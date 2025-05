El mercado proyecta una inflación de 2% para mayo y Caputo aseguró que el IPC va a bajar más rápido de lo esperado

Caputo aseguró que no habra cimbronazos con el tipo de cambio

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la inflación va a bajar más rápido de lo que cree el mercado y convergerá al nivel internacional, mientras reiteró que el tipo de cambio debería tender hacia el piso de flotación: “No hay que esperar cimbronazos”, aseguró.

En los últimos días, las consultoras que miden la evolución de los precios detectaron que la inflación viaja en mayo a ritmo de 2% mensual.

“El dólar lo fija el mercado. Sacamos el cepo y está en los mismos niveles que el oficial, lo que demuestra que no estaba bajo. Lo más probable es que siga para abajo”, sostuvo el ministro de Economía al referirse a la evolución del tipo de cambio. “Lo que seguro no hay que esperar es cimbronazos. Con superávit y sin emisión, eso no va a pasar”, aseguró.

En relación con la inflación, Caputo fue tajante: “La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Sin emisión y con superávit, va a converger al nivel internacional”, dijo en una entrevista con LN+. Según el funcionario, la dinámica dependerá de la velocidad en que se recupere la demanda de dinero: “Podría pasar antes de lo que creemos. Tengo la expectativa de que va a pasar antes de lo que se cree”.

Poco combustible en pesos

Sobre el funcionamiento general de la economía, afirmó que “el nivel de combustibles (dinero en el mercado) es muy bajo. Para una economía ordenada, la cantidad de pesos para sostenerla es poca”. En ese sentido, mencionó dos caminos posibles: “Se puede remonetizar en pesos o en dólares. Si se usan los dólares de la gente, va a facilitar ese proceso”.

Caputo también se refirió al comportamiento del sector privado: “Todo lo que hacemos es para bajar los precios. Vinimos a bajar impuestos, bajar regulaciones y abrir la competencia. Y el sector privado tiene que competir”. Indicó que al comienzo “los empresarios no nos creían nada”, pero que hoy “son muchos los que se dan cuenta de que vamos a un modelo diferente y que nos va a ir bien”. “Empiezan a invertir, a ser más eficientes o prefieren vender la compañía si no se adaptan al nuevo margen. Va a haber ganadores y perdedores”, señaló.

Caputo replicó a Darín, que en la Mesa de Mirtha Legrand dijo que una docena de empanadas costaba 48.000 pesos

En otro tramo, respondió a los dichos del actor Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand sobre el precio de las empanadas: “Me dio vergüencita ajena, se quiso hacer el nacional y popular. Las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como que vayas a Porsche y le digas a Mirtha: los autos salen 200 mil dólares. Las empanadas no valen eso, negro. Se come una buena docena por 16 mil pesos”.

Inflación: últimas proyecciones

La consultora Equilibra, que hace seguimientos semanales de precios de alimentos y bebidas actualizó su proyección mensual tras incoporar los datos de la tercera semana de mayo y espera un IPC de 2 por ciento.

“Tras la deflación observada la semana previa liderada por el hot sale, algunos rubros que habían mostrado bajas significativas esta vez lideraron la inflación semanal (ropa, muebles y equipos electrónicos, principalmente), poniendo fin a las rebajas”, planteó. En la tercera semana los precios subieron 0,8%, por lo que el promedio de las últimas 4 está en 1,8% y la proyección para este mes es de 2 por ciento.

LCG, por su parte, detectó una fuerte suba semanal de 2,1%, que compensó la marcada caída de 1,6% que había tenido la semana anterior su relevamiento de alimentos y bebidas. Los aumentos en carnes (+2%) y verduras (+4%), tras una semana previa de bajas, representaron cerca de la mitad de la suba semanal en alimentos y bebidas (+2,1 por ciento). El segundo rubro que más aportó fue el de panificados, cereales y pastas, con un alza del 2 por ciento.

Por su parte, Econviews registró “una variación semanal de -0,5% en la tercera semana de mayo para una canasta de alimentos y bebidas en Gran Buenos Aires”. “Entre categorías destacan verdulería (-5,5%) y bebidas (0,8 por ciento). La canasta acumula una suba de 0,8% en las últimas cuatro semanas”, concluyó esa consultora.