La crisis en el Golfo puede afectar la inflación de junio: el gas preocupa más que el petróleo

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth y el de Estado Mayor, Dan Caine, al informar sobre el ataque a objetivos nucleares iraníes

A raíz de la escalada en el Golfo Pérsico, con la entrada de EE.UU al conflicto bombardeando tres sitios nucleares iraníes, la Argentina tiene que estar más preocupada por el precio del gas que del petróleo porque tiene que cerrar el precio de importaciones estacionales pendientes, aunque esto no necesariamente implique que se reafirme el aumento del precio de los combustibles que se anunció el fin de semana, en particular el gasoil que anoche subía casi 5% en Londres.

La tarifa del gas también sentiría el impacto y la primera víctima del plan económico podría ser la inflación de junio, que vería alterada sus mejores proyecciones por el recrudecimiento del conflicto.

En lo que hace al petróleo el mercado había adelantado la presión alcista, para suerte de muchas manos grandes que podían haber tenido fuertes pérdidas porque apostaron a futuros muy altos.Esta exageración anticipada hizo que USD 80 por barril fuera el precio al que estaría dispuesto a pagar el mercado si no se cierra el estratégico estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico.

Según Matías Togni, analista de la consultora en petróleo NextBarrel, “el mercado espera la respuesta de Irán mientras mira con atención lo que sucede en el estrecho de Ormuz. La apertura de futuros fue bastante tímida en relación con lo que se esperaba, ya que técnicamente la marca psicológica de USD 80 es un techo, también técnicamente ya que el mercado de opciones está short (plazos cortos) en niveles récord”.

El eslabón más débil

Togni agrega que si bien el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz sigue fluyendo, “las noticias/operaciones por parte de Irán amenazando el cierre del Estrecho, que en la práctica es imposible, hoy se observaron algunos tanqueros dando la vuelta y aguardando para entrar al Golfo Pérsico. Los buques son el eslabón más débil en esta batalla, siendo un blanco fácil en caso de que Irán decida una retaliación. Lo más probable son ataques específicos como el de los Houthis en el Mar Rojo, no clausurando el tráfico, pero si haciéndolo más riesgoso y caro”.

“Por ahora el mercado descree de una sobre-reacción por parte del régimen iraní, los USD 80s van a ser difícil de romper”, dijo el analista. “Mas allá del impacto sobre el precio de las naftas, en la Argentina deberíamos prestar atención al precio del gas, ya que ahora empezamos a traer los barcos para cubrir la demanda de invierno. Hay 6 comprados por ahora con precio fijado, pero en caso de necesitar más hay que salir al mercado spot, y el LNG es una pieza clave en el Golfo”.

El Gas Natural Licuado (GNL) anoche subía casi 4 por ciento. La falta de sobre-reacción se debe a que son pocos los expertos que creen en un cierre del Estrecho de Ormuz. Irán nunca lo cerró, pues haría que el mundo se le venga encima: por allí pasa el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.

Por otra parte, la crisis pega fuerte por la ausencia de Rusia uno de los grandes proveedores de gas del mundo. Aunque se sabe que el Gobierno de Vladimir Putin triangula el producto, esa operación ha encarecido el precio del gas al no ser una exportación directa.

El ataque de Estados Unidos a Irán acentuó el pesimismo de las Bolsas del mundo, cuando el Departamento de Estado advirtió que existe la posibilidad de actos hostiles contra ciudadanos estadounidenses por lo que recomendó extremar precauciones al viajar o residir fuera del país.

Bolsas y commodities

Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York anoche cotizaban con bajas promedio de 0,50%. Las Bolsas europeas acompañaban el movimiento. Mientras la de París estaba casi 1% negativa; la de Alemania perdía 0,75% y la de Londres, 0,25 por ciento.

El oro no parecía ser el refugio tradicional y anoche perdía 0,14 por ciento. Trigo, maíz y soja tenían leves subas. El Bitcoin parecía el gran perdedor al cotizar cerca de los USD 100 mil. Según Ornella Panizza, conocida como Lady Market, operadora de la criptomoneda, “el mercado criptomonedas no es ajeno al contexto político global. Ya hemos visto cómo la guerra comercial entre Trump y China impactó negativamente tanto al mercado de valores como al cripto el cual se encontraba en pleno bull market (alza). La escalada del conflicto entre Israel e Irán tampoco pasa desapercibida. Desde un análisis técnico, Bitcoin alcanzó en mayo un nuevo máximo, formando un doble techo que no logró superar. En análisis técnico, un doble techo suele señalar un posible cambio de tendencia en el precio de un activo, que podría ser una simple corrección o, en el peor de los casos, el inicio de un ciclo bajista. Un precedente claro es noviembre de 2021, cuando un doble techo marcó el fin del ciclo alcista y el comienzo de uno bajista. En este caso, la evolución del conflicto entre Israel e Irán será determinante, ya que una escalada podría impactar directamente en el mercado”.

Lo cierto es que el petróleo anoche estaba con alzas menores a las esperadas. Al principio hubo una sobrerreacción que lo llevó por encima de USD 80, pero pronto recortó aumentos y el Brent, de referencia en la Argentina, estaba en USD 77,50 (+2,74%).

Los mercados mostrarán hoy en el precio de las petroleras cómo afecta el conflicto. Tal vez las empresas de gas sean las más beneficiadas. Y habrá que ver qué medidas toma el Gobierno para que los aumentos de petróleo y gas no se trasladen a precios y tarifas en vísiperas electorales.

Los inversores ahora tienen tres temas para preocuparse: inflación de junio, aumento extra de jubilaciones y pensiones que trata el Congreso y las elecciones de setiembre y octubre.