Caputo cuestionó los proyectos de la oposición y aseguró que “la macro está sumamente ordenada”

"No hay que tener temor porque hoy tenemos la economía sana", afirmó Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo destacó en una entrevista que la macroeconomía argentina está ordenada, con crecimiento de la actividad y desaceleración de la inflación. De esa manera, salió al cruce de algunas interpretaciones que circularon en redes sociales en la tarde de hoy sobre la evolución del plan económico.

“La macro está sumamente ordenada. Los últimos números de actividad económica indicaron que en abril creció 1,9% y 7,7% interanual. De estos números estamos hablando: veníamos de la debacle de una recesión que empezó en julio del 2022 y hoy, después de un año y medio de nuestra gestión, estamos creciendo casi al 8%”, aseguró Caputo en una entrevista a LN+ con el periodista Luis Majul.

“La inflación bajó del 25,5% en diciembre del 2023 al 1,5% en el último mes. Tenemos un Banco Central perfectamente capitalizado, tenemos un acuerdo con el Fondo y lo más importante de todo, logramos sacar once millones de argentinos de la pobreza”, agregó.

El ministro respondió a los que aseguran que “no se siente” la mejora económica. “No sé a qué se refieren, sacamos a 11 millones de la pobreza. Vayan a contarle a esa gente si ‘se siente’ o no”, dijo.

También criticó el impacto fiscal de los proyectos que mañana tratará el Congreso y en ese terreno criticó con dureza a la oposición y también a “algunos periodistas y algunos colegas” que, a su juicio, quieren dañar al Gobierno.

”Los ruidos políticos en la Argentina típicamente se traducían en ruidos financieros. Ellos lo han intentado durante 18 meses, pero muy frustrados porque no se traduce en el ruido financiero. Intentaron, fracasaron y lo van a seguir intentando. No hay que normalizarlo, eso hay que penalizarlo. Y no hay que tener temor porque hoy tenemos la economía sana. Por más que lo intenten no va a pasar nada", dijo Caputo.

El ministro de Economía aseguro que la oposición quiere “mandar leyes para que al país le vaya mal” y arremetió contra los gobiernos anteriores. “Cuando ellos estuvieron en el último año ellos le sacaron 30% a los jubilados 30% y en pleno Plan Platita, es decir, gastando plata", dijo.

“¿Entonces, por qué están haciendo esto? Porque necesitan que la Argentina sea un caos para tener alguna posibilidad de volver. ¿Para qué volver? Para seguir robando. ¿Por qué? Porque ellos ven a la política como un negocio. Y no es un negocio, de 1 millón de dólares, en el caso de ellos, se dedican a robar de miles de millones de dólares. Entonces no normalicemos eso porque hay gente que va a estar dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a robar”, afirmó Caputo.

El precio del dólar

Caputo minimizó la suba del dólar de la última semana y dijo que la Argentina debe acostumbrarse a que el tipo de cambio flote. Por otra parte, rechazó cualquier cuestionamiento al Gobierno sobre su cotización.

“Hay gente que se queja con nosotros porque el dólar le parece barato. Vos te podías quejar con el gobierno anterior de que era barato porque no tenías acceso. Para comprar dólares tenías que ser amigo de algún funcionario o coimearlo. Si te parece barato, compralo, y si te parece caro, vendelo. No manejamos el dólar, que puede subir o bajar dentro de las bandas”, enfatizó Caputo.

El ministro de Economía señaló que el gobierno trabaja para que el peso sea la moneda fuerte: “Cuando hay un sobrante monetario, la moneda se deprecia contra el resto de los bienes o el dólar. Durante el último año nosotros no emitimos más pesos y el PBI ha crecido: por eso hay más bienes y la cantidad de pesos sigue siendo la misma. Lo lógico sería que en el mediano plazo la moneda sea cada vez más fuerte. En el corto plazo puede haber volatilidad como en cualquier país del mundo.”