Se frenó el proceso de apreciación del tipo de cambio y el dólar estaría más presionado hasta las elecciones

El déficit de cuenta corriente del primer trimestre estuvo en el centro del debate esta semana. La razón es que por primera vez desde que gobierna Javier Milei el saldo mostró un rojo superior a los USD 5.100 millones. Hubo dos grandes motivos que lo explicaron: un fuerte incremento de las importaciones, disminuyendo sustancialmente el saldo positivo de la balanza comercial, y un aumento récord de los viajes al exterior.

Los economistas plantearon su preocupación. Este drenaje de dólares requiere de financiamiento y no está claro que se pueda conseguir fácilmente. Sin embargo, desde el equipo económico se tomaron el tiempo para explicar por qué no habría que preocuparse por esta dinámica.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, aseguró que el rojo de cuenta corriente como mucho podría llegar a 2% del PBI en 2025. “Lo estamos monitoreando, pero no es de una magnitud preocupante”, expresó. Además, enfatizó que la principal explicación del aumento de las importaciones es la recuperación económica. “Era algo totalmente esperable”, concluyó.

En el caso de la salida de dólares relacionada al turismo, quien llevó la voz cantante fue Pablo Quirno. El secretario de Finanzas indicó en la red social X que “los dólares gastados en el exterior son de argentinos que deciden libremente qué hacer con ellos. No son de Argentina ni mucho menos del Estado”.

El déficit del rubro “Viajes” en la balanza marcó un récord negativo de USD 3.464 millones en el primer trimestre. El acumulado hasta mayo arroja que 9,7 millones de personas salieron del país y solo ingresaron 3,9 millones. La diferencia negativa del balance turístico es de casi 6 millones de turistas en solo cinco meses, un incremento del 61% en relación al 2018.

Esta tendencia luce como una evidencia difícil de rebatir respecto al proceso de apreciación cambiaria que atraviesa la economía argentina. En otras palabras, el país se puso caro en dólares de la noche a la mañana.

El propio Javier Milei también criticó a los que se asustan por el incremento de los viajes al exterior: “Prefieren que se ganen sueldos miserables así no se puede salir a ningún lado”.

Piso cambiario

Pero el proceso de apreciación del peso se frenó en los últimos meses. Incluso el tipo de cambio real mostró recientemente un leve incremento. La flotación cambiaria vigente desde mediados de abril le puso un piso al tipo de cambio real, a partir de un incremento del dólar oficial desde $ 1.070 hasta el actual nivel de USD 1.190, a la vez que la inflación se desaceleró hasta 1,5% en mayo.

Según publica el Central, el índice de tipo de cambio real multilateral aumentó 10% en relaciones a los niveles previos al acuerdo con el FMI y la introducción del esquema de flotación.

Es posible que, como mínimo, el proceso de apreciación cambiaria haya encontrado un piso sólido. En otras palabras, es poco probable que Argentina se siga encareciendo en dólares de manera significativa.

Pero todavía se trata de un proceso que se mantiene en evolución. En junio, por lo pronto, la mayoría de las consultoras midió un repunte de la inflación, que estaría más cerca del 2% que del 1,5% de mayo. Pero no parece ser un cambio de tendencia significativo.

Las miradas vuelven a posarse sobre dólar. La incógnita es si el tipo de cambio podría entrar otra dinámica a partir del arranque de julio. Por un lado se espera una disminución significativa de la oferta de divisas porque el agro liquidará menos por motivos estacionales y porque llegó a su fin la rebaja de retenciones para la soja.

¿Demanda pre-electoral?

Al mismo tiempo, también habría mayor demanda de divisas por cobertura preelectoral, que es un clásico en Argentina. El esquema de flotación cambiaría reflejaría de manera inmediata si en los próximos meses se registra un salto en la demanda de divisas.

La apuesta de corto plazo del equipo económico es que los dólares que se van por la cuenta corriente sean compensados por un ingreso igual o mayor desde la cuenta capital. “Tenemos muchas opciones para acumular reservas”, aseguró el vicepresidente del Central, Vladimir Werning. La colocación de bonos en pesos, un repo con bancos internacionales y compras en bloque de dólares por parte del Tesoro fueron algunas de las alternativas impulsadas en las últimas semanas y que llevaron el stock de reservas a los USD 41.400 millones.

Un informe de la consultora Invecq advirtió: “si bien al equipo económico parecería no preocuparle el nivel de reservas ni de tipo de cambio real, esto no implica que no cambie la estrategia luego de octubre, sea por elección propia o como consecuencia de los movimientos del mercado”.

“Hoy en día -agregaron- el gobierno prioriza consolidar el proceso de desinflación, y por ello prefiere no comprar divisas al interno de la banda, así como trata de mantener a raya al tipo de cambio oficial, vía intervención en futuros y desregulaciones para la inversión financiera de no residentes, por ejemplo. Pero la realidad podría ser otra a fines de 2025”.

Si bien al Gobierno no luce preocupado por la salida de dólares a través de la cuenta corriente y por las dificultades para acumular reservas, claramente sí son temas que inquietan a los mercados.

Riesgo-país

Por ahora el riesgo país se mantiene alrededor de los 700 puntos básicos, pero la expectativa es que baje hasta niveles de 500 puntos para fin de año. El pago de deuda de la semana próxima es sin dudas un elemento a favor. Demuestra voluntad de pago por parte del Gobierno y se vuelcan más de USD 4.000 millones al mercado. Si una parte se reinvierte puede repercutir favorablemente en las cotizaciones de los bonos.

Pero el acontecimiento para los inversores son las elecciones de octubre. No solo ayudarán a medir la fortaleza del Gobierno. La nueva conformación legislativa permitiría avanzar con proyectos que ataquen problemas históricos que hereda la económica argentina, desde una reforma impositiva hasta nueva reglas laborales.

Ya por arrancar el segundo semestre, la expectativa es que los activos financieros de argentina retomen la senda alcista del 2024. En lo que va del año el índice Merval medido en dólares acumula una pérdida de casi 25% medida en dólares, mientras que el índice de acciones latinoamericanas subió 25%. Al mismo tiempo, también se frenó la mejora del precio de los bonos, que el año pasado habían duplicado su valor, desde USD 30 hasta los USD 60.

Salida gradual del cepo, fortalecimiento de reservas, baja de la inflación y sobre todo un buen resultado electoral en octubre serán claves para volver a atraer a inversores al mercado local.