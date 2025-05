Clima de negocios: Por qué Marcos Galperin soltó las riendas de Mercado Libre y los posibles horizontes del argentino más rico

Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, seguirá siendo CEO de la empresa hasta fin de año (EFE/ Isaac Fontana)

“Parece Mirtha, que todos los años anuncia su retiro, pero no se baja nunca de la tele”. La frase la dijo hace más de una década, y con una sonrisa, un alto gerente de Mercado Libre sobre su jefe, Marcos Galperin.

Ahora las dudas parecen haberse despejado luego del anuncio de esta semana, que realizó en redes el propio empresario: el hombre más rico de la Argentina, con un patrimonio de USD 9.800 millones, según Forbes, dejará de ser CEO de la empresa de comercio electrónico y pagos virtuales más grande de la región.

¿Se despejaron de verdad las dudas? No tanto. No al menos para una persona con tantas capas como Galperin. “Marcos siempre está”, dice ahora otro pope de la compañía. Empleados y ex hablaron para esta nota, pero ninguno on the record. “Me odiaría si salgo a hablar de él en público”, resumió uno de ellos. “Marcos no va dar entrevistas por este tema”, confirmaron en su equipo de Comunicación ante el pedido de Infobae.

El empresario junto a Ariel Szarfsztejn, su sucesor

Lo cierto es que pocos creen que el hombre más rico de la Argentina pueda dejar del todo a su “bebé”. No por nada ocupará el cargo de “presidente ejecutivo”. No se retira par ser presidente del directorio: a su manera seguirá “ejecutando” en la empresa que fundó hace 26 años, la primera big tech local y el primer unicornio de Internet celeste y blanco, un verdadero gigante valuado hoy en USD 127.000 millones.

“Meli”, tal el ticker o código con el que cotiza en Wall Street, no para de crecer: la semana pasada alcanzó su valor histórico más alto, su acción que superó los 2.600 dólares por unidad, y se conoció el ranking de marcas de Kantar, que lo ubicó entre las 50 empresas más reconocidas del mundo, superando a otras como Nike y Disney, según destacó el propio empresario.

¿Qué va a hacer Galperin ahora, más aliviado de sus tareas operativas diarias? ¿Va a darle más bríos a una pasión tuitera que tiene algo relegada en los últimos meses o que, al menos, no tiene la intensidad de los tiempos electorales de 2023? ¿Se dedicará de alguna manera a la política? ¿Pondrá más foco en la dirigencia empresarial?

Galperin con el presidente Javier Milei, cuando el mandatario visitó la empresa en 2024

Más allá de algún pedido en redes de que se sume a la reconstrucción del PRO, y de las bromas sobre que al momento de su anuncio, Mercado Pago –la fintech que creó y cuyo negocio ya es más grande que el del comercio electrónico– incorporó el amarillo a su identidad corporativa, Galperin siempre se reconoció como un “ser político”. Incluso coqueteó con la función pública y en parte también con vida partidaria, al menos fiscalizando algunas elecciones para el PRO.

“No es algo que me dé satisfacción, pero es una responsabilidad que si vuelvo a la Argentina debería cumplir. Las dinámicas del sector público no me entusiasman demasiado. Pero uno crea su propia realidad y hay que involucrarse. Es un deber, pero no lo planifico ni estoy pensando en hacerlo”, dijo hace varios años. ¿Cambió de opinión? Su ferviente militancia por la gestión y las medidas de Milei, y su anterior cercanía al PRO, podrían ser una pista. En el entorno del empresario y en Mercado Libre no creen que “quiera meterse en semejante lío”, como describió uno de sus empleados. Él mismo reforzó esa idea el año pasado cuando le dijo a La Nación que no quiere ser presidente.

Una foto de los comienzos de Mercado Libre, junto a Osvaldo Giménez, actual presidente del área Fintech de la empresa; Hernán Kazah, exCFO y fundador del fondo de inversión Kaszek; Nicolás Szekasy, también exCFO y fundador de Kaszek; y Martín Lawson, advisor de Meli

¿Y otro cargo formal o informal? “Sería un gran abanderado de Argentina en el exterior. Es nuestro Elon Musk, ¿no lo vamos a aprovechar? Deberíamos. Sería razonable que Milei pudiera contar con él en ese sentido. Yo creo que a Marcos ese rol le puede entusiasmar. Es el Messi de los negocios. No se va a negar a dar una mano, pero no lo veo con el color violeta, ya se quemó con Macri. Pero ayudar, sí”, aseguró alguien que se define como su amigo.

¿Será? Hay algo que es indiscutible: Galperin admira a Musk y reconoce que es cholulo del dueño de Tesla y X, hoy asesor muy cercano a Donald Trump en EEUU. Y es obvia su alineación ideológica con Milei, quien visitó la empresa el año pasado. “Gracias a empresarios como ustedes y su incansable esfuerzo que el país saldrá adelante. Son sus inversiones las que generan riqueza y empleo”, señaló el Presidente. “El único que puede generar riqueza en el país y en el mundo es el empresario, no el político”, dijo mirando a Galperin.

Se dice de Marcos

El rumor creció, en grupos y conversaciones uno a uno, entre los empleados el mismo día, minutos antes del posteo con la decisión, una carta que escribió Galperin en persona.

“Fue una sorpresa a medias. No sabía la fecha, pero iba a pasar. Hubo buena reacción interna y también en los mercados. Marcos dijo que se iba a bajar en un buen momento de Meli y hace años que la empresa crece y se supera, son todos buenos momentos”, destacó el viernes pasado un ejecutivo de primera línea de la empresa.

