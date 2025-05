Los dólares del colchón: el Gobierno ultima los detalles para atraer las divas que están fuera del sistema al circuito comercial

El Gobierno necesita darle combustible a la economía para evitar un freno en la actividad como consecuencia de un régimen monetario muy restrictivo (Foto: ARCA)

El inicio de la nueva etapa de remonetización en dólares con medidas que empujen el uso de los dólares ahorrados abajo del colchón deberá esperar un poco más. El Gobierno postergó por razones políticas la presentación de esa iniciativa para después de las elecciones de este domingo, tras un trabajo técnico complejo que se extendió hasta último momento y que, se conoció sobre el cierre de la semana, incluirá finalmente una instancia de discusión en el Congreso.

En la implementación de esta serie de medidas se cruzaron, en los últimos días, motivaciones de distinto tipo: por un lado, macroeconómicas. El Gobierno necesita darle combustible a la economía para evitar un freno en la actividad como consecuencia de un régimen monetario muy restrictivo.

Para eso, como no puede poner a circular nuevos pesos, apuesta porque ingresen al circuito formal los dólares ahorrados durante los últimos años por los contribuyentes que están fuera de los bancos. No es el primer ensayo para conseguir un resultado similar.

El último, sin ir más lejos, fue el blanqueo de capitales aprobado por ley el año pasado y que finalizó hace diez días. Ese ingreso de divisas -unos USD 20.000 millones en billetes- tuvo un correlato en el aumento de la cantidad de préstamos en moneda extranjera, una de las consecuencias que esperaba el equipo económico.

Otra motivación es política: fue la que terminó por decidir que la presentación formal se realice la semana próxima una vez que haya terminado la compulsa electoral porteña.

El Gobierno sostiene que no quiso exponerse a cuestionamientos del resto de los espacios políticos por una medida que recibió señalamientos por un potencial debilitamiento de los mecanismos de control de lavado de activos del narcotráfico, terrorismo y otros actos delictivos extremos.

El Gobierno suspendió el anuncio de la medida hasta la semana próxima

También hubo, de forma entrelazada, un intenso trabajo de legal y técnica para asegurarse que las medidas no queden expuestas a ese tipo de imputaciones.

El Gobierno necesitará que el nuevo mecanismo que quede vigente por decreto y siga cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia financiera y prevención de delitos como el lavado de activos para no recibir un llamado de atención severo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que supervisa las regulaciones de cada país sobre este tema.

Una de las medidas que con mayor insistencia trascendió y que el Gobierno evitó confirmar hasta el momento del anuncio oficial tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias.

El cambio implicaría una modificación en la forma de presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores autónomos. En Argentina, la normativa exige que cada contribuyente detalle con precisión sus consumos, ingresos y bienes. Este mecanismo obliga a informar tanto el monto de los ingresos como el nivel de los gastos.

El esquema impulsado propone eliminar la obligación de justificar en detalle el patrimonio al cierre del año fiscal. La propuesta se enfoca en habilitar la declaración exclusiva de las ganancias netas. De acuerdo con lo que trascendió, las personas con mayor patrimonio no se verían alcanzadas por esta simplificación.

Remonetización y reactivación

Respecto al impacto macro, el equipo económico cree que para sostener el ritmo de la actividad económica necesitará permitir una remonetización ya no en pesos sino en moneda extranjera, y ese mensaje fue expresado ante inversores en los últimos contactos que tuvo el equipo económico con representantes de fondos de inversión.

El Gobierno busca poner a circular los ahorros en dólares no declarados sin un blanqueo por ley (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo recopiló Adcap Grupo Financiero en un informe a clientes: “La economía necesita remonetización: se espera que el M2 (agregado monetario) suba del 4,5% actual del PBI al 8% histórico. Sin embargo, con el nuevo acuerdo con el FMI, los agregados monetarios se mantendrían estables respecto al PBI. Por eso, parte de esa remonetización deberá darse en dólares”, fue el mensaje que bajaron el ministro de Economía Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del BCRA, a los inversores.

Según la consultora Quantum, “hay un proceso marginal de monetización en dólares, coincidente con el levantamiento de las restricciones cambiarias a personas humanas y cuando la oferta neta de divisas (estacional en parte), podría generar más presiones a la baja al tipo de cambio nominal”.

En este marco, el Banco Central no está interviniendo en el mercado libre de cambios como comprador. “Es el sector privado (las personas humanas) el que lo hace”, señala el informe, al tiempo que destaca que “son las personas humanas las que están depositando los USD en los bancos”.

Nuevas medidas para fomentar el uso de dólares en la economía podrían “reforzar los motivos para incorporar divisas al proceso de monetización (Quantum)

Quantum remarca que nuevas medidas para fomentar el uso de dólares en la economía podrían “reforzar los motivos para incorporar divisas al proceso de monetización”.

No obstante, advierte la consultora del ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, que “sostenerlo en el segundo semestre del año representa un desafío”, ya que en ese período “la oferta estacional de divisas comerciales no tiene el volumen del primero”. En ese contexto, “aparece con mayor gravitación relativa el rol de los flujos de la cuenta capital, tanto privados como públicos”.

Un informe de Ieral de Fundación Mediterránea puso de manifiesto que los últimos indicadores sectoriales plantearon una luz amarilla en el semáforo (Foto: EFE)

En ese contexto, un informe de Ieral de Fundación Mediterránea puso de manifiesto que los últimos indicadores sectoriales de actividad plantearon una luz amarilla en el semáforo. “Gran cantidad de indicadores sectoriales y estimaciones alternativas a la estadística oficial dan cuenta de un freno en el crecimiento en el mes de marzo”. Según sus estimaciones preliminares, “se verificó una reducción en el nivel de actividad que compensa el crecimiento de los dos primeros meses del año”.

Esta desaceleración, señala el instituto, “coincidió con la aceleración inflacionaria que resultó marcada durante el comienzo del año, tanto en febrero como en marzo”, con consecuencias en la competitividad y en la recuperación del poder adquisitivo.

Además, el informe subraya que estos factores se combinaron con “un aumento de la incertidumbre que precedió al levantamiento del cepo”. Hacia abril, “es posible que estas condiciones sigan imperando”, dado “el pase a precios del ajuste en el tipo de cambio oficial y las oscilaciones de este dentro de la banda cambiaria”.

“Suponiendo que se logre movilizar en lo que resta del año tan sólo 2% de las tenencias y estimando las mismas en USD 400.000 millones, ello se volcarría en transacciones por USD 8.000 millones, generando ingresos fiscales por IVA de casi $1,6 billones, casi la mitad de lo que recaudó ese impuesto en abril”, estimó Agustín Monteverde.