Las acciones argentinas ganan hasta 7% en Wall Street, con el optimismo creciente por un acuerdo comercial entre EEUU y China

Los mercados acrecientan sus apuestas por un final consensuado para la "guerra" de aranceles.

Los mercados bursátiles internacionaes registraron importantes alzas este lunes después de que Estados Unidos y China anunciaran una suspensión temporal de 90 días en la mayoría de los elevados aranceles que ambas naciones habían impuesto durante los últimos meses, en lo que representa un significativo avance para desactivar la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

A las 13:50 horas, los indicadores de Wall Street progresaban en un rango de 2,3 y 3,8 por ciento, mientras que se extendían las alzas de hasta 4% para los ADR de compañías argentinas negociados en dólares, liderados por Edenor (+6,9%), Globant (+6,7%) e YPF (+5,9%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:50 horas)

Además, los bonos soberanos Globales -en dólares con ley extranjera- progresan un 1,5% en promedio en Wall Street, con una brecha de tasas de retorno respecto de los bonos del Tesoro de los EEUU que se estrecha a 666 puntos básicos en promedio.

Trump dice que logaron un “reinicio total” con China

En una declaración conjunta emitida tras intensas negociaciones celebradas durante el fin de semana en Ginebra, Suiza, ambas potencias acordaron reducir sustancialmente sus gravámenes para dar tiempo a más conversaciones. Estados Unidos disminuirá sus aranceles sobre productos chinos al 30% desde un máximo del 145%, mientras que China rebajará sus tarifas sobre bienes estadounidenses al 10% desde el 125%.

“Hemos hecho progresos sustanciales entre Estados Unidos y China en las importantísimas conversaciones comerciales”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a los periodistas tras las reuniones, mientras que la Casa Blanca saludó lo que calificó como un nuevo “acuerdo comercial”.

Bessent dejó claro que el acuerdo entre EEUU y China es provisional y no pone fin a la guerra comercial, simplemente inaugura una nueva fase, con un arancel mínimo del 10% que sirve como piso permanente y la posibilidad de volver al nivel del 34% si China no coopera. Afirmó que no hay interés en un desacoplamiento total, sino en obligar a Beijing a abrir el mercado y estimular el consumo interno .

El Ministerio de Comercio chino también celebró el “progreso sustancial” alcanzado, afirmando que la medida “redunda en interés de los dos países y en el interés común del mundo”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los inversores. Los precios del petróleo también experimentaron alzas significativas, de 2%, por encima de USD 62 el barril.

Un informe d ela Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que “que es un conflicto entre el principal oferente y demandante del mundo: en tanto que la producción industrial china es un 15% mayor que la de Estados Unidos, Alemania y Japón sumadas -cuando en 2004, la producción norteamericana sola triplicaba la del gigante asiático-, Estados Unidos tiene el mayor déficit de cuenta corriente global: USD 905 millones en 2023, seguido de lejos por el Reino Unido (USD 120 millones). China, por su parte, tiene el mayor superávit: USD 260 millones”.

Los mercados asiáticos fueron los principales beneficiados por el anuncio. La Bolsa de Hong Kong registró un impresionante salto del 3%, para cerrar en 23.558 puntos. Si bien el mercado de Tokio cerró antes de la publicación de la declaración conjunta, igualmente logró una ligera suba de menos del 0,1%, situándose en 37.6446 puntos.

Las negociaciones entre EEUU y China no incluyen autos, acero, aluminio ni fármacos

El Índice Compuesto de Shanghai repuntó un 0,8%, hasta los 3.369 puntos, el Kospi de Seúl ganó un 1,2%, para alcanzar los 2.607 puntos, y el Taiex taiwanés avanzó un 1 por ciento.

Los inversores también estuvieron pendientes de la evolución de otros focos de tensión geopolítica. Particularmente relevante fue el acuerdo de alto el fuego entre India y Pakistán tras cuatro días de intercambios de disparos, ataques de artillería, misiles y aviones no tripulados que causaron la muerte de al menos 60 personas y provocaron el desplazamiento de miles.

Esta noticia impulsó notablemente las bolsas de ambos países. En Bombay, el Sensex se disparó un 3,2%, mientras que el índice KSE 100 de Pakistán registró un impresionante salto de más del 9%, obligando a interrumpir las operaciones durante una hora. Este repunte también estuvo influenciado por la decisión del Fondo Monetario Internacional de desembolsar aproximadamente 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de rescate para la economía pakistaní.