Por el último ingreso de dólares al BCRA, el Gobierno cubrió la deuda de julio y ratificó que pagará los vencimientos

El ministro de Economía, Luis Caputo (AFP)

Con el ingreso de USD 1.000 millones a las arcas del Banco Central por la liquidación del bono Bonte emitido ante el mercado la semana pasada, el Ministerio de Economía sumó unos USD 4.000 millones en la cuenta que tiene dentro de la autoridad monetaria y con esa operación, así, cubrió casi la totalidad de los vencimientos del 9 de julio. En ese contexto, el riesgo país aún se sostiene por encima de los 600 puntos, casi dos meses después del anuncio del acuerdo con el FMI y el inició del régimen cambiario de flotación.

Ese día vencen unos USD 4.300 millones de bonos Bonares y Globales en moneda extranjera y el Poder Ejecutivo deberá pagar parte de esas obligaciones a tenedores en el exterior y en la plaza local. Ese pago tendrá un impacto en reservas, en semanas en que el mercado estima que el equipo económico tendrá problemas para alcanzar las metas intermedias pactadas con el FMI en términos de acumulación de divisas.

El Palacio de Hacienda ratificó la voluntad de pago de los cupones dentro de poco más de un mes y un hombre clave de Luis Caputo mencionó que hay un “clima negativo” en el mercado sobre la perspectiva de cumplimiento del umbral mínimo de reservas comprometido con el organismo, pero también habló sobre dudas para el pago de julio.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, a través de su cuenta de X, afirmó: “Veo que se está tratando de generar un clima negativo con respecto a nuestra meta de reservas dentro del programa con el FMI y el vencimiento de nuestras obligaciones en julio”. El funcionario apuntó contra sectores que, según sostuvo, suelen anticipar escenarios adversos cada vez que se acerca un pago importante o cuando hay definiciones pendientes con el organismo.

“Por lo general son los mismos que generaron el mismo clima cada vez que tenemos un vencimiento o cuando no podíamos hablar del nuevo programa con el FMI antes de anunciarlo”, escribió. Y recordó que el acuerdo firmado superó las proyecciones previas: “Excedió todas las expectativas que tenía el mercado previo a su anuncio y ha sido la salida de un esquema de tipo de cambio fijo a flotante más exitosa de la historia argentina”. En ese marco, reiteró que el Gobierno garantizará el cumplimiento de sus compromisos. “Argentina cumplirá con sus obligaciones en julio, como hemos cumplido con todos los vencimientos que tuvimos que afrontar desde el 10/12/23”, aseguró.

En un informe de este miércoles, Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que el Gobierno podría necesitar más tiempo para alcanzar la meta de acumulación de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional. “Si la fecha de revisión no se modifica, ya se da por descontado un waiver, dado que habría que acumular alrededor de USD 4.050 millones antes del viernes que viene (13 de junio), en base a nuestros cálculos”, indicó la consultora. Esa estimación se basa en el escenario de desembolsos proyectado por el equipo económico al anunciar el nuevo programa con el FMI.

PPI detalló que parte del cumplimiento depende de ingresos que aún no se concretaron. “Tenemos en cuenta que, en algún momento de esta semana o la que viene, se desembolsará el Repo con bancos del exterior por USD 2.000 millones y al menos USD 623 millones de organismos internacionales para llegar al tope de USD 3.060 millones de financiamiento acumulado desde principio de año". No obstante, aclararon que “sólo USD 500 millones incrementarían las reservas netas bajo la metodología del FMI, ya que los primeros USD 1.500 millones de financiamiento privado en moneda extranjera no contabilizan”.

La consultora también expresó dudas sobre la capacidad del Tesoro para alcanzar el objetivo de reservas a pesar de las licitaciones previstas. “Si bien hay cuatro licitaciones programadas hasta fines de julio (13 de junio, 25 de junio, 7 de julio y 29 de julio), en las que podrían ofrecerse Bontes que se suscriban con dólares, Argentina tiene que pagar un poco más de USD 4.300 millones de vencimientos de Globales y Bonares el 9 de julio.”

Según sus cálculos, “si el Tesoro emite Bontes por USD 1.000 millones en cada licitación que resta hasta fines de julio, conseguiría USD 4.000 millones”, lo que permitiría cubrir la mayor parte de esos vencimientos. Sin embargo, concluyen que “aún tendría que acumularse alrededor de USD 4.000 millones para cumplir con la meta de reservas”.

Desde Adcap Grupo Financiero también advierten que el panorama asoma desafiante. “Es poco probable que el Banco Central logre alcanzar las metas de reservas, lo que sugiere que, si no se puede posponer la revisión de junio, el Gobierno probablemente solicitará un waiver”, coincidieron.