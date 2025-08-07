Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI

ANSES anuncia aumento del 1,62% en jubilaciones y pensiones para agosto 2025, ajustado por inflación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer que para el mes de agosto 2025, los haberes de jubilados y pensionados experimentan una actualización correspondiente a una suba del 1,62%. Este porcentaje se implementa en línea con la inflación oficial registrada durante el mes de junio, que fue del 1,6%, y se aplica bajo el criterio de redondeo con dos decimales para garantizar un ajuste exacto.

De cuánto es la jubilación de ANSES en agosto 2025

Los beneficiarios que cobran la jubilación mínima reciben, además, un bono extraordinario de $70.000 si perciben solo una prestación y su haber es igual o menor que el mínimo. Aquellos que cobran una suma superior perciben un monto proporcional, con la finalidad de que ningún jubilado perciba menos del tope de $379.294,80 en total durante agosto, incluyendo los beneficios extraordinarios.

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37

Jubilación máxima : $2.114.977,59

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30 +bono de $70.000= $321.444,30

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000= $290.013,76

Cuándo cobro la jubilación, según el DNI

De acuerdo con el calendario divulgado por la ANSES, el pago de jubilaciones y pensiones en el mes de agosto sigue una estructura escalonada que considera tanto la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) como el valor del haber correspondiente a cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto

DNI terminado en 6: 18 de agosto

DNI terminado en 7: 19 de agosto

DNI terminado en 8: 20 de agosto

DNI terminado en 9: 21 de agosto

Pensiones no contributivas

DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto

Ningún jubilado cobrará menos de $379.294,80 en agosto, sumando haberes y bonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es la PUAM en agosto 2025

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se ve alcanzada por el ajuste previsional anunciado para todos los beneficiarios de ANSES. Al igual que las demás prestaciones, recibirán una actualización del 1,62%, cifra que corresponde a la variación de la inflación registrada en junio y que impacta directamente en el monto mensual que perciben los titulares de este programa.

La PUAM se calcula tradicionalmente como el 80% del haber mínimo jubilatorio. De esta manera, una vez aplicado el aumento correspondiente, la prestación se ajusta cada mes siguiendo la evolución del haber básico. Además del incremento, quienes cobran la PUAM y perciben solo esta prestación son destinatarios del bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el gobierno nacional. Este refuerzo se suma al haber mensual para quienes no superan el mínimo, tal como ocurre con otras categorías de beneficiarios.

En agosto de 2025, los beneficiarios de la PUAM también se encuentran bajo la cobertura de los topes establecidos, de modo que el monto total recibido, sumando el bono, no puede superar el límite de $379.294,80 fijado para el mes.