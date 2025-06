Cómo quedaron las escalas del monotributo en junio 2025, categoría por categoría, y cuándo se paga

El esquema del monotributo se ajusta semestralmente según la inflación acumulada medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya tiene definidas las escalas para el pago del monotributo de junio con un pequeño cambio en la fecha de vencimiento. Además, los contribuyentes deben tener en cuenta los montos máximos ya que se acerca la fecha de recategorización.

Las escalas rigen desde el 1° de febrero y se mantendrán sin cambios hasta agosto, cuando se aplicará la próxima actualización. El esquema del monotributo se ajusta semestralmente según la inflación acumulada medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que define los topes de facturación y la ubicación en cada categoría. No hay actualizaciones mensuales: el reajuste se aplica dos veces al año.

Cómo son las escalas del monotributo en junio 2025

Durante junio, los valores máximos de ingresos brutos anuales permitidos para cada categoría son los siguientes:

Categoría A: $7.813.063,45

Categoría B: $11.447.046,44

Categoría C: $16.050.091,57

Categoría D: $19.926.340,10

Categoría E: $23.439.190,34

Categoría F: $29.374.695,90

Categoría G: $35.128.502,31

Categoría H: $53.298.417,30

Categoría I: $59.657.887,55

Categoría J: $68.318.880,36

Categoría K: $82.370.281,28

Estos límites determinan la categoría de cada monotributista y definen los montos mensuales a abonar por impuestos, aportes previsionales y obra social.

Cuándo se vence el monotributo en junio 2025

La cuota mensual del monotributo correspondiente a junio de 2025 vence el lunes 23 de junio para todos los contribuyentes, sin importar la terminación de su CUIT. Este vencimiento fue ajustado debido al feriado nacional del viernes 20 de junio.

Cómo saber qué categoría debería tener

En julio de 2025, los monotributistas deben realizar la recategorización semestral obligatoria. Este trámite debe completarse incluso si los parámetros de facturación, superficie, consumo eléctrico o alquileres no han cambiado.

Para definir correctamente la categoría, se deben considerar los siguientes elementos acumulados en los últimos 12 meses:

Ingresos brutos

Superficie afectada a la actividad

Consumo de energía eléctrica

Alquileres devengados

En el caso de quienes llevan menos de un año de actividad, deben calcular el promedio mensual y proyectarlo a 12 meses para ubicar su categoría estimada.

Para quienes no presenten la declaración correspondiente dentro del plazo estipulado, ARCA aplicará una recategorización de oficio que podría derivar en una sanción económica. Las multas pueden alcanzar el 50% del monto del impuesto no ingresado, lo que incluye no sólo el componente impositivo sino también el previsional y el de obra social.

Cuál es el nuevo trámite obligatorio de ARCA a partir de junio 2025

Desde junio, ARCA incorporó una nueva exigencia para monotributistas dedicados al transporte de productos. A partir de la Resolución General 5678/2025, deben emitir obligatoriamente un remito digital por cada traslado de bienes muebles.

Esto implica que ya no será necesario imprimir estos documentos, siempre que se generen a través de los sistemas autorizados y puedan ser visualizados en formato digital durante todo el trayecto.

Este documento sustituye a los formularios en papel y debe incluir:

Fecha de emisión

Datos del emisor y receptor

Detalle de productos transportados

Lugar de salida y destino

Número de remito

Código de Autorización de Impresión (CAI)

El remito no necesita imprimirse ni incluir las leyendas de “ORIGINAL” y “DUPLICADO”, pero debe conservarse en formato digital durante al menos dos años. El incumplimiento de esta obligación puede implicar multas, retención de mercadería y otras sanciones.

La medida se enmarca en una agenda de desregulación más amplia y apunta a simplificar procesos, reducir costos y adaptarse a la digitalización de la gestión empresarial. El remito digital deberá ser emitido antes del inicio del traslado, mantenerse disponible durante el mismo y conservarse por al menos dos años. También deberá enviarse electrónicamente al destinatario y guardarse una copia para el emisor.