Cómo comprar electrodomésticos más baratos directamente desde Tierra del Fuego y recibirlos a domicilio

Las adquisiciones disponibles comprenden aires acondicionados, celulares, hornos microondas, televisores y monitores en una primera etapa (Foto: Shutterstock)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) finalmente reglamentó el nuevo esquema para la adquisición directa de electrodomésticos y productos electrónicos desde Tierra del Fuego, medida que las empresas estaban esperando para comenzar a ponerlo en marcha.

Mediante la Resolución General 5727/2025, y su anexo, el organismo que dirige Juan Pazo estableció el procedimiento para la aplicación del “Régimen simplificado de importación de pequeños envíos del Área Aduanera Especial”, mediante el cual el Gobierno busca que el consumidor pueda acceder desde su hogar, y a menores precios, a bienes que se producen bajo los estímulos fiscales de dicha provincia.

El régimen se basa en la Ley 19.640, que creó una condición de promoción fiscal y aduanera en el extremo sur nacional. El objetivo es facilitar la operatoria y reducir costos. Solo empresas con fabricación activa bajo la ley pueden participar, y cada venta debe quedar registrada en un sistema online, interoperable entre la empresa y la agencia de control. El Decreto Nº 334/2025 dispuso los lineamientos generales, mientras que la ARCA se encargó de crear los aspectos operativos y digitales del mecanismo de ventas.

Quiénes pueden comprar y cómo opera el sistema

El programa se enfoca en personas residentes en el territorio continental argentino que decidan utilizar la venta digital directa. El anexo técnico de la resolución establece que, para que la operación sea válida, los portales online habilitados deben transmitir información en tiempo real a ARCA y respetar los límites explicitados. Solo el consumidor final puede recibir los envíos, con prohibición de comercializar posteriormente los productos adquiridos por este mecanismo.

El límite principal es la posibilidad de adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año calendario y por destinatario. El monto total de cada orden no puede superar los tres mil dólares estadounidenses (U$S 3.000), según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación de la fecha previa a la compra, sin importar el peso de los productos involucrados. No existe tope mensual o anual de envíos, pero siempre debe respetarse el máximo de tres ítems por tipo.

El proceso de adquisición se realiza en portales web gestionados por las industrias habilitadas en Tierra del Fuego. Esos portales deben operar con la supervisión en línea de ARCA, quien valida parámetros en tiempo real antes de librar la orden de compra. Una vez concluida la operación y confirmados los límites, la documentación electrónica de la transacción basta para la entrega directa a domicilio.

El nuevo régimen digital incorpora trazabilidad en tiempo real para cada operación de compra de electrodomésticos desde Tierra del Fuego

Las plataformas de venta online, además, deben estar programadas para rechazar cualquier operación que exceda los límites o intente registrar destinatarios ya alcanzados por el cupo anual. En casos de infracción, la agencia aduanera puede aplicar controles ex post y constatar eventuales incumplimientos, con posibilidad de cobrar tributos omitidos si corresponde.

Algunas de las empresas ya tienen sus propias plataformas de venta online de sus productos, por lo que podrían incluirlo directamente allí, pero las que no lo tienen deberán crear un marketplace.

Qué productos incluye el régimen

El anexo adjunto a la resolución contiene una grilla específica que determina qué artículos pueden comercializarse bajo este modelo. ARCA y la Secretaría de Industria publicaron una primera nómina basada en la producción real de la isla. La lista inicial dada a conocer la semana pasada habilitó casi 40 productos, pero por ahora sólo estarán incluidos aires acondicionados, celulares, hornos microondas, televisores y monitores, ya que son los que hoy se están fabricando bajo el régimen y están disponibles para venta minorista por esta vía. Así lo dejó expresado también el anexo de la reglamentación publicada hoy.

La normativa exige que cada mercadería figure en la grilla y cuente con la acreditación de origen fueguino, controlada por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Industria y Comercio. En caso de detectarse mercancía enviada al continente sin certificado de origen, la aduana cargará los tributos omitidos y podrá sancionar tanto a la empresa como al destinatario.

