Cuál es la operación en pesos que permite ganar hasta 12% anual en dólares después del salto de las tasas

Foto de archivo - Un billete de 1.000 pesos argentinos sobre varios billetes de dólar estadounidense a modo ilustrativo. Oct 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/

Se esperaban tasas altas en la licitación de letras del Tesoro. También había certeza de que iba a haber ausencia de bancos y que sería difícil cubrir todos los vencimientos y que no faltarían posturas en los bonos dollar linked (atados a la devaluación). Las conjeturas no estuvieron cerca de la realidad.

Hubo suba de tasas, pero a niveles no imaginados; no hubo ofertas por los dollar linked, señal de que el mercado cree que la devaluación será inferior a las tasas y a la inflación. Además, faltaron $2,8 billones para cubrir los vencimientos.

La señal para que los inversores no se vuelquen a los dólares como coberturas fue contundente.

No estuvieron todos los bancos porque necesitan los pesos para hacer frente a la suba de encajes, el porcentaje de depósitos que deben tener inmovilizado en el Banco Central. Por lo tanto, al Gobierno no lo sorprendió que no pudieran renovar la totalidad de vencimientos.

El analista financiero Salvador Vitelli hizo una comparación que muestra la brecha entre las tasas de mercado y las de la licitación. En el corto plazo muestra como el corte de las LECAP que vencen a mediados de agosto fue de 66,5% efectivo anual contra 61,2% que tenían en el mercado secundario. Para fines de agosto, el corte del Tesoro da un rendimiento de 61,6% contra 54,2%.

El premio fue elevado. Recién en setiembre las puntas se acercan al rendir 54,8% contra 53,4%. “Para bien o para mal, esta suba de tasas será transitoria”, anticipó Vitelli.

En la licitación se ofrecieron $9,40 billones y el Tesoro aceptó $9,02 billones que no cubren los vencimientos de casi $12 billones. Tres LECAP -las dos que vencen en agosto y la que vence a fin de setiembre- captaron 84% de la oferta a tasas que serán una fuerte carga en las dos próximas licitaciones de agosto.

Otro dato que llamó la atención es que se declararon desiertas las letras dollar linked y que solo hubo ofertas por un bono ajustable por el tipo de cambio que vence el 15 de diciembre y captó $53,092 al 5,54% anual.

Según Leo Anzalone, economista del CEPEC, “no es que el mercado no vea devaluación, sino que no la ven antes de las elecciones, el riesgo se traslada al escenario post octubre”.

Anzalone agregó que lo que quedó en poder de los bancos, que no se colocó en la licitación, $1,1 billones, porque $1,7 billones van a encaje, “si vuelven a LECAP o Bonos CER, veremos tasas cediendo. Pero si busca cobertura, puede haber presión sobre los dólares financieros. Puede ir a préstamos, pero es menos probable. Lo sabremos esta semana”.

Para el asesor financiero Nau Bernues “mejoraron un poco los vencimientos, sin embargo, vamos a tener un agosto recargado con más de $30 billones de vencimientos. También es relevante que se vuelven a dejar pesos en la calle.

Todas las LECAP estuvieron arriba del 3,5% efectivo mensual. Con inflación debajo del 2%, la tasa real quedó arriba del 2% mes para algunos tramos y queda la pregunta de si el Tesoro irá liberando pesos que ayuden a bajar las tasas en las próximas licitaciones”.

El mercado había ajustado los rendimientos, pero no llegó a la magnitud de 4,3% efectivo mensual para mediados de agosto. Los inversores se jugaron a una tasa de 3,73% para ese plazo. El premio de participar en la licitación fue considerable.

Adrián Wibly, trader y licenciado en Estadística, dio un ejemplo de cómo se puede ganar 12% anual en dólares haciendo la operación de dólar sintético que consiste en comprar con pesos la BONCAP que vence el 13 de febrero próximo que rinde 3,36% efectivo mensual y venderse en el mercado de futuros a fin de febrero que tiene un costo efectivo mensual de 2,38%. “Aclaro que esto no es para cualquiera”, señaló Wibly.

Para la consultora F2 de Andrés Reschini, “como parte de lo no absorbido en la licitación irá a encajes, lo que queda liberado deja una expansión que sería mínima. De todos modos, salvo la parte más corta de la curva pesos, el resto terminó con rendimientos mayores a la rueda anterior y las tasas de corte del Tesoro fueron, a su vez, mayores al cierre del mercado secundario. Por lo tanto, la señal del Ministerio de Economía fue la de priorizar la no expansión por sobre la tasa”.

Sobre el mercado de futuros del dólar, que también incide en la tasa, indicó que “estuvo muy observado habida cuenta de que las cotizaciones registradas durante la rueda cambiaria fueron volátiles. Los ajustes fueron mixtos con predominio de variaciones levemente positivas que dejaron tasas implícitas algo más altas. El volumen estuvo en sintonía con los registros de las dos ruedas anteriores mientras que el interés abierto (IA) tuvo una variación mucho más acotada agregando unos 31,9 millones netos. Por lo que pudo haber habido intervención del Banco Central mínima o incluso nula”.

En este escenario, los dólares financieros llegaron a tocar los $1.300 y comenzaron a bajar. El MEP cedió $1,8 (-0,1%) a $1.294,45 y el contado con liquidación (CCL) $9,75 (-0,8%) a $1.290. Que el CCL cotice por debajo del MEP indica que hay ingresos de fondos del exterior que quieren hacer diferencias de corto plazo con las tasas en pesos. El “blue” se mantuvo en $1.320.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 558 millones y el dólar mayorista bajó $4 a $1.291 millones, mientras las reservas aumentaban USD 1.098 millones a 41.241 millones por el ingreso de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los bonos soberanos tuvieron leves bajas en el corto y mediano plazo y subas sostenidas en el largo de hasta casi 2%.

La Bolsa tuvo una rueda donde sobresalieron acciones que estaban atrasadas. El S&P Merval el índice de las acciones líderes subió 4,1%. Se destacaron Supervielle con 9,4% y un elevado monto de negocios y Transportadora Gas del Sur con 7,2%.

A este clima, donde las acciones de las petroleras se acoplaron con aumentos de 5,3% en Pampa y 4,2% en YPF, contribuyó un informe de JP Morgan que ve las acciones como una oportunidad de compra.

Para hoy se espera el impacto en las tasas. Probablemente bajen de esa cúspide porque se negociarán a valores más altos en el mercado secundario, lo que implica un menor rendimiento. Si bien esos títulos se liquidarán el jueves, el mercado se adelanta.