Fue fiscal del PRO en las elecciones de 2019 (@marcos_galperin)

“Seguirá teniendo un rol estratégico ejecutivo y, lo más importante, su presencia garantiza que se mantenga la cultura de la empresa. Sale del día a día, pero va a consolidar su rol de alguien que mira y piensa en el largo plazo”, agregó otra persona cercana a Galperin.

El empresario que lo conoce hace mucho y que se considera su amigo, puso foco en que, a esta altura, Galperin ya no tiene desafíos económicos. “Ni personales, ni para la empresa, que no para de crecer y va a seguir. Él repite que nunca soñó con alcanzar lo que alcanzó y que ahora el foco estará en dar una mano. Ahora es tiempo de otros focos y de ayudar al ecosistema emprendedor. Volver a las raíces, tener más tiempo para hacer cosas en las que piensa hace tiempo. Sobre todo, ayudar a emprendedores”, destacó.

En las altas esferas de Mercado Libre remarcan que la decisión fue muy pensada y que desde hace al menos una década analiza cómo llevar adelante el recambio generacional. “Es espectacular que no piense en quedarse atornillado al ego y en perpetuarse, aunque es difícil soltar el timón de ese barco. En rigor, es una movida con la que cambia el ego de toda la compañía porque les dice a todos que nadie tiene el asiento asegurado. Nadie hace eso, ni en las empresas, ni en la política”, dijo el empresario.

Junto a su esposa Karina en la cumbre tech de Sun Valley, en 2016 (Bloomberg)

Quienes más lo conoce aseguran que Galperin quiere volver al país, pero que no lo va a hacer por el momento. Tuvo fuerte impacto los días dramáticos de 2019, cuando sintió que causas judiciales en su contra –que nunca prosperaron– buscaban ponerlo en el lugar del empresario vinculado al macrismo que iba a terminar preso. Imaginó que le iban a hacer “una cama” justo antes de la asunción de Alberto Fernández, –a pesar de que fue el primer empresario en visitarlo luego de que ganara las PASO–, no lo dudó y se fue con su familia de un día para el otro a Uruguay. Del otro lado del Río de la Plata, ya había vivido durante gran parte de los gobiernos de los Kirchner, cuando emigró luego de algunos episodios de seguridad e intentos de secuestro que sufrió su familia.

Las cosas parecen muy diferentes ahora. Aunque sus hijos mayores viven en el país, por el momento seguirá en Montevideo. Viaja muy seguido al país y mantiene una actividad empresaria nutrida, más allá de sus negocios: se lo ve activo en AEA y Endeavor, por ejemplo, y asiste todos los años al Foro Llao Llao.

La sucesión

Los puntos centrales de su carta son:

Será Executive Chairman y seguirá “muy involucrado en Meli” (por si quedaba alguna duda).

No se va a jugar al golf: tiene “la misma energía y pasión que el primer día”.

Es una decisión muy pensada y responde a que quiere un cambio generacional.

En ese contexto, Ariel Szarfsztejn fue elegido para comandar el día a día de la empresa.

En una de las visitas de Mauricio Macri a Mercado Libre cuando era presidente, en 2018

Szarfsztejn es “nuevo” en Mercado Libre: llegó en 2017. “Sé que Marcos va a seguir muy cerca, empujándonos como siempre a pensar en grande, involucrándose en la estrategia, ayudándonos a cuidar nuestra cultura y a navegar los desafíos de una nueva era marcada por la inteligencia artificial”, escribió el viernes en un emocionado posteo en Linkedin.

¿Hay alguno de los “viejos” generales de Meli molestos por la decisión? Quizás. Lo cierto es que había un puñado de vicepresidentes, que están con Galperin casi desde el momento cero, que podrían haberlo sucedido en una empresa que tiene desde siempre –y nada indica que dejará de tenerlo– una dinámica muy “marquista”, como definió uno de ellos hace un tiempo.

“Meli es una empresa hecha a imagen y semejanza de Marcos. Delega, obviamente, pero nadie hace algo que imagina que puede enojarlo. En algunos temas le gusta aplicar management conflict. Amaga todos los años con que se retira y tiene a muchos creyendo que son los ‘sucesores naturales’. A Marcos eso le encanta y, si bien no es que los hace pelear, muchas veces los deja pelearse”, agregó.

Paolo Rocca y Galperin en el Coloquio de IDEA, en 2017

Esa línea de “generales” de la primera hora la componen Osvaldo Giménez, presidente Fintech –hoy el negocio de Mercado Pago, que genera más ingresos que el comercio electrónico–; Martín de los Santos, CFO; Daniel Rabinovich, COO; y Juan Martín de la Serna, Executive Vice President de Asuntos Corporativos y presidente de Mercado Libre Argentina. También podría anotarse en ese grupo reducido a Jacobo Cohen Imach, Senior General Counsel, el abogado de la empresa y también responsable de relaciones gubernamentales, y Sean Summers, Executive Vice President de Marketing y a cargo de Mercado Ads.

“Tomé esta decisión después de evaluarla durante muchos años. Cuando cumplí 30, pensé que tomaría este paso a los 40. Cuando llegué a los 40, pensé que sería a los 45. ¡Cuando cumplí 50, pensé que era mejor no hacer más pronósticos!”, reconoció Galperin en su anuncio tuitero el miércoles pasado, ratificando su estilo “Mirtha”.

Reconoció que le costó mucho tomar una decisión “muy difícil” y prometió enfocarse desde el año que viene en la estrategia, la evolución del producto, la cultura, decisiones de asignación de capital, algunos proyectos puntuales y en cómo Meli usará IA para “transformar nuestro negocio y nuestra empresa”.

Dio un paso fundamental para que el unicornio que fundó lo trascienda a él y a su generación, como destacó. Pero no fue un “gracias totales”. Ni cerca.