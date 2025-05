La respuesta de uno de los asesores de Caputo ante las críticas de Cavallo por el dólar: “No es necesario comprar reservas”

El Gobierno defiende su postura de no comprar divisas antes de que el tipo de cambio toque el piso de la banda de flotación

Uno de los principales asesores del ministro de Economía Luis Caputo salió a contestar uno de los cuestionamiento que hizo Domingo Cavallo sobre la nueva fase del plan económico y la necesidad de que el Banco Central sume reservas para hacer bajar el riesgo país y la inflación. “El mandato del presidente es bajar la inflación, no comprar reservas”, dijo Felipe Núñez.

“Venimos de lo que fueron dos fases. La fase 1 fue de déficit cero. La fase 2 fue de emisión cero. Y ahora la fase 3 con nuevo esquema cambiario de brecha cero”, explicó en una entrevista en el canal de X Café Macondo, un programa especializado en finanzas.

Según Núñez, esta etapa incluye “recapitalización del BCRA con mayor flexibilidad cambiaria donde el Banco Central absorbe pesos en el techo de la banda y remonetiza en el piso”. Aclaró que, a diferencia de otras épocas, “esto no es un salto devaluatorio en el cual se convalida un nivel de nominalidad más alto”.

Indicó que “el tipo de cambio flota entre las bandas, el BCRA solo remonetiza en el piso de la banda entonces si hay algún aumento de precios porque subió el tipo de cambio, eso tendrá que ser compensado con una baja de consumo en otro lado”. Y enfatizó: “El BCRA no va a convalidar monetariamente ese aumento de precios, o esa persona no venderá”.

Afirmó que el Banco Central “está recapitalizado hoy”, y que hace un mes enfrentaba “una situación de fragilidad porque no podía acumular reservas”. En su análisis, “macroeconómicamente no es necesario comprar reservas, como dice Cavallo o algún otro. No tenés esa necesidad, sino rollear (renovar) la deuda y a medida que sea oportuno porque el riesgo país baje, es lo que va a hacer el equipo económico”. Aseguró que “macroeconómicamente no hay ninguna urgencia en comprar reservas”.

De acuerdo con Núñez, “el esquema está pensado desde agosto del año pasado”. Y agregó: “Algo con tanta preparación que se viene trabajando hace casi un año, lo más lógico es no tocarlo y dejar que vaya transitando su camino y evolucionando”.

Reconoció que entiende “la ansiedad, los que piden intervención ante el nuevo esquema cambiario”, pero remarcó que “la idea es que perdure en el tiempo”. Aclaró además que “ni el BCRA ni el Tesoro van a comprar en el medio de las bandas. Va a haber flotación como fue anunciado”. Y sostuvo que las intervenciones serían “solo puntuales ante algún tipo de shock, como una inversión grande que entre algún día”. Añadió: “La meta se puede cumplir con emisiones (de deuda), no es estrictamente comprando en el piso de la banda. Lo principal es volver a los mercados, que posiblemente no sea este año”.

Felipe Núñez junto a Caputo y al influencer "Gordo Dan"

“El mandato del presidente es bajar la inflación, no comprar reservas”, puntualizó Núñez. En cuanto al respaldo financiero, consideró que “el apoyo de (el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott) Bessent aleja totalmente el escenario de crisis”. Y sobre la falta de reacción del riesgo país, explicó: “¿Por qué no baja el riesgo país? Uno de los factores es el shock externo con tanta volatilidad. Hace años que no se veía tanta volatilidad en bonos y acciones norteamericanas”.

También señaló a las elecciones legislativas: “Todavía hay mucho escepticismo por eso”. Según su visión, “no tienen tanto peso las elecciones legislativas en un contexto en la que el Gobierno está haciendo todos los ajustes que tenía que hacer y va a llegar a 2027 de una forma mucho más robusta”.

Consideró que “las legislativas pueden acelerar algunas reformas en carpeta que por números en el Congreso no podemos tratar”. Y concluyó: “El riesgo siempre está pero al ser una legislativa, no es tan grande como lo que se está priceando hoy”.

Cavallo se había sumado al debate sobre el nuevo esquema de flotación cambiaria y planteó la necesidad del Gobierno de comenzar a acumular reservas antes de que el tipo de cambio toque la banda inferior de fluctuación en torno de los $1.000 ya que “ayudará a sostener la desinflación”.

Cavallo señaló en su último posteo en su blog personal en el que vuelca sus pensamientos sobre la marcha de la economía que “luego de haber eliminado restricciones para el acceso al mercado cambiario oficial de las personas humanas y haber abandonado el crawling peg para ir a una flotación entre bandas, la compra de reservas, aun cuando el tipo de cambio no caiga al piso de la banda, lejos de complicar el proceso de desinflación, ayudará a consolidarlo".

Para el ex ministro, la reticencia del Gobierno a acumular reservas si el dólar no toca el piso de flotación “se fundamenta en que la compra de reservas significa emisión monetaria y si se hiciera mientras el tipo de cambio está dentro de la banda, esa intervención contribuiría, según el razonamiento del Banco Central, a aumentar la tasa de inflación”, algo que se daría por dos motivos: “empujaría el tipo de cambio hacia arriba aumentando el riesgo de traslado a precios y por el otro agregaría oferta de pesos a la economía”.

“Este razonamiento no es estrictamente correcto, porque la compra de reservas seguramente ayudaría a que se reduzca la tasa de riesgo país y la emisión monetaria ayudaría a la re-monetización de la economía, fenómeno que contribuiría a reforzar el crecimiento del PBI. La desinflación aumenta la demanda de dinero y si se quiere evitar una suba de la tasa real de interés es necesario permitir que aumente la oferta de dinero. A ese proceso se lo llama ‘re-monetización’”, apuntó Cavallo.