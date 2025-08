Qué problemas trae el síndrome del tercer año de gobierno, según Carlos Melconian

En una entrevista con la señal de streaming Infobae en Vivo, el economista Carlos Melconian analizó los riesgos que enfrentan las administraciones en su tercer año de mandato. Según explicó, se trata de un momento clave del ciclo político, en el que ya se han agotado los efectos de la novedad del cambio de gobierno y comienza a jugar con mayor fuerza la lógica electoral.

“El tercer año de gobierno es un año, entre comillas, libre de elección. Un año donde ya maduraste y ya te conocen, ya no sos nuevo”, afirmó Melconian. Y agregó: “Tuvimos tres administraciones donde dos perdieron la elección de término medio y uno la ganó, pero no distinguió en el tercer año. El tercer año en todos fue conflictivo. En dos de ellos, trajo la inflación. En uno trajo un conflicto peor con la dolarización y la pérdida de los mercados”.

Melconian repasó los antecedentes recientes para ilustrar su planteo. “Estos dos (por los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner) no perdieron mercado porque no tenían mercado. El presidente Macri sí perdió mercado porque justamente Caputo le traía plata de afuera y se le cerró. Tuvo que ir al Fondo. Acá ya fuiste al Fondo antes, porque lo recibiste de herencia”.

En ese contexto, señaló que en el tercer año suelen encenderse señales de alarma en torno a la reelección o la continuidad del proyecto oficialista. “Los otros dos presidentes Fernández entraron en conflicto donde empezaba a prenderse la luz amarilla de la no reelección. En el caso de Cristina Fernández no tenía reelección, pero fue dinamitando a su candidato oficial. En el caso de Alberto Fernández apareció Cambiemos con chance, apareció Javier Milei. En el caso del presidente Macri, ganador y todo, le tocó hacer 18-19 lo que no quiso hacer en 16-17”, recordó.

“El tercer año de Milei no es muy distinto comparado con los anteriores. Vamos a ver”, agregó el economista.

La situación macroeconómica y el rol del dólar

Durante la entrevista, Melconian también se refirió a la dinámica del tipo de cambio y al modo en que el Gobierno administra el mercado cambiario. “El dólar es un producto de oferta y demanda. Hay una oferta y demanda que no es de equilibrio. Es un mercado semi flotante, porque el Gobierno no lo interviene, pero al no participar con un número de demanda importante, le resta demanda. Lo hace a propósito, porque si le pone demanda, el precio es más alto”.

"El dólar no está en equilibrio. Le falta una parte de la demanda que el Gobierno decidió no aportar", explicó Melconian (Reuters)

Según explicó, esa estrategia repercute en el cumplimiento de metas oficiales. “De ahí viene la idea de que no cumplió con la meta de comprar dólares. Si compraba, el dólar de equilibrio iba a ser más alto. Este es un dólar al cual le está faltando una demanda, que es inherente a intereses que tiene que pagar el sector público. Lo paga en pesos porque hay superávit fiscal en pesos. Ese dólar le mete presión a la demanda y si no hay una nueva oferta, el precio sube. En algún momento va a venir la demanda”.

Consultado sobre las posibles correcciones en el valor del tipo de cambio, aseguró: “El dólar no va a ir a $1.000. Tampoco va a unificar a $1.100. Ahora ya subió, pero no lo que la oferta y la demanda marcan”.

Melconian sostuvo que parte de esa suba puede trasladarse a los precios, aunque relativizó el impacto inmediato. “Algo se va a ir a precios. Se trasladará lo que pueda e irá a inflación. ¿Dónde está escrito que la inflación es del 1,5%? No digo que el Indec mienta, pero no tenés la variable en equilibrio”.

En cuanto a los factores que inciden en la evolución de precios, afirmó: “En orden de causalidad, el que lidera es el consumo, no la inflación. Lo que se llama pass through. Sube el tipo de cambio y hay un traslado. Si la cosa está fría, habrá menos traslado. Yo diría que hay que dejar que se acomode el dólar, porque va a ir poco a los precios”.

Tasas de interés y crédito

Otro punto que abordó Melconian fue la suba de tasas y sus consecuencias sobre el financiamiento. “Va a traer consecuencias. Es un punto muy relevante que fue subestimado en esta coyuntura. Hay que saber igual que la tasa de interés de corto plazo vale 60% y para dentro de un año vale 35%. Hay que salir rápido de eso”, sostuvo.

Melconian cuestionó que el pase de deuda entre el Banco Central y el Tesoro (Reuters)

Melconian cuestionó la transferencia de pasivos del Banco Central al Tesoro. “Fuera del show, donde agarró la deuda del Banco Central y se la pasó al Tesoro, lo único que significa es que dejó de tirar la basura en un lugar para tirarla en otro”.

Según el economista, mientras la tasa de interés real siga siendo negativa, la situación es manejable. “Mientras la tasa de interés vaya por debajo de la inflación, la situación está bajo control. Cuando la tasa de interés es positiva, empieza a crecer la deuda. Desde el punto de vista fiscal, es muy importante que la tasa de interés vuelva a ser negativa o neutra”.

Además, advirtió sobre el impacto en el sector privado. “Después viene el impacto popular, que se divide en el tomador empresa o persona. Es matadora esta tasa para las pymes”, expresó.

El rumbo y las chances de éxito

Melconian reconoció que el actual Gobierno todavía tiene condiciones para avanzar con su programa. “Llega en plenitud, con la chance de seguir haciendo bien las cosas, siempre y cuando esté dispuesto”, dijo.

También planteó que, en caso de que se logre una transformación estructural, el actual Presidente podría ser apenas el primer paso de un proceso más largo. “Si la Argentina se arregla, Milei es sólo el comienzo. No hay país que hayamos estudiado que no le haya llevado 20 o 25 años. No necesariamente el primero es el que termina pasando a la historia”, señaló.

Finalmente, puso como ejemplo el inicio del ciclo kirchnerista. “A todos nos conviene que le vaya bien a Milei. Néstor Kirchner recibió un país capitalizado por Carlos Menem, entonces tuvo chances, aun con una política de 180 grados diferente. Para mí, Kirchner descapitalizó al país”

