La definición de un economista de Fundación Capital sobre el dólar: “Hay que duplicar las reservas, la Argentina tiene muy pocas”

Carlos Pérez detalló las debilidades que todavía persisten en el frente externo

Durante una entrevista transmitida esta mañana por Infobae en Vivo, Carlos Pérez, economista y director de Fundación Capital, profundizó sobre el escenario económico argentino, la administración de las reservas y el impacto del tipo de cambio en la actualidad. El especialista se refirió al desafío que enfrenta el gobierno ante la demanda potencial de dólares y la limitada disponibilidad de reservas líquidas. También detalló cómo esta situación condiciona el manejo del régimen de bandas cambiarias, las políticas vinculadas a la inflación y las perspectivas de crecimiento estadístico.

Dos escenarios con fuerte presión cambiaria

Al inicio del diálogo, Pérez se refirió a los dos escenarios que su equipo analiza desde comienzos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, según el economista, el gobierno busca una combinación de desinflación, calma cambiaria y crecimiento, mientras que el mercado pone el foco en una posible suba del dólar hasta el techo de la banda cambiaria. “El 50 y el 40 indica. Indican el 50% de probabilidad por un escenario, el 40% para el otro, el 40%. Es el escenario del gobierno. Lo que busca el gobierno. El gobierno busca desinflación, calma cambiaria sea el objetivo de ir al piso y comprar en el piso. Ya, ya, ya, ya está. Está perdido. Pero sí mantener los actuales 1300 El valor del dólar, o sea, el escenario del Gobierno, es desinflación que se viene dando”.

El análisis de Fundación Capital otorga probabilidades a ambos escenarios, aunque Pérez advirtió sobre una presión al alza del tipo de cambio debido a “un desplazamiento de la banda”. Explicó que al terminar el período de bonanza originado por los denominados “agro dólares”, se amplifica la volatilidad por la eliminación de retenciones y la proximidad de las elecciones de medio término.

Los límites de la acumulación de reservas

Pérez enumeró los distintos canales por los cuales la Argentina recibió ingresos en divisas. Destacó un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares tras el acuerdo con el FMI, suscripciones en dólares a bonos con vencimiento en 2030 y un repo con bancos internacionales de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, aclaró que ese proceso de ingreso de divisas se mostró agotado, tanto para el sector financiero como por la menor liquidación proveniente del campo tras la baja de retenciones.

Carlos Pérez, economista de Fundación Capital

En ese punto, surgió el tema central de su advertencia: la diferencia entre reservas brutas y reservas líquidas. Pérez expresó: “Yo diría que hoy tenés 15 mil millones de dólares... de reservas que podrías estar usando... que eso no. Reservas líquidas, que es un número interesante contra contra qué es lo que puede ir a la demanda potencial de dólares las personas humanas. Porque las empresas siguen con el cepo”. Señaló que la demanda potencial de dólares de las personas físicas equivale a unos 20 billones de pesos, es decir, supera el volumen actual de reservas líquidas del Banco Central.

El economista criticó la composición de las reservas y la comparación con otras etapas del Banco Central: “Nosotros teníamos reservas que respaldaban y eran reservas líquidas. No estaba la historia esta de la reserva bruta, la reserva neta eran todas netas, eran todas líquidas, digo… Nunca contabilizamos dentro de las reservas al campo. En China hoy está contabilizado dentro de la reserva un chino para la redundancia. Me dijo un chino, porque cuando uno tiene derecho a usar, está bien que lo considere como disponibilidad, pero cuando uno, que es el caso de la Argentina, solo tiene derecho a pedir, pedir y en todo caso China dirá si te lo da o no te lo da. Tenerlo metido dentro de la reserva. Medio temerario. Hoy son 13 mil millones de dólares que están metidos dentro de las reservas brutas”.

Sobre el manejo del Banco Central en el pasado, Pérez recordó el respaldo total a la base monetaria y a los pasivos monetarios remunerados, pero sostuvo que el uso de reservas durante la última década “hizo un desastre, pero con las reservas se terminó haciendo un desastre porque se hizo uso y abuso”.

