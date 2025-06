500 días de Milei: el diagnóstico de cuatro economistas sobre el plan libertario y lo que viene para la economía

Gustavo Gavotti

Cuatro economistas debatieron sobre los resultados del programa económico de los primeros 500 días del gobierno de Javier Milei y plantearon cuáles son los desafíos y las señales de alarma hacia adelante.

En un evento organizado por la Fundación Libertad celebrado en la universidad ESEADE, Fausto Spotorno (Orlando J. Ferreres), Miguel Boggiano (Carta Financiera), Federico Domínguez (Pampa Capital) y Ramiro Castiñeira (Econométrica) abordaron el diagnóstico de la situación fiscal, el peso del contexto global, la dificultad para reducir el riesgo país y los factores que limitan el crecimiento de la inversión.

Fausto Spotorno destacó que “muchos de los problemas que afronta el Gobierno ahora son externos”. Subrayó que, a pesar de que “el programa está bien”, se implementa en “un contexto global súper complicado”. Remarcó que “la inversión extranjera directa está saliendo más que entrando” y explicó que “la deuda de los países desarrollados está al nivel de la Segunda Guerra Mundial, con tasas de interés más altas y déficits fiscales generalizados”.

Fausto Spotorno, de la consultora Orlando J. Ferreres. Foto: Gustavo Gavotti

Para Spotorno, los inversores “buscan seguridad, no rendimiento”, lo que complica la situación de países como Argentina: “Hoy el mundo busca seguridad y la Argentina nunca le dio seguridad a ningún inversor”. Agregó que “el equilibrio fiscal es garantía de no tener una crisis financiera” y advirtió que “el riesgo país sigue en 600 y pico porque los inversores no están mirando a la Argentina”.

Al analizar la dinámica de la deuda, afirmó que “de acá a fin de año vencen 46 billones de deuda en pesos” y que “el problema son las Lefi, que vencen 26 billones en julio”. Señaló que “de cada 100 vencimientos, Caputo paga 85 y el resto emite”, lo cual “es una especie de malabarismo” en un contexto sin acceso al mercado internacional. Sobre la inversión, indicó que “está en 19% del PBI pero es completamente insuficiente, tiene que ser como mínimo 20 puntos del PBI”. También observó que “la construcción representa el 50% de la inversión y no anda porque faltan financiamiento y acceso al crédito”.

Spotorno planteó que “Brasil se volvió mucho más barato que Argentina” y que “la distancia en costo salarial es casi 50%”. Según su diagnóstico, “el dólar barato hoy puede ser una herramienta útil porque la prioridad es bajar la inflación”, pero advirtió: “Las dos veces en los últimos 30 años en que el dólar bajó más de los $1.100 volamos por el aire”. Por eso, estimó que “entre $1.100 y $1.500 es el tipo de cambio que tiene que tener Argentina”.

Miguel Boggiano, de Carta Financiera. Gustavo Gavotti

Miguel Boggiano relativizó la vigencia de las restricciones cambiarias: “Yo creo que el cepo no existe más. ¿Alguien cree que hay alguien atrapado en pesos? No lo veo”. Frente a la persistencia del riesgo país, planteó que “hay una discusión de por qué sigue tan alto”. En su visión, parte de la explicación radica en “la lógica de que tiene que acumular dólares el BCRA y el que lo tiene que hacer es el Tesoro”.

En relación con la deuda externa, advirtió: “La Argentina tiene que pagar entre 8 mil y 10 mil millones de dólares en lo que queda del mandato. La duda es de dónde lo vamos a sacar”. Aunque reconoció el peso del entorno internacional, expresó un matiz: “Estoy un poco menos preocupado por el contexto global”.

A pesar de las dificultades, se mostró más optimista: “Además del superávit fiscal tenés otras fuentes de ingreso, entre energía, minería y energía nuclear. El país está más blindado”. También puso el foco en las expectativas electorales: “¿En qué momento el mercado dice que hay una alta probabilidad de que Milei gane las elecciones legislativas? ¿Es septiembre, agosto, julio? La experiencia dice que son tres meses antes de la elección”. Según su análisis, una victoria legislativa mejoraría sus chances de reelección.

En relación con el nivel de precios, Boggiano valoró la reciente desaceleración: “El dato de inflación de 1,5% me parece espectacular. Para todos los lloradores de reservas, me imagino al Presidente diciendo que no le importa un carajo las reservas”.

Federico Domínguez, de Pampa Capital. Gustavo Gavotti

Federico Domínguez describió el plan económico como una estrategia de cuatro etapas. “Lo mejor que se hizo hasta ahora fue lo fiscal. La Etapa 1 fue el equilibrio fiscal basado en recorte de gastos. Ahí sentó las bases”. En la segunda etapa, continuó, “se fija la base monetaria amplia y empieza a bajar la inflación”. Para Domínguez, la Etapa 3 será “cuando se sale del cepo con acuerdo con el FMI”, lo que permitirá avanzar hacia “un tipo de cambio libre con reservas positivas y sin emisión”.

Proyectó que “las condiciones monetarias están dadas para tener una inflación menor a 1% en los próximos meses” y que la Etapa 4 implicará “bajar el riesgo país, volver a los mercados y remonetizar la economía en pesos y en dólares”. En términos internacionales, destacó que “si llega a haber un conflicto global, siendo producto de energía y alimentos, la Argentina queda en una buena posición”.

Domínguez enfatizó que “los resultados del programa hablan por sí solos” y que “tuvimos un crecimiento entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 de 6%”. Además, afirmó que “no veo condiciones estructurales para un aumento de desempleo” y que “si se mantiene la baja de la inflación al Gobierno le tendría que ir muy bien en las elecciones”.

Sobre el plano político e institucional, sostuvo que “después de octubre hay dos reformas importantes: la reforma laboral y la competencia fiscal entre las provincias y la Nación”. Concluyó que “la Argentina está haciendo un camino auténticamente liberal”, diferenciándolo de Estados Unidos, que “se está alejando de las bases que lo hicieron grande”.

Diagnóstico histórico y apuesta liberal

Ramiro Castiñeira ubicó la situación actual en una perspectiva histórica: “La Argentina fue una etapa extremadamente larga de delirio macroeconómico. Abandonó las ideas liberales de su fundación”. Recordó que “era un país en el que entraron hasta 6 millones de inmigrantes, como si ingresaran 25 millones hoy. El motor de la economía eran las exportaciones”.

Ramiro Castiñeira, de Econométrica. Gustavo Gavotti

Según su análisis, la decadencia se acentuó cuando “entramos en un ciclo en que el motor era el placebo del gasto público” y se comenzaron a aplicar políticas como “retenciones a las exportaciones y desdoblamiento cambiario”. Advirtió que “por subestimar la batalla cultural perdimos esta batalla” y que “nos fumaron en pipa con frases como que la emisión no genera inflación”.

Castiñeira trazó una línea de continuidad entre distintos gobiernos: “Frondizi intentó equilibrar las cuentas públicas, unificar el tipo de cambio y liberar los precios. Después vino Menem, que también unificó, eliminó retenciones y controles. Macri también lo intentó, pero no equilibraron las cuentas públicas y volaron por el aire. El diagnóstico de Macri era el correcto, el equipo no”.

En ese marco, consideró que “ahora Milei, al igual que Frondizi, Menem y Macri, tiene el diagnóstico correcto”. Destacó que “es el primero que libera el tipo de cambio ya con las cuentas equilibradas” y que “las chances de que salga bien son altísimas”. Para Castiñeira, “es la primera vez en que las operaciones son reflejo de oferta y demanda. Es un precio que no está regulado”.