La compra de productos bajo este régimen está limitada al uso y consumo personal del adquirente, y se prohíbe formalmente la reventa o ingreso al canal comercial tradicional. El objetivo de esta limitación radica en asegurar que el régimen funcione como un mecanismo de acceso al consumo minorista y no se desnaturalice en grandes volúmenes o operatorias trianguladas.

Cuáles son los beneficios fiscales

Uno de los principales atractivos del sistema son los beneficios fiscales para el consumidor. Todos los artículos adquiridos bajo este programa quedan exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos y otros tributos nacionales. La base legal emana de la Ley 19.640 y su régimen industrial especial, diseñado para promover las actividades fabriles en Tierra del Fuego con ventajas fiscales tanto a fabricantes como a compradores.

Por ahora, sólo estarán incluidos aires acondicionados, celulares, hornos microondas, televisores y monitores, ya que son los que hoy se están fabricando bajo el régimen

La confirmación fiscal figura en la propia reglamentación y en una nota aclaratoria remitida por la Dirección Nacional de Impuestos. Esta última señaló que todas las mercaderías comprendidas en los requisitos del Decreto Nº 334/2025, la resolución general y el anexo aplican la exención, incluyendo el IVA. El consumidor no debe gestionar nada adicional: al momento de cargar la orden y validar los topes, los beneficios se aplican en forma directa. El precio publicado ya resulta exento de los tributos nacionales.

El nuevo programa dispone un esquema de trazabilidad electrónica para cada operación. Las empresas deben informar a ARCA cada compra realizada, incluyendo datos personales del comprador, productos solicitados, valores y dirección de entrega. ARCA coteja los datos antes de autorizar el despacho y puede cancelar la venta si detecta irregularidades. Toda la documentación reposa en los sistemas centrales, y las empresas quedan obligadas a suministrar información adicional si la agencia lo solicita.

Para los compradores, toda la operatoria transcurre digitalmente. La entrega la realiza un correo o transporte autorizado con trazabilidad hasta el domicilio, sin que se requiera ninguna documentación aduanera extra, ni presencia del comprador ante la aduana. Si el consumidor alcanza el tope anual, el sistema bloquea nuevas compras por esa vía hasta el próximo año calendario.

La resolución autoriza a la Dirección General de Aduanas a ajustar y renovar la lista de productos, así como a actualizar procedimientos operativos mediante circulares oficiales. Todas las modificaciones se comunicarán en el micrositio “Pequeño Envío AAE” de ARCA, que es el canal digital destinado a usuarios y empresas. Allí también se publicará el cronograma de implementación.

Control posterior y eventuales sanciones

La norma prevé controles ex post orientados a detectar incumplimientos en el uso del régimen, como compra reiterada de productos para terceros, fragmentación de pedidos con el fin de eludir topes, utilización de datos falsos o el desvío al canal comercial mayorista. ARCA y la Dirección General de Aduanas pueden solicitar información adicional y efectuar verificaciones en los puntos de destino.

El decreto prevé controles ex post orientados a detectar incumplimientos en el uso del régimen

En casos comprobados de irregularidades, los órganos de control están facultados a exigir el pago de tributos, multar a las empresas intervinientes y bloquear la posibilidad de seguir operando bajo el esquema digital. La trazabilidad del proceso permite detectar patrones con más rapidez y efectividad que en sistemas anteriores.

“El régimen simplificado para pequeños envíos desde Tierra del Fuego permite a los consumidores acceder a productos electrónicos y electrodomésticos con una significativa reducción de precio, gracias a la exención de impuestos nacionales y la eliminación de intermediarios”, explicó el tributarista Sebastián Domínguez. También sostuvo que el mecanismo apunta a dinamizar la oferta fueguina y abrir un canal directo de consumo minorista, siempre bajo límites estrictos y trazabilidad electrónica. Para Domínguez, el efecto inmediato para el usuario será el acceso online a marcas y modelos que hasta el momento solo se encontraban en canales tradicionales con sobrecostos impositivos y logísticos.

El especialista consideró además que la plataforma técnica debe asegurar “la interoperabilidad entre los portales de las empresas y los sistemas del Estado”, a fin de evitar fallas comunes en otros regímenes de promoción. Remarcó que la fiscalización digital puede funcionar como una garantía para que el régimen cumpla su objetivo social y no se transforme en fuente de evasión o perjuicio fiscal.