Cuál es el peso económico de las provincias cuyos gobernadores lanzaron el “Grito Federal”

Las seis provincias de Grito Federal (los cinco gobernadores de la foto más Corrientes) representan el 21% del PBI y el 40% de las exportaciones nacionales

Cinco gobernadores crearon un nuevo frente político denominado “Grito Federal”, con el objetivo de posicionarse como alternativa a La Libertad Avanza y al kirchnerismo en las elecciones de octubre. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), esta agrupación no solo tiene relevancia política sino que podría representar una oportunidad estratégica para avanzar con las reformas estructurales propuestas por el oficialismo.

La tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales se intensificó tras la decisión de eliminar casi por completo las transferencias discrecionales. A pesar de ese contexto, un número mayoritario de gobernadores firmó en mayo de 2024 el Acta de Mayo, un compromiso que incluye un paquete de reformas. Sin embargo, Idesa señala que “pasó más de un año y no hubo avances en la instrumentación de las reformas previstas en el Acta”.

Malestar y lanzamiento

El malestar se plasmó en la reciente aprobación en el Senado de dos leyes que establecen la distribución automática del impuesto a los combustibles y de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). Según advierte el informe, tienen “altas probabilidades de ser aprobadas también en Diputados”. En ese marco, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy decidieron lanzar el “Grito Federal” como un frente electoral que, según Idesa, se diferencia tanto de “La Libertad Avanza como del Kirchnerismo”.

El análisis del instituto se centra en el peso económico de las cinco provincias que integran este bloque. De acuerdo con datos de la Cepal y del Indec citados en el informe, estos distritos “producen el 21% del PBI, generan el 40% de las exportaciones y representan al 20% de la población”. En ese sentido, Idesa afirma que “representan, en el contexto nacional, un quinto de la producción y la población y dos quintos de las exportaciones”. La entidad sostiene que “por sí solas tienen una representación importante”, y que si se sumaran provincias con “perfiles productivos e intereses afines”, podrían constituir una mayoría desde el punto de vista económico.

El Pacto de Mayo, firmado en julio de 2024, requeriría en un 90% acuerdo de los gobernadores, según estimó IDESA

El documento subraya que “el peso productivo del ‘Grito Federal’ es mucho más relevante que su potencial electoral”. En esa línea, se aclara que la importancia de esta agrupación “no pasa tanto por la cantidad de votos que junten en las próximas elecciones, sino por la incidencia que pueden tener en el diseño de políticas públicas que afectan a la producción”.

Provincias y Agenda de Mayo

Idesa advierte que “el 90% de las reformas previstas en la Agenda de Mayo necesitan para su implementación el apoyo de los gobiernos provinciales”. En particular, se menciona que un punto decisivo será que los gobernadores de este frente acompañen “un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y de distribuciones de responsabilidades”. Según el informe, este pacto debería contemplar “la eliminación de la coparticipación y una distribución precisa de responsabilidades entre la Nación y las provincias para evitar las ineficiencias que generan los solapamientos”.

Una de las propuestas concretas mencionadas en el informe es la creación de un “Súper IVA” que absorba impuestos provinciales y municipales como Ingresos Brutos, Sellos y tasas sobre ventas. Idesa considera que esta medida “es la mejor manera de darle herramientas a la producción nacional para que mejore su competitividad”.

El análisis también vincula esta discusión con el proceso de desinflación. Si bien reconoce que “el fuerte ajuste fiscal es el principal factor que sustenta la desinflación”, advierte que “para crecer de manera sostenida se necesitan reglas que no castiguen la producción”. Esto, a su vez, “demanda mayorías en el Congreso y apoyo de la mayoría de los gobiernos provinciales”, algo con lo que el oficialismo no cuenta. “Cualquiera sea el resultado electoral, La Libertad Avanza no tendrá ninguna de estas dos mayorías”, señala el documento. Por ese motivo, Idesa concluye que “la necesidad política es la que convierte al ‘Grito Federal’ en una oportunidad”, en tanto este bloque “puede aportar a la baja de la inflación el crecimiento sostenido de la producción”.