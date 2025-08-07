Economía

Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI

El organismo oficializó las fechas de cobro, diferenciadas por monto y terminación de Ddocumento, tras actualizar los haberes en línea con la inflación de junio

Por Faustino Cuomo

Guardar
ANSES anuncia aumento del 1,62%
ANSES anuncia aumento del 1,62% en jubilaciones y pensiones para agosto 2025, ajustado por inflación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer que para el mes de agosto 2025, los haberes de jubilados y pensionados experimentan una actualización correspondiente a una suba del 1,62%. Este porcentaje se implementa en línea con la inflación oficial registrada durante el mes de junio, que fue del 1,6%, y se aplica bajo el criterio de redondeo con dos decimales para garantizar un ajuste exacto.

De cuánto es la jubilación de ANSES en agosto 2025

Los beneficiarios que cobran la jubilación mínima reciben, además, un bono extraordinario de $70.000 si perciben solo una prestación y su haber es igual o menor que el mínimo. Aquellos que cobran una suma superior perciben un monto proporcional, con la finalidad de que ningún jubilado perciba menos del tope de $379.294,80 en total durante agosto, incluyendo los beneficios extraordinarios.

  • Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37
  • Jubilación máxima: $2.114.977,59
  • Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30 +bono de $70.000= $321.444,30
  • Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000= $290.013,76

Cuándo cobro la jubilación, según el DNI

De acuerdo con el calendario divulgado por la ANSES, el pago de jubilaciones y pensiones en el mes de agosto sigue una estructura escalonada que considera tanto la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) como el valor del haber correspondiente a cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de agosto
  • DNI terminado en 1: 11 de agosto
  • DNI terminado en 2: 12 de agosto
  • DNI terminado en 3: 13 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto
  • DNI terminado en 6: 18 de agosto
  • DNI terminado en 7: 19 de agosto
  • DNI terminado en 8: 20 de agosto
  • DNI terminado en 9: 21 de agosto

Pensiones no contributivas

  • DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto
Ningún jubilado cobrará menos de
Ningún jubilado cobrará menos de $379.294,80 en agosto, sumando haberes y bonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es la PUAM en agosto 2025

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se ve alcanzada por el ajuste previsional anunciado para todos los beneficiarios de ANSES. Al igual que las demás prestaciones, recibirán una actualización del 1,62%, cifra que corresponde a la variación de la inflación registrada en junio y que impacta directamente en el monto mensual que perciben los titulares de este programa.

La PUAM se calcula tradicionalmente como el 80% del haber mínimo jubilatorio. De esta manera, una vez aplicado el aumento correspondiente, la prestación se ajusta cada mes siguiendo la evolución del haber básico. Además del incremento, quienes cobran la PUAM y perciben solo esta prestación son destinatarios del bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el gobierno nacional. Este refuerzo se suma al haber mensual para quienes no superan el mínimo, tal como ocurre con otras categorías de beneficiarios.

En agosto de 2025, los beneficiarios de la PUAM también se encuentran bajo la cobertura de los topes establecidos, de modo que el monto total recibido, sumando el bono, no puede superar el límite de $379.294,80 fijado para el mes.

Temas Relacionados

JubilacionesJubiladosANSESÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Uruguay avanza en su proyecto para buscar petróleo en la costa marítima

El Ministerio de Ambiente realizó la última audiencia pública para otorgar la autorización a las empresas que realizarán las prospecciones sísmicas, antes de comenzar con las excavaciones

Uruguay avanza en su proyecto

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

A una semana de que se bajaran los impuestos aplicados a los granos y carnes nacionales, la medida buscará alivianar los costos a los productos

Eliminaron las retenciones para la

El costo de la construcción aumentó por debajo de la inflación en el primer semestre de 2025

Aunque el costo de construir una vivienda en CABA sigue en alza, lo hace a un ritmo más moderado. También se redujo el valor por metro cuadrado en dólares

El costo de la construcción

El comercio bilateral con Brasil acumula un déficit de USD 3.506 millones en este año

El mes pasado la balanza comercial bilateral volvió a mostrar un fuerte desequilibrio, con exportaciones en baja e importaciones en alza

El comercio bilateral con Brasil

Más pick-up y menos los autos: el mercado brasileño marca el pulso a las exportaciones automotrices argentinas

La pérdida de competitividad de los vehículos locales contrasta con un mejor precio para importar modelo brasileños. En 2025 cayeron las exportaciones a ese país un 10 por ciento

Más pick-up y menos los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de alianzas en Córdoba:

Cierre de alianzas en Córdoba: el PJ pone a prueba el acuerdo de gobernadores y LLA busca hacer pie con la UCR y el PRO

CEO y líderes: solo el 11% está muy familiarizado con la IA, mientras que el 56% tiene un conocimiento limitado

Llega a la Argentina “Mi País Conversa”, la iniciativa que incentiva el diálogo en una sociedad polarizada

El fenómeno de los SuperAgers: identifican rasgos cerebrales únicos en las personas con memoria excepcional

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositora a Milei

INFOBAE AMÉRICA
Gran Museo Egipcio: detalles, expectativas

Gran Museo Egipcio: detalles, expectativas y cuál es la fecha de inauguración

Indignación por la prisión domiciliaria de lujo de una de las imputadas por la megaestafa ganadera en Uruguay

Rusia confirmó que la reunión entre Putin y Trump ya tiene sede: los detalles se conocerán “en los próximos días”

El mayor incendio forestal de Francia en décadas arrasó un área más grande que París: los bomberos trabajan día y noche

Uruguay reduce descuento tributario en la frontera: advierten por otro desvío de compras a la Argentina

TELESHOW
Batalla campal en un recital

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"

Los Knockouts de La Voz Argentina traen cambios: qué figuras se suman a los coaches para esta nueva etapa

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”