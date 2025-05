Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai: “Ya se venden más SUV que pick-ups y las fábricas de camionetas van a tener que bajar los precios”

Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Argentina, aseguró que los precios van a seguir bajando por la mayor oferta de importados

“El mercado está creciendo un 80%, lo que es espectacular para todas las marcas. Y en el caso de Hyundai, ese crecimiento es del 500%, lo que nos permite volver a lo que siempre debió ser para una marca de autos importados de envergadura en todo el mundo”, dijo Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Argentina, en el evento de presentación del nuevo SUV Creta 2025 que ya llega importado desde Brasil.

Más allá del lanzamiento en sí mismo, el empresario aprovechó la oportunidad para mostrar una foto del sector automotor argentino, en el que ya se venden más autos importados que nacionales.

“Fue fundamental que eliminaran la primera escala del impuesto interno. Eso hizo que muchos clientes que compraban pick-up porque los SUV eran muy caros por el impuesto al lujo, se estén volcando a este tipo de autos. De momento, se tuvieron que poner las pilas los fabricantes de pick-ups. Ya no aumentan los precios como antes, tienen stock y entrega inmediata, y empezaron con las bonificaciones. Subieron las ventas de los SUV y ya superaron a las pick-ups. Está bien, todos tenemos que competir y eso va a llevar a que bajen los precios”, señaló.

Cavicchioli hizo hincapié en las mejores condiciones actuales, mencionando como puntos salientes la reducción del efecto de los impuestos internos, con la eliminación de la escala 1 y la baja a un impacto real de la segunda que pasó de un 53% al actual 22%, y la eliminación de la percepción del doble IVA (20%) que se cobraba en la Aduana y ya no se retiene más.

Las condiciones para importar autos son mucho más favorables y el mercado así lo muestra, con un 45% de autos nacionales y un 55% de otras procedencias (Foto: Shutterstock)

También dijo que “lo que está faltando en el gobierno de Milei, es que se pueda pagar como se paga en todo el mundo, pago vista y pago anticipado. Eso hoy no se puede, se puede pagar una vez nacionalizada la mercadería y como el auto se compra en Corea, puede tardar unos tres meses en llegar”, comentó.

“Hasta hace unos meses trabajábamos con el dólar CCL, que era más caro, pero nos permitía pagar cuando queríamos. Ahora nos pasamos al dólar oficial, pero curiosamente, con el dólar oficial tenemos más restricciones que con el CCL”, explicó.

Su optimismo ante el momento actual está sostenido en las condiciones macroeconómicas, y en las libertades para importar, pero también en otras variables que definen el mercado actual, en el que los autos brasileños representaron en el primer cuatrimestre del año el 46%, mientras los argentinos llegaron al 45%.

“No voy a hablar bien de Milei, eso se lo dejo a algún directivo de Adefa”, dijo Cavicchioli, “pero esta vez nuestra línea actual va a superar nuestro mejor momento histórico porque ya no dependemos tanto de la fluctuación del tipo de cambio o de restricciones a la importación, pero además, porque no dependeremos tanto de productos de extra zona que pagan el 35% de arancel. Nuestros dos modelos de mayor volumen vienen de Brasil, y por lo tanto, no pagan el arancel que antes pagábamos con nuestros importados provenientes de Corea”, explicó.

Cavicchioli dijo que los fabricantes de pick-up ya no aumentan los precios como antes, tienen stock y ofrecen bonificaciones

En cuanto a la habitual comparación que se hace con los precios de los autos entre Argentina y Brasil, dijo que no debe haber tanta diferencia. El costo es de unos USD 3.000 dólares entre flete y logística, y por eso justificó que el Hyundai Creta que acaba de lanzar en el mercado local con un precio de USD 35.000, en Brasil se venda a USD 32.000.

“El dólar en Brasil se movió entre 5 y 6 reales durante los últimos 5 años. Entonces, si se toma la foto con el dólar a 6 reales te va a dar una diferencia muy grande que si esa foto es con el dólar a 5 reales. Creo que hay que tomar un promedio para evaluarlo”, aclaró.

Más allá de la coyuntura, el empresario dijo que “Argentina está en el camino correcto, sacando todas las trabas y restricciones y con la llegada de nuevas marcas que van ganando espacio en el mercado. Esto es mejor para el cliente, porque al haber más opciones los precios van a tener que bajar”.

Sin embargo, también hizo una observación con reservas respecto a la efectividad del cupo de autos híbridos y eléctricos que el gobierno habilitó para ser importados sin arancel de extrazona, donde cree que no se está cumpliendo el objetivo de empujar los precios para abajo.

Para el CEO de Hyundai, el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos no está cumpliendo totalmente con el objetivo del gobierno porque hay muchos autos chinos de gran porte

“El objetivo del gobierno era que los autos económicos tuvieran un valor más bajo. Pero estamos viendo que los mayores cupos se están asignando a autos no económicos. Muchos son SUV de segmento C. Entonces, así como pasó en otra época, que el cupo para híbridos y eléctricos se terminó usando para autos de alta gama, ahora vemos que no fueron al auto chico, sino que lo están aprovechando para traer autos más caros sin pagar el arancel de importación”, sentenció.

Esta observación no parece dirigida a las terminales automotrices argentinas porque, según reconoció, “no tomaron tanto volumen del cupo”. La explicación que encuentra Cavicchioli a que con un precio de USD 16.000 FOB (libre en puerto de embarque) puedan entrar al país vehículos medianos y medianos grandes está en el precio. “La mayoría de las asignaciones son autos chinos. Pareciera que son más competitivos y pueden llegar a 16.000 FOB con autos de mayor porte”, señaló.