El régimen cambiario y la competitividad

Pérez defendió la transición a un sistema de bandas amplias, que considera positivo para la formación de expectativas. “Ahora, con este régimen de bandas amplias que ojo, arrancó con una banda amplia del 40. Pero esto si uno lo extiende en el tiempo a fin de año, porque esta banda, que es una banda divergente, baja el 1% mensual, el piso de la banda sube el 1% mensual, el techo de la banda. Si uno proyecta a fin de año esto termina dando 920.520.”.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el régimen de bandas en el futuro, Pérez sugirió salir de ese mecanismo especialmente después de las elecciones.

El economista destacó la actual política fiscal y monetaria restrictiva, a la que atribuyó la convergencia de la inflación en torno al 1,5% mensual. Sin embargo, subrayó la falta de acumulación de reservas y las limitaciones que eso supone: “Argentina tiene muy pocas reservas. Tiene que por lo menos duplicar el nivel de reservas que tiene en la actualidad. Por lo tanto, hay un desafío ahí para la Argentina, para el Banco Central de acumulación de reservas. Si tenés que acumular reservas tenés que demandar dólares y tenés que demandar dólares. Tenés una presión en el precio de esa variable”.

Efectos sectoriales y empleo

Al referirse al crecimiento de la economía, Pérez enfatizó el carácter estadístico del 5%, aclarando que “si miramos el presente como que estamos en una meseta de actividad económica general”. Dijo: “Cuando digo lo de estadístico. ¿A ver, a ver si se entiende? Voy a hacer una figura porque no es exactamente La medición de la estadística. Pero si nosotros nos parásemos al 31 de diciembre de 2024, el PBI, el Producto Bruto interno de la Argentina a esa fecha es un 3% más alto que el PBI promedio de todo el 2024. O sea que ya estadísticamente, cuando arrancó el año 2025 la economía estaba arriba, a lo que en el primer 4.º y en el segundo 4.º le tenés que agregar un puntito más en cada 4.º y tenés los 5% de crecimiento promedio promedio del PBI, año 2025 contra PBI promedio del año 2024”.

Remarcó la existencia de heterogeneidad, tanto en el consumo como entre los sectores productivos. “Por ejemplo, en la variable consumo y también hay heterogeneidad. Y esto es para prestar atención. Y heterogeneidad. Entre los sectores de crecimiento de la actividad económica hay, por ejemplo, tres sectores que este año están mejorando estadísticamente respecto al año anterior, pero que no alcanzan a recuperar la caída del año pasado. Estamos hablando de construcción, estamos hablando de todas las ramas de industria manufacturera y estamos hablando de comercio. Esos tres sectores, construcción, industria manufacturera y comercio, explican el 45% del empleo privado registrado. Hay que prestar atención. Entonces digo que el empleo es una variable que tiene una luz amarilla y bueno, y entonces miro si el empleo no crece y bueno, no tengo mucho espacio para que el salario crezca y eso es bueno.”.

Competitividad y política cambiaria

Pérez abordó la relación entre el tipo de cambio, los precios y la competitividad internacional. Indicó que Argentina “termina siendo un país caro en dólares”, aunque matizó que actualmente se ubica “20% más barato que hace un mes”. Señaló que la mejora en el tipo de cambio real multilateral responde tanto a la depreciación local como al fortalecimiento de monedas regionales.

En cuanto a las prioridades para ganar competitividad, el economista aconsejó bajar el “costo argentino” mediante la reducción de la presión impositiva, los costos laborales extrasalariales, el acceso al financiamiento y la mejora en la infraestructura logística.

Sobre la necesidad de duplicar las reservas y abrir el mercado cambiario para personas jurídicas, Pérez planteó que ambos procesos pueden generar más presión sobre la demanda. “Tenés dos escenarios por delante. En el trabajo que hizo la Fundación Capital, tenés, Algo más de presión cambiaria, vas a tener volatilidad en el tipo de cambio.”

A lo largo de la entrevista, Pérez subrayó que la gestión de las reservas, la estructura del régimen cambiario y las restricciones sobre la demanda de dólares resultan determinantes para evaluar la estabilidad económica.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

* De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Mirá la entrevista completa con Carlos Pérez