cambio de enfoque en la forma en que las organizaciones adoptan las tecnologías. Sugirió dejar atrás la idea de adaptar lo nuevo a procedimientos preexistentes. “Ya no se trata de ver si esto encaja en lo que veníamos haciendo”, dijo.

En lugar de ajustar las herramientas a estructuras ya establecidas, propuso invertir el proceso: “Hay que partir de la herramienta y repensar la estructura y la organización para que la inteligencia artificial pueda ocupar un rol central. Porque esa capacidad ya está presente en los sistemas autónomos que hoy existen”.

Carlos Cirimelo, CEO de Andreani. Fotografía: Adrián Escandar

Respecto a los talentos y a la capacitación, Fernando Turri, CTO de Santander, cree que el acceso a las herramientas de inteligencia artificial es más cercano y accesible de lo que muchas veces se cree. “Me da la sensación de que la curva de aprendizaje será mucho más rápida y simple de lo que imaginamos”

También, “la IA no puede ser potestad de un solo sector sino que tiene que estar embebida en todos los procesos. De hecho, estamos capacitando a ejecutivos muy senior para que aprendan a usar prompts. Lo más importante —concluyó— es soltar el control y permitir que las personas se eduquen”.

El futuro de los pagos

Por otro lado, Rafael Soto, CEO de MODO, describió dos grandes tendencias en la evolución de los pagos. En primer lugar, se encuentran los llamados “pagos invisibles”, que buscan eliminar cualquier fricción entre el usuario y el producto o servicio, mediante tecnologías como NFC, biometría, card on file o incluso el reconocimiento de patentes desde un vehículo.

Asimismo, se refirió a experiencias más complejas, donde el usuario interactúa con promociones, planes de financiamiento, programas de fidelización o validaciones adicionales. En ambos casos, destacó que “no hay una forma única de pagar que vaya a imponerse”.

“El teléfono es la antigua sucursal del banco; la inteligencia artificial debería ser tu banquero privado” (Quirno)

“El ecosistema se está transformando —señaló— y hacia adelante veremos pagos internacionales tan simples como enviar dinero con un número de teléfono, sin fricciones ni demoras", dijo.

Natalia Márquez, vicepresidenta de Producto para Visa Cono Sur, coincidió en que los pagos digitales evolucionan rápidamente y remarcó que “el comercio electrónico y las transacciones embebidas en redes sociales y apps crecen de forma exponencial”. La industria trabaja para que esa integración se traduzca en experiencias más ágiles y fluidas para el usuario.

Pablo Quirno, Country Manager de Ualá en Argentina, proyectó un entorno radicalmente distinto, donde la inteligencia artificial asuma un rol protagónico en la gestión financiera personal. Citó al fundador de Nubank, David Vélez, para graficar su visión: “El teléfono es la antigua sucursal del banco; la inteligencia artificial debería ser tu banquero privado”.

En ese modelo, el usuario ya no debería pensar en sus finanzas, sino que el sistema anticiparía necesidades, organizaría pagos y sugeriría inversiones en función del flujo de ingresos y gastos.