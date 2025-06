Los bonos en pesos son la cobertura elegida por inversores que esperan la inflación de mayo para tomar decisiones

A pesar de la suba de las Bolsas de Nueva York, el mercado de acciones local se desplomó a los niveles de resistencia, medido en dólares

El derrumbe de la Bolsa y el comportamiento errático de los bonos son muestras del sentimiento de los inversores que tienen su mente puesta en la inflación de mayo y las elecciones de octubre. Además, están preocupados por el escenario internacional debido a la inestabilidad arancelaria.

Es tanta la aversión al riesgo, que las acciones petroleras, que debían haber subido por el notable aumento de más de 3% del crudo en el mundo, perdieron 3% promedio, como se vio en los casos de YPF y Pampa Energía. La contracara fue el ETF, el índice internacional que representa a las empresas de energía, que subió 1,31% mientras se encendía la recomendación de “comprar” en los papeles del sector en la Bolsa de Nueva York. Anoche, en el after market, el petróleo Brent parecía frenar su rally de alzas.

Según Matías Togni, analista de la consultora Next Barrel, el petróleo rebotó luego de la confirmación de la OPEP de un incremento de 411 mil barriles por día para julio, algo que el mercado ya descontó.

Sobre la tendencia del petróleo, Togni opinó que el horizonte no es demasiado alentador, ya que la demanda en Asia no está creciendo como se pronosticaba y la oferta, a pesar de los bajos precios, sigue aumentando. “La batalla es por market share entre la OPEP y los productores occidentales. Entre estos productores está la Argentina, que empezó a sentir el impacto de los precios bajos, no en Vaca Muerta sino en el convencional, al punto que las exportaciones de petróleo para julio son restringidas por falta de flujo desde la cuenca de San Jorge. Vaca Muerta hoy está más enfocado en reemplazar esta producción del convencional que en incrementar las exportaciones”, aseguró

A pesar de la suba de las Bolsas de Nueva York, el mercado de acciones local se desplomó a los niveles de resistencia, medido en dólares. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 3,19% con papeles como Celulosa que bajaron 7% y varias acciones que tuvieron negativos superiores a 5 por ciento.

Un dato curioso es que Donald Trump elevó los aranceles del acero a 50% y los ADR de Ternium y Tenaris, empresas que producen en Estados Unidos y México (exceptuada de la suba de aranceles) subieron más de 5% en dólares en Nueva York mientras caían en la misma proporción en la Argentina.

La desorientación es mayor si se ve que los dólares financieros bajaron porque las provincias ya compraron los USD 402 millones que necesitaban para cancelar cupones de sus bonos de deuda externa. CABA fue el mayor demandante con USD 330 millones.

El MEP y el contado con liquidación (CCL) bajaron 0,7% al cerrar a $1.183,78 y 1.196,20 pesos. El blue cedió $15 a 1.165 pesos. Para hoy siguen ofrecidos.

La pregunta es dónde invertir en este escenario tan volátil. Según Lucas Silva, Head Portfolio de los Fondos Crecer del Banco Ciudad, conocido el resultado de la última licitación de mayo, con una tasa del nuevo Bonte 2030 en la cota superior de las estimaciones previas, el mercado local evalúa estrategias a la espera de la confirmación de las expectativas de los economistas sobre el índice de precios de mayo que propicie las condiciones de junio. “El Fondo Crecer Ahorro con posiciones cortas en Lecap es nuestra recomendación para inversiones conservadores, mientras que para perfiles más arriesgados el Fondo Crecer Renta Plus luce atractivo dada la posición de la cartera en Bonos Duales 2026 y Bonos CER 2026 que tienen tasas reales superiores a 9%”, destacó.

Los rendimientos de las Lecap y Boncap a tasa fija tuvieron alzas en todos los tramos de la curva y promedian 2,4% efectivo mensual para el corto plazo y 2,2% para el mediano.

Los bonos CER cotizaron con leves caídas en los plazos más cortos, apostando a una inflación más baja en mayo.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron apenas USD 399 millones. Las reservas, por el ajuste estacional de los fines de mes de los encajes por depósitos en dólares en los bancos, subieron de USD 937 millones a 37.791 millones. En la rueda anterior habían bajado USD 1.514 millones.

Según la consultora F2 “el primer paso de junio en el mercado de dólares futuros fue con un volumen relativamente bajo. Se negociaron 455.755 contratos y todas las posiciones se ajustaron en el mismo sentido que el tipo de cambio oficial, o sea en rojo. El interés abierto apenas agregó unos 15,4 millones y fin de diciembre tuvo una variación acorde al resto de las posiciones que tienen vencimientos cercanos a fin de año”.

El director del Banco Central, Federico Furiase, resaltó que la entidad está saneada y lista para defender con las suficientes reservas una paridad del dólar en 1.000 pesos.

Anoche, en el after market, las Bolsas de Nueva York operaban con leves bajas, algo que se podría revertir, como sucedió en la rueda de ayer. El oro cotizaba casi neutro.

Para hoy se espera la reacción de los inversores ante las bajas y los precios de oportunidad de las acciones. El tema es que todo lo que sucede es temporal y la tendencia negativa tanto en bonos como en acciones. De allí el refugio en títulos a tasa fija o plazos fijos.