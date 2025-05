Sin brecha en el dólar, varias automotrices lanzaron bonificaciones para mejorar las ventas antes de fin de mes

La flotación del dólar y la desaparición de la brecha entre el oficial y el paralelo, generó que muchos clientes que compraban en efectivo decidieran esperar para invertir en un 0 km - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco de terminar el mes, no es casual que cuatro de las siete automotrices argentinas hicieron movimientos inesperados en su oferta para buscar un resultado que mejore los números parciales de ventas que alcanzaron en los primeros 15 días de mayo.

Lo que parece estar ocurriendo es que la desaparición de la brecha cambiaria tras la salida del cepo y la nueva flotación del dólar entre las bandas de $1.100 y $1.400 hizo que una proporción considerable de clientes decidiera postergar su decisión de compra de un cero kilómetro esperando mejores condiciones.

Como se sabe, todas las marcas tienen mensualmente objetivos de ventas que cumplir. Esos objetivos dependen no sólo de su política de precios, sino, fundamentalmente, de su red de concesionarios. Estos son los que tienen premios al cumplir esos objetivos. Los premios representan ganancia pura para cada punto de venta.

Volkswagen Argentina lanzó una bonificación del Polo Track bajando su precio de 29,7 a 24 milloes de pesos, pero es sólo por 200 unidades antes del 31 de mayo

Sorpresa

La primera sorpresa vino del lado de Volkswagen Argentina, que lanzó un programa corto y muy agresivo para vender un cupo limitado de VW Polo Track con un precio muy bajo en comparación con las listas que habían distribuido en la primera semana, y en la que habían aplicado un aumento promedio de 1,3% en relación con los precios de abril.

La nueva propuesta de VW con su modelo de acceso consta de ofrecer el Polo Track con un precio promocional de $23.990.000, lo que implica una baja de precio del 19% respecto a los $29.715.750 con el que se habían actualizado los precios este mes.

Sin embargo, la ofensiva comercial tiene otras dos características especiales, ya que ofrece los primeros 3 servicios bonificados y una financiación a tasa 0% por un plazo de 12 meses. La oferta es por tiempo y volumen limitado, ya que vence el 31 de mayo y sólo está disponible para 200 unidades. El precio de lista de la marca no cambió, ya que por estas cualidades específicas se tratará de una bonificación aplicada por el concesionario sobre el precio de venta al cliente final.

En la segunda quincena de mayo volvió la Chevrolet Season con mayor plazo para financiación a tasa 0%

También con un plazo de vencimiento el 31 de mayo, General Motors Argentina renovó la Chevrolet Season, un programa que frecuentemente lanza promociones o bonificaciones puntuales y temporales. En este caso se basaron en una mayor oferta de financiación a tasa desde 0%, pero extendiendo los plazos hasta 30 meses, para la gama Onix, Tracker, Spin, S10, Montana y Trailblazer

A mitad de semana, el tercer anuncio vino del lado de Renault Argentina, aunque en este caso fue reforzando su actual batería de financiación con el regreso de los Renault Days.

Al comenzar mayo, había ofertas tanto de autos térmicos como eléctricos. Con el anuncio de los Renault Days, la oferta se amplia con la llegada de mayores plazos de financiación, aunque, al igual que la oferta de Vokswagen, por un breve lapso de tiempo, ya que el programa termina el 31 de mayo.

Las nuevas condiciones se aplican para Renault Kangoo Express (furgón) con tasa 0% hasta en 18 meses y hasta un 40% del valor del vehículo; Renault Kwid térmico con tasa 0% en 18 meses pero financiando hasta $10.000.000; Renault Duster, también con tasa 0%, plazo de 18 meses financiando hasta un 60% del valor; y Renault Kardian con las mismas condiciones pero un monto de hasta 15 millones de pesos.

Renault amplió el alcance de la financiación a tasa 0% hasta los 18 meses

En una situación completamente opuesta, Nissan Argentina también anunció una novedad, pero en este caso fue un aumento de precios del 1% en la lista que habían publicado dos semanas atrás.

Lo que sorprendió de esta decisión fue que la marca japonesa había sido una de las dos que habían tomado la postura de no aumentar los precios en mayo. La otra fue Ford, que finalmente quedó como la única que mantuvo esa estrategia.

Cierre de mes

“El plazo del 31 de mayo en casi todas las promociones no hace más que confirmar que se trata de movimientos para terminar el mes con números mejores de los que se están viendo. El mes se frenó bastante, y aunque seguramente será mejor que mayo de 2024, difícilmente se superen las 38.000 unidades. No es malo, pero no es lo que estaba sucediendo en los meses anteriores”, dijo un analista del sector, directamente relacionado con concesionarias oficiales de varias marcas.

“Con una devaluación del dólar del 8% y el aumento de casi todos los autos, el mensaje que se percibe es muy claro: “autos más caros”. Entonces no hay que sorprenderse de un freno en las ventas. No hay que olvidar que la mayoría de los clientes de ventas convencionales son personas que están dolarizadas, y ante el escenario de apertura o facilidad para inyectar sus dólares al sistema como el que plateó el gobierno, es perfectamente lógico que frenen operaciones y esperen novedades”, completó.