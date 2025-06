El Gobierno eliminó aranceles a la importación de termos: qué pasará con el precio de Stanley

Stanley es una de las marcas de termos más requerida por los argentinos y sus productos son importados

Luego de dos décadas de restricciones, el Gobierno quitó los aranceles antidumping para la importación de termos y recipientes isotérmicos provenientes de China. Era una medida que buscaba evitar que los productos ingresen al país a precios menores a los de mercado.

La medida inicial fue tomada en 2001 y se renovó tres veces posteriormente. En este último caso, quedó sujeto a revisión frente al pedido de Lumilagro, empresa nacional de termos.

Ahora, a través de la Resolución 835/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, se puso fin a los derechos antidumping. La decisión se tomó en base a un informe técnico realizado por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que señala que hay márgenes elevados dumping pero que la protección no redundó en una mejora para la industria nacional.

Según la CNCE, el margen de dumping para los termos con ampolla de acero inoxidable alcanza el 85,35%, mientras que en el caso de los de ampolla de vidrio es del 70,78%. Ambos productos fueron identificados como objeto de prácticas comerciales desleales en perjuicio de la producción nacional.

Además, el estudio técnico consideró exportaciones de origen chino hacia terceros mercados, como Perú, donde se registraron márgenes de dumping aún más elevados: 384,67% en productos de acero inoxidable y 354,78% en los de vidrio. Esta información fue clave para concluir que existe una probabilidad significativa de recurrencia del dumping en caso de levantarse las medidas.

La CNCE, organismo dependiente del Ministerio de Economía, señaló que la eliminación de las medidas podría ocasionar un nuevo perjuicio a la industria nacional.

El organismo también recordó que los derechos antidumping a los termos con ampolla de vidrio están vigentes desde octubre de 2001 y los de acero inoxidable desde enero de 2004, con tres prórrogas posteriores. En consecuencia, la protección a la producción local suma entre 21 y 23 años de vigencia, dependiendo del producto.

No obstante, pese a ese prolongado respaldo, la Comisión advirtió que el sector no logró mejorar su desempeño. Entre los indicadores relevados durante el período de revisión, se observaron caídas de 26,5% en la producción, 32% en las ventas internas y 31% en el empleo, además de un aumento en los niveles de stock y una marcada caída en la utilización de la capacidad instalada, que pasó del 51% en 2021 al 21% en 2024.

Qué termos se consumen en la Argentina

En ese contexto, el informe técnico destaca una transformación del consumo en Argentina, con un viraje desde los termos de vidrio hacia los de acero inoxidable y, además, hacia nuevos productos isotérmicos del mismo material —como botellas, vasos o mates— que la principal empresa local, Lumilagro, no produce.

Si bien en el Gobierno esperan que la medida genere una baja de precios y que se acerquen más a los valores de la región, en el caso puntual de los productos marca Stanley, muy demandados por los argentinos, no sería así, según fuentes del mercado. “El 98% son productos de mayor peso (por la calidad) que otros termos que vienen de China, por ende no estaban alcanzados por la medida histórica”, afirman. “Lo que sí haría que puedan bajar los precios de Stanley en Argentina es, por ejemplo, que igualen aranceles con los que se cobra en el régimen puerta a puerta”, añadieron.

De todas maneras, fuentes oficiales creen que sí podría haber alguna baja de precios, incluso de esta marca, porque habrá mayor competencia.

Respecto de la medida antidumping eliminada, la Comisión concluyó que “la rama de producción nacional no ha logrado mejorar su desempeño, pese al muy prolongado amparo provisto por la medida”.

Asimismo, notó que se produjo un cambio en la valoración social de este tipo de artículos, que “pasaron de ser percibidos como productos cotidianos con una función utilitaria específica (mantener la temperatura de bebidas calientes, especialmente del agua para mate), a ser considerados -en su gama alta- como objetos aspiracionales y de moda, tal como lo expone LUMILAGRO al referirse a la percepción del usuario”.

No obstante, “la participación de la empresa nacional en el consumo aparente de termos de acero inoxidable pasó apenas de 15% a 17% entre 2018 y 2023, cuando el tamaño de ese consumo creció 120% en dicho período. Por otra parte, la capacidad de producción de Lumilagro no resultó suficiente para abastecer la demanda de estos termos durante la mayor parte del período investigado”, sostuvieron.

“Resulta significativo que no haya podido valerse de su fuerte posicionamiento de mercado para desarrollarse o expandirse ante las oportunidades de un sector caracterizado por su dinamismo y diversificación en los últimos años”, cuestionan.

Y concluye: “Las eventuales dificultades de la rama de producción nacional no parecieran atribuibles a las importaciones bajo análisis, ya que durante el extenso período de vigencia de las medidas antidumping no logró mejorar su desempeño; por lo que esta CNCE considera que no es conveniente mantener los derechos antidumping vigentes”.