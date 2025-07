Cortes de gas, después del boom de Vaca Muerta: “Se demostró que el sistema perdió flexibilidad y flaqueó”

El especialista en Energía, Nicolás Gandini, en diálogo con Infobae en vivo: "No recuerdo antecedente que se corte el gas en Mar del Plata"

Los cortes de gas en todo el país, agudizado por la ola de bajas temperaturas, pusieron al descubierto fallas estructurales en el sistema energético. El periodista especializado en energía y director de Econojournal, Nicolás Gandini, advirtió por la “fragilidad” en la producción, ante el aumento de la demanda del consumo, y que el problema “no tiene antecedentes” en esta escala, con efectos graves que derivaron en la interrupción de servicio en los hogares de Mar del Plata.

“El problema está en cabeza de la producción de gas”, definió Gandini, en declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. “Te llevó puesto el sistema”, ilustró.

Según Gandini, reconoció que la demanda de gas es fuerte en el invierno, pero lejos está de tratarse de “una restricción climatológica imprevisible”. “Siempre hace frío y hay 10 o 15 días con temperaturas mínimas debajo de los 10 grados”, ilustró, al señalar que la dificultad radica, en realidad, en la ineficaz respuesta de la red infraestructural del sector hidrocarburífero.

A lo largo de la entrevista, Gandini profundizó en las causas de la crisis: “El sistema estaba acostumbrado a traer gas de Bolivia, que se quedó sin gas por las políticas públicas de su gobierno en los últimos años. A su vez, Argentina tenía dos terminales regasificadores en el Paraná y Escobar, y una fue desinstalada en 2018, la de Bahía Blanca”. Para el especialista, aquella importación se reemplazó por la producción en los yacimientos no convencionales de Neuquén.

“En un momento se dijo ‘Vamos a depender de gas de Vaca Muerta’. Para eso construiste el gasoducto Néstor Kirchner, denominado hoy como 'Perito Moreno’. Lo ampliaste, y los técnicos del sistema dijeron que con ese gasoducto estábamos bien para bancar una ola de frío. Esa hipótesis, en esta situación crítica, se mostró imperfecta, no bancó el sistema. Flaqueó”, definió.

“Se demostró que el sistema perdió flexibilidad. En un momento de mucha demanda y exigencia, sin terminales de regasificación, flaqueó. En Mar del Plata no se cortaba el gas porque tenías una terminal regasificadora que te inyectaba gas en Bahía Blanca. Eso no está más", insistió sobre la problemática.

La emergencia gasífica se produce en el contexto de consumos récord estimados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y medidas extremas de la Secretaría de Energía en todo el país, que dispuso interrumpir el suministro a industrias y establecimientos de suministro de GNC “para asegurar el abastecimiento a los usuarios prioritarios”, como residencias, hospitales y establecimientos educativos.

En Mar del Plata, el problema arrancó como un fenómeno localizado y rápidamente alcanzó a casi toda la ciudad: “Había 250 hogares sin gas, a esta altura deben ser bastante más y arriba de 1000 hogares seguro, porque el sistema no se logra recuperar”, lamentó Gandini.

En diálogo con Infobae en vivo, el especialista fue taxativo sobre el impacto inmediato y la magnitud de las dificultades: “La semana pasada traías 140 millones de metros cúbicos por día de Neuquén de gas; esta semana, por problemas en la inyección de gas, porque hubo yacimientos en Vaca Muerta que se paralizaron por el frío, trajiste 130 millones por día. Te faltan 10 millones de metros cúbicos. Eso te llevó puesto el sistema; que es que los propios medidores de las casas te corten el gas en algunas ciudades. No recuerdo antecedentes de que se corte el gas en los hogares de Mar del Plata”.

Para el experto en la temática, el contexto de la operación nunca había sido tan delicado. “Ni en el peor momento del kirchnerismo -cuando tuvo una política pública de congelamiento de tarifas, desinversión, e importación a mansalva sin criterio- llegaste a tener tan cerca del AMBA situaciones tan complejas desde lo técnico de que se corte el gas en una casa, porque un medidor con esta presión no puede operar. Para reponerlo, vas a tener que ir chequeando casa por casa que el sistema esté bien, porque (los técnicos) pueden encontrar cuestiones de seguridad y protocolo que no estén en regla. Esto es un tema no menor”, describió.

El periodista detalló que la lógica de la interrupción del suministro, frente a eventos críticos o de alta demanda, se realiza de manera escalonada. El último eslabón es el corte en los hogares y domicilios.

“Cuando va cayendo la presión en el sistema de gas, lo que empieza es soltar las estaciones de GNC, que tienen contrato interrumpible en situaciones críticas. Cuando sigue cayendo la presión, te lleva puestos los contratos firmes de las industrias y GNC; también se cortó esto. El tercer eslabón, al que nunca quieren llegar (las autoridades), es perder presión al punto de tener que cortar a hogares. El sistema está tan grave que está pasando esto”, detalló.

Según Gandini, la falta de suministro de gas ante la alta demanda no pone en riesgo a Argentina como exportador del combustible. “Un productor dice ‘yo fallé en el invierno, faltaba transporte, ¿qué hago los 8 meses del año? ¿Tengo que cerrar pozos? Dejame al menos exportar a Chile o Brasil, por más que parezca paradójico’. Argentina en este contexto de crisis tiene que presentar un proyecto de exportación. El sistema energético argentino tiene que ser flexible para exportar cuando no haya demanda en el mercado local”, consideró.

Respecto a cuándo podría recomponerse el panorama, Gandini señaló: “La buena noticia es que el frío va a aflojar. El pico de máxima gravedad fue ayer a la noche; si ve que para la tarde las temperaturas están más templadas, va a estar pasando la ola”.

El especialista en energía y director de Econojournal, también abordó las dificultades que trae aparejada la transición regulatoria. “Argentina se acostumbró a tener un mercado administrado por el Estado, que te fija el precio del gas. El Gobierno no quiere más un sistema que genera sobrecostos naturales. ”El problema es que tenés 25 años de acostumbramiento de un mercado administrado por el Estado. Tenés que meterle mucha cabeza para meterle un empalme regulatorio y de negocio para que una petrolera siga invirtiendo y producir más, y encontrar alguien que le compre. Ese esquema regulatorio todavía no logra encontrarlo, la macroeconomía no está lo suficientemente sólida para que haya contratos entre privados que se crea entre sí”, explicó.

Según el especialista, la transición de un mercado energético estatal hacia un sistema más competitivo necesita de nuevos incentivos y acuerdos que hoy no existen.

Con ese contexto de fondo, el especialista reveló un trasfondo institucional: “Una fuente del Gobierno me dijo que va a investigar qué pasó. El gasoducto nuevo para traer más gas desde Neuquén está subutilizado, porque le falta gas. No hay más pozos nuevos enganchados y perforados desde Vaca Muerta que el año pasado”. En este marco, lamentó que la crisis “va a contramano de una narrativa que se instaló”, donde se creía que Vaca Muerta resolvería los problemas en el suministro energético. “Me parece que hay una conversación entre el Estado y los privados que no funcionó bien a este nivel de exigencia de demanda”, evaluó.

Al cierre, el periodista hizo hincapié en la problemática estructural de gestión pública: “Hasta que no se resuelvan los salarios en el sector público, la línea técnica del Estado para atajar temas de energía está en descomposición desde hace 10 o 15 años, y estamos lejos de poder reconstituirla. Es un problema que a los funcionarios les falta gente, por algo la gestión está complicada en ese sentido